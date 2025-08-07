如果你的管理裝置沒有更新，那就有風險。軟體修補程式（用來解決錯誤、安全漏洞和類似問題的小更新）對於保持解決方案和裝置的安全至關重要，因為它們在漏洞被利用之前就已經解決了問題。在當今的混合工作時代，維持分散環境中的最新安全性比以往任何時候都更重要，尤其是在面對不斷增長的網路威脅和合規要求時。
所以如果你曾經想過，“什麼是軟體修補程式，為什麼它很重要？”那麼是時候探索修補程式的用途、重要性、修補面臨的挑戰，以及像 Splashtop AEM 這樣的軟體如何使修補流程對 IT 團隊來說更流暢和高效。
什麼是軟體 Patch？
軟體修補程式是一個小型更新，適用於應用程式或作業系統，旨在修復錯誤、安全漏洞或效能問題。與完整版本更新不同，修補程式是針對特定問題的微小調整，通常不需要太多空間或頻寬來安裝。
軟體修補程式常常被忽視，但這樣做是個嚴重的錯誤。這些修補程式對於確保安全性、防止可能影響生產力的錯誤和崩潰，以及維持最佳效能至關重要。它們可能是小更新，但這並不意味著它們不重要。
修補程式通常解決的問題
修補程式可以解決各種可能以多種方式干擾工作的缺陷或漏洞。常見的修補程式包括：
解決安全漏洞，否則可能會使軟體容易受到攻擊。
修復功能性錯誤，這些錯誤會對日常工�作造成問題。
修復與較新作業系統或其他最近收到更新的軟體的相容性問題。
應用效能改進以提升軟體和使用者體驗。
常見範例
軟體修補程式相當常見，以至於許多使用者在安裝時不會多想。常見的軟體修補程式包括：
Microsoft 的 Patch Tuesday 更新，是 Microsoft（和其他公司）在每月的第二個星期二定期發布其軟體的修補程式。
Zero-day vulnerability patches專為快速修復新發布軟體的安全漏洞而設計。
緊急安全修正在識別出新的安全漏洞時需要盡快解決。
Patch vs Update: 修補程式與更新或升級的區別
現在我們已經回答了“什麼是軟體修補程式？”下一個問題是：“修補程式與更新或升級有什麼不同？”當我們比較修補程式與更新時，它們非常相似，但有一些關鍵差異。
一個 修補程式 是一個小型、針對性的修復，通常旨在解決一些小（但仍然重要）的問題。
而update則是一個更廣泛的發布，影響整個軟體。這通常包括新功能、重新設計或其他顯著變化。
一次 升級 超越更新，是軟體的重大版本變更。例如，從 Windows 10.21H2 升級到 Windows 10.22H2 可以被視為更新，而從 Windows 10 升級到 Windows 11 則是升級。升級通常帶來重大變化，包括新設計、介面、功能和其他顯著差異。
為什麼軟體修補至關重要
那麼，軟體修補為什麼如此重要？很容易認為跳過一兩個修補程式或延遲幾天沒有害處，但修補管理對於安全性、IT 合規性、效率等至關重要。
安全
網路安全對所有企業都至關重要，而軟體修補有助於確保您的安全性是最新的。安全修補程式旨在解決和修復攻擊者可能利用的漏洞，從而保護系統安全。事實上，未修補的系統是勒索軟體、惡意軟體和類似網路攻擊的主要途徑，因此讓系統未修補會帶來巨大風險。
標準規範
安全性對於行業和政府法規也很重要，大多數框架（包括 HIPAA、PCI-DSS、DORA 和 NIS2）都要求及時修補。未能正確修補和更新系統和應用程式不僅會使它們容易受到攻擊，還可能意味著未能滿足您的法規要求，這可能會導致高額罰款。
穩定性與效能
修補程式不僅僅是為了修復安全漏洞。許多修補程式也旨在修復錯誤或提供效能更新。因此，保持修補程式更新有助於避免崩潰、凍結或效能下降，甚至可以帶來使工作更高效的改進。
聲譽風險
如果忽視修補程式會發生什麼？看似簡單的疏忽或小錯誤可能會帶來重大後果。系統未修補可能導致資料洩露，造成重大損失、大額罰款和客戶信任的喪失。對公司信譽的損害可能與金錢損失一樣嚴重，甚至更難以恢復。
修補管理中的常見挑戰
雖然修補管理對於安全性和效率至關重要，但也有一些挑戰可能會延遲修補。了解這些障礙是什麼很重要，這樣 IT 團隊才能做好準備並知道如何克服它們；否則，他們可能會面臨進一步的延遲。
常見的修補管理挑戰包括：
追蹤和部署修補程式 在許多裝置上可能是一個挑戰，尤其是在沒有合適工具的情況下，特別是對於遠端環境和有 BYOD 政策的公司。
安排更新而不打擾使用者很重要，但安排修補更新在最方便的時間可能很困難。
缺乏對修補狀態的可見性意味著修補程式可能在安裝中途失敗，沒有人會知道，除非主動檢查。
人為錯誤在手動修補中可能導致遺漏裝置或更新不完整。
修補遠端/混合裝置在公司網路之外可能很困難，除非有適當的端點管理解決方案和自動化修補管理。
相容性問題 可能發生在修補程式與整合和其他系統不良結合時。
管理軟體修補的最佳實踐
鑑於修補管理的重要性及其面臨的挑戰，確保成功的軟體修補管理的一些頂級技巧是什麼？遵循這些軟體修補最佳實踐將有助於確保您的更新方便、高效且完整：
修補管理最佳實踐包括：
Maintain a real-time 詳細目錄 of systems and 軟體 to keep track of everything that may need updates when new patches are released.
自動化修補檢測和部署，以消除端點修補的手動工作和人為錯誤；自動化修補管理可以自動排程並在每個端點上推出修補程式。
在受控群組中測試修補程式以識別任何相容性問題或其他意外後果。
安排修補 在非工作時間進行，以減少中斷和停機時間。
確保日誌記錄和警報以進行審計追蹤，保留修補更新的記錄，無論是內部審計還是合規目的。
使用支援 OS 和第三方應用程式修補的修補管理工具，以消除端點修補的手動工作並確保高效的推出。
Splashtop AEM 如何簡化軟體修補管理
幸運的是，有自動化修補管理解決方案可以幫助公司和 IT 團隊克服端點修補的挑戰，並確保修補程式順利且高效地在所有裝置上推出。Splashtop AEM（自主端點管理）幫助 IT 團隊簡化操作、自動化任務，並確保所有端點從單一位置保持安全和合規，並提供作業系統和第三方軟體的自動化修補管理。
Splashtop AEM 包括：
自動檢測和部署
Splashtop AEM 讓 IT 團隊能夠自動識別缺失的修補程式，下載新修補程式並在可用時將其部署到各端點。這有助於確保裝置保持完全更新和保護，確保最高的安全性和法規合規性。
修補作業系統和第三方應用程式
Splashtop AEM的修補功能涵蓋主要軟體和常見的安全目標，提供操作系統和第三方軟體的自動化修補。這使得保持每個裝置上的每個應用程式更新變得更容易，進一步消除了耗時的手動修補需求。
自訂排程和警示
雖然安裝修補程式可能需要寶貴的時間，但控制修補程式推出的時間和方式有助於企業、員工和 IT 團隊避免未計劃的停機時間。Splashtop AEM 讓您可以設定自訂排程，以確保修補程式在您選擇的時間部署，並在修補程式可用時立即提供警報，這樣更新就不會讓您的團隊感到意外。
集中式儀錶板
Splashtop AEM透過集中式儀錶板使端點管理��變得簡單，該儀錶板顯示修補狀態，並讓您自動化大規模修復。儀錶板洞察提供關於端點健康、修補、合規性等的重要資訊，並附有可行的洞察和詳細的記錄。
輕量且易於部署
雖然一些遠端監控和管理（RMM）解決方案可能笨重且複雜，但 Splashtop AEM 設計為快速且使用者友好。沒有臃腫的 RMM 負擔需要擔心，只需快速設置即可帶來巨大影響。
開始使用 Splashtop AEM
軟體修補程式可能是小修復，但它們對安全性、效能和效率有很大影響。忽視修補程式會使您的端點和網路面臨風險，更不用說它對您的 IT 合規性 和聲譽的影響。
自動化修補管理是跟上修補程式的最佳方式，而不會浪費時間和資源來更新多個遠端端點。使用適當的端點修補解決方案，您可以保持應用程式和作業系統完全修補和更新。
當您需要一個強大、實惠且輕量的解決方案，並具備自動化修補管理時，Splashtop AEM 是您的最佳選擇。Splashtop AEM 讓您輕鬆簡化修補管理工作流程並保護您的端點，保持高生產力並讓 IT 團隊滿意。
準備好親自體驗 Splashtop AEM 嗎？現在就開始免費試用：