最好的 IT 團隊不僅僅是反應迅速。他們在終端使用者需要報告任何問題之前就已經知道他們的環境中發生了什麼。畢竟，解決 IT 問題的最佳方法是在問題成為問題之前解決它，而可配置的警報是識別潛在問題的最有效方法。
然而，太多的 IT 團隊只能在問題升級後做出回應。沒有對端點和網路的可見性，IT 支援人員無法提前預警潛在問題，主動解決問題是不可能的。這可能會導致團隊反應過慢，影響生產力並使他們的網路安全受到威脅。考慮到遠端裝置和BYOD政策，IT 團隊可能難以跟上。
可配置的警報使 IT 團隊能夠在問題升級之前識別和解決問題，提供一種主動的 IT 支援方法。它們為 IT 部門提供了防止停機、提高反應時間，甚至減少支援票證所需的控制、可見性和自動化，而不會打擾他們正在幫助的終端使用者。
那麼，IT 警示監控如何透過可配置的警示運作，並如何賦能 IT 團隊呢？讓我們來探索一下 Splashtop AEM（自主端點管理）如何讓企業能夠創建高度自訂的自動化 IT 警示，以滿足他們的需求。
什麼是可配置警報？
可配置的警示是可自訂的通知配置檔，監控系統效能、使用者活動、軟體變更等，然後在偵測到任何可疑或異常活動時向 IT 團隊發送警示。Splashtop AEM �的自動化 IT 警示可以快速通知 IT 團隊潛在問題、漏洞和其他風險，並可包含自動修復的智能動作。
使用 Splashtop AEM，這些自動化 IT 警示可以顯示在網路控制台中，並通過電子郵件發送給指定的收件人，讓問題發生時能夠迅速回應。這些警示配置檔也可以根據您的業務需求應用於個別電腦或群組。
您可以配置的關鍵警示類型
Splashtop AEM 讓 IT 團隊能夠根據需求和合規要求設置和配置各種警報。這些警報包括：
CPU 使用率：當超過設定的閾值時，透過即時通知和 CPU 使用率警示避免系統緩慢。
記憶體使用量：通過檢測高記憶體消耗來保持工作順利進行，以便在應用程式崩潰之前解決問題。
磁碟空間：識別裝置空間不足時，避免系統故障。
Computer 線上/離線 Status: 透過追蹤網路可用性和遠端使用者行為，發現可疑活動並識別哪些裝置是線上。
電腦運行時間：識別長時間未重啟的裝置，避免效能下降和更新延遲。
軟體安裝/卸載：通過即時警報識別任何未經授權的安裝或可疑的移除。
可用更新：確保您的所有裝置都已完全更新，並在更新待定時通過補丁警報通知獲得通知。
Windows Update Compliance: 監控你的 Windows update 原則，並透過自動狀態通知保持在修補失敗的前面。
Windows Event Log：根據您的規範設定，接收關鍵系統、應用程式或安全事件的警報，提前預防潛在問題。
可配置警示如何幫助 IT 團隊保持主動
考慮到這一點，可配置、自動化的 IT 警報有什麼好處？IT 警報監控幫助 IT 團隊提前發現潛在問題，使他們能夠快速識別和解決問題，防止任何挫折或延遲，並提供主動的遠端支援和維護。這有幾個好處，包括：
1. 在問題升級前捕捉問題
端點監控警報可以在偵測到潛在問題時通知 IT 團隊，例如系統過載、裝置離線或更新失敗。這使得 IT 團隊能夠迅速解決問題及其原因，防止問題擴大，節省公司時間並維持效率。當正確使用可配置警報時，最終使用者甚至不會察覺到您做了什麼。
2. 減少被動支援票證
考慮 IT 人員每天花費在回應支援票證上的時間。減少票證數量的最佳方法是從源頭上阻止問題。主動警報可以幫助減少使用者遇到的問題數量，從而降低票證數量，維持運營效率，並釋放 IT 人員的時間，以便他們可以專注於更重要的業務事項。
3. 使用智能通知簡化 IT 運營
IT 人員總是很忙，因此找到簡化工作的方法可以使每一天更高效，並讓您的團隊更輕鬆。智能通知可以幫助確保代理在正確的時間收到警報、確認和恢復的電子郵件通知，讓他們保持在循環中而不會感到不堪重負。
4. 根據裝置或部門自訂
每個企業都有其獨特需求，IT 部門也是如此。可配置警報讓 IT 團隊能夠根據伺服器、端點、教室、遠端使用者或關鍵系統的通知需求來調整他們的設定檔，以便監控他們負責的所有系統和裝置。
只需��幾分鐘即可設置 IT 警報設定檔
Splashtop AEM 警報易於設置，並且可以在五個快速步驟中自訂：
登入您的 Splashtop 帳戶，然後在 Splashtop 儀錶板中前往 Management → Alert Profiles。
點擊 Create Profile 來新增一個新的警報設定檔並選取警報的類型。
定義每個警示的閾值、持續時間和電子郵件通知設定。
將配置檔指派給電腦或群組，然後點擊 套用。
點擊 Save，然後放鬆心情，讓 Splashtop AEM 進行監控。
這使得 Splashtop AEM 的實施變得非常簡單，因此 IT 團隊可以在其端點上獲得主動警報。結果是什麼？更少的工單、更少的停機時間和更精簡的操作，這一切都在五個快速步驟中實現。
讓您隨時掌握資訊的電子郵件通知
當您收到自動 IT 警報時，它們應該是即時可訪問和可操作的。警報應在觸發時通知您，當 IT 人員確認它們時，以及當問題解決時，這樣整個過程都會被記錄下來，沒有人會被排除在外。不僅如此，IT 人員應該能夠接收到通知並立即著手解決問題。
Splashtop AEM 的可配置警報旨在幫助 IT 團隊快速行動，並在每一步都保持所有人通知。每封電子郵件都可以包含指向裝置的直接連結，讓 IT 代理能夠立即連接並開始維護。
使用 Splashtop 的 遠端存取 和支援技術，代理可以存取和排除無人值守裝置的故障，無論它們在哪裡或使用什麼裝置。這使得它成為 IT 團隊的寶貴工具，特別是需要即時了解問題並能夠快速解決問題的管理服務提供商 (MSPs) 和遠端 IT 團隊，無需不斷登入，隨時隨地都能操作。
開始使用 Splashtop AEM
IT 團隊需要在問題發生的瞬間知道並立即解決問題。使用 Splashtop AEM 的可配置警報，IT 團隊可以主動監控所有裝置並立即回應端點監控警報。
無論您是管理五個端點還是五千個，Splashtop AEM 警報都可以根據您的具體規格進行自訂，幫助您的 IT 團隊監控每個裝置。這使得確保網路內部和遠端員工的正常運行時間、合規性和使用者滿意度變得更容易。
Splashtop AEM 的好處不僅於此。Splashtop AEM 還提供：
基於 CVE 的漏洞洞察旨在降低風險並改善修復。
針對您的端點的補丁警報通知和自動補丁。
通過智能動作實時自動修復警報。
你可以在端點上強制執行的可自訂原則框架。
詳細的詳細目錄報告。
以及更多意想不到的功能！
準備好今天就體驗可自訂警報的速度和效率了嗎？開始您的 Splashtop AEM 免費試用，看看實時警報如何改變您的 IT 工作流程。