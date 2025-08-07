隨著企業和團隊採用遠端和混合工作安排，遠端 IT 管理軟體變得越來越重要。當一家公司擁有分散式基礎設施，員工和 IT 人員可以在任何地方工作，並且有一個BYOD 原則，允許員工使用他們喜愛的裝置時，若沒有合適的工具，支援和管理每個端點可能會很具挑戰性。
然而，並非所有 IT 支援工具都是一樣的。許多解決方案提供不同的遠端 IT 支援功能，而有些則過於臃腫或價格過高。有些甚至可能缺少關鍵功能，例如 IT 自動化工具，這對於支援遠端環境至關重要。
因此，了解在尋找適合您業務的最佳 IT 管理工具時應該注意什麼是很重要的。那麼，讓我們來看看遠端 IT 管理軟體中應該尋找的 10 個最重要的功能，並看看 Splashtop AEM 如何全面提供這些功能。
1. 即時端點監控
實時監控多個遠端端點的能力是可用的最重要的遠端 IT 支援功能之一。這提供了對網路中設備健康狀況的可見性和洞察，包括 CPU 使用率、磁碟空間、記憶體以及可能發生的任何崩潰事件。通過適當的端點監控，您可以在問題出現時識別並快速解決它們，防止影響使用者。
2. 自動化修補管理
在多個分散的端點上部署補丁可能是一個耗時的過程，但對於維護安全性和 IT 合規性 來說仍然是必不可少的。具有 自動補丁管理 功能的端點管理軟體使 IT 團隊能夠在所有端點上排程和部署作業系統和第三方應用程式的補丁，節省大量時間，保持每個裝置和應用程式的最新狀態，並確保所有端點的最新安全性。
3. 基於腳本的自動化
一些重複出現的問題簡單到可以用腳本解決，而且常見到代理人必須經常處理。Script-based automation 可以執行自訂、預建的腳本，以大規模解決這些問題，自動協助使用者而不需要手動介入。這節省了重複性任務的時間（例如清除快取或重啟服務），同時為需要的使用者提供即時協助。
4. 自訂警報和門檻
每當出現問題時，你的 IT 團隊需要立即知道。遠端 IT 支援工具可以（而且應該）包括根據你選擇的因素（如資源使用、失敗的服務或其他需要立即關注的條件）設置的自訂警報。這有助於你的 IT 團隊設定優先級，並解決需要優先處理的問題，以免小問題變成大麻煩。
5. 遠端存取和支援工具
IT 支援團隊必須能夠連接到終端使用者的裝置，無論他們身在何處，以及代理或終端使用者是在辦公室還是在外出中。遠端存取和支援工具使這一過程變得簡單，讓 IT 代理能夠快速連接到端點並提供即時故障排除，無論是通過螢幕共享指導終端使用者還是直接控制裝置。
��這對於遠端工作環境至關重要，因為它使 IT 人員能夠在任何裝置上協助遠端使用者，即使在移動中也是如此。即使是精簡的支援團隊也可以通過遠端支援軟體的輕鬆和效率支援更多使用者。
6. 集中式儀錶板
當你需要追蹤多個端點時，遠端 IT 管理可能會是一個挑戰，除非你有一個集中化的視圖。最佳的端點管理軟體解決方案包括一個集中化的儀錶板，讓你可以從單一介面查看和管理所有裝置，而不需要在工具之間切換或登入每台機器。這使得管理分散的端點變得容易，創造了一個更高效的環境。
7. 輕量化部署和低開銷
遠端監控和管理 (RMM) 解決方案不幸地以臃腫和複雜而聞名。這對任何公司來說都是一個挑戰，但對於小型 IT 團隊或資源不足的團隊來說，這是一個顯著的劣勢。最佳的 IT 管理工具（如 Splashtop AEM）輕量、使用者友好且易於部署，無需高昂的開銷，使其成為各種規模的企業和 IT 團隊的強大解決方案。
8. 跨平台相容性
企業在日常工作中使用各種作業系統和平台並不罕見，特別是當你考慮到物聯網 (IoT) 和自帶設備 (BYOD) 政策時。這需要具有跨平台相容性的遠端支援工具，可以管理使用 Windows、macOS、兩者的組合等環境。一個好的遠端 IT 管理解決方案設計為可跨作業系統工作，這對於使用多種裝置的企業來說是理想的。
9. 與遠端支援工作流程的整合
遠端 IT 管理軟體本身就是一個強大的工具，但它需要與遠端支援工作流程整合才能發揮最佳效能。這種整��合將監控、修補和遠端存取結合成一個解決方案，使 IT 團隊能夠簡化支援，而不需要在多個工具之間切換。
10. 可擴展且具成本效益的授權
如果你想要最好的 IT 管理工具，你可能會預期要支付一大筆錢，但最好的功能並不總是以最高價格提供。例如，Splashtop AEM 設計為適合各種規模的企業，具有可擴展的授權，讓你可以獲得所需的功能而不必支付不需要的功能。這也讓你可以選擇一個隨著你的團隊和裝置數量擴展的定價模式，讓你的 IT 支援工具可以隨著你的業務成長。
為什麼 Splashtop AEM 擁有現代 IT 團隊所需的一切
當您查看什麼使得最佳的遠端 IT 管理軟體時，有一個解決方案擁有一切：Splashtop AEM（自主端點管理）。Splashtop AEM 擁有這十個必備功能（還有更多！），並專注於簡單性、安全性和價值。
使用 Splashtop AEM，IT 團隊可以輕鬆管理廣泛的 遠端裝置，配備自動化工具、修補管理、即時警報等。它賦予 IT 領導者管理所有端點的能力，而不需要其他 RMM 解決方案的複雜性。
此外，Splashtop AEM 無縫整合了Splashtop 遠端支援和Splashtop Enterprise。這使 IT 團隊能夠輕鬆存取、支援和管理公司內的遠端裝置，包括直接存取遠端裝置以便從任何地方提供技術支援。
開始使用 Splashtop AEM
正確的遠端 IT 管理軟體可以決定您的團隊生產力和安全性，因此選擇時要謹慎。您需要超越華而不實的儀錶板，確保選擇具��有您所需功能的解決方案，以賦能您的 IT 團隊並解決您的業務問題。
Splashtop AEM 提供 IT 團隊所需的自動化、可見性和控制，以有效地保護和管理其端點。使用 Splashtop AEM，你可以：
從單一儀錶板監控所有端點。
警報和修復自動解決問題，防止它們成為問題。
基於 CVE 的漏洞洞察。
為您的端點推出 OS 和第三方應用程式的修補程式，以自動解決漏洞和關鍵問題。
使用基於腳本的智能動作自動化例行任務。
自訂並在所有端點上強制執行原則。
跟蹤和管理所有端點的硬體和軟體詳細目錄。
背景動作可以存取像是工作管理員和裝置管理員的工具，而不會打擾使用者。
以及更多意想不到的功能！
現在是時候以您的業務所需的速度和效率來管理所有端點了。今天開始免費試用，看看 Splashtop AEM 如何讓遠端 IT 管理變得簡單：