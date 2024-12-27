S.J. Pockmire 如何使用 Splashtop 在家工作並保持高效

S.J. Pockmire 如何運用 Splashtop 居家辦公並維持生產力
使用遠端桌面居家辦公的案例分享
摘要
SJ Pockmire 是摩爾縣歷史協會和 Vintage Soapworks 的志願者，借助Splashtop Remote Access ，她可以在自己舒適的家中工作，Splashtop Remote Access 是一種遠端存取軟體解決方案，可大幅減少她出差所需的時間。
挑戰：對居家辦公的渴望
退休後，SJ Pockmire 成為摩爾縣歷史協會的志工。擁有市場行銷和平面設計學位以及一些電腦程式技能，她想善用自己的能力在各個領域幫助協會。
歷史協會的總部設於 Shaw House，這是一座由該協會負責經營維護的古蹟。
「我比較喜歡在家工作，畢竟這座建築約有 200 年的歷史，並不如我的居家辦公室舒適。」Pockmire 表示。
Pockmire 嘗試過多款遠端存取產品，但都無法達到她的要求：「我原本都是使用 TeamViewer 搭配 Google [Chrome 遠端桌面]。後來，這些軟體開始出現問題，而我就是在此時遇到了 Splashtop。」
如何輕鬆實現遠端辦公
Pockmire 對於改用 Splashtop 滿心期待。在我們遠端存取解決方案的協助下，她現在能夠舒服地在家中完成 Moore County Historical Association 和 Vintage Soapworks 的多數工作。
“我研究了市場上的所有軟體，並且Splashtop最容易安裝並立即開始使用，” Pockmire說。 “這太棒了，非常適合Mac。”
身為協會志工的 Pockmire，經常收到想要查看歷史文件或照片的申請。這些歷史文件和照片都存在協會的某一台電腦上。幸好 Splashtop 具備檔案傳輸功能，她在家中就能處理這類申請，不必每次接到申請就親自趕往協會。
“我能夠（通過檔案傳輸）輕鬆地從協會的電腦上獲取文書��工作，然後從家里通過電子郵件將其發送給要求信息的人，” Pockmire說。
然後是摩爾縣歷史協會的子公司Vintage Soapworks，該協會通過每年售出43,000條肥皂為協會提供大量資金。 Pockmire自己設計肥皂標籤，並使用位於協會的高質量印表機進行列印。
多虧 Splashtop，她的多數工作都能在家完成。
“真正的救星是異想天開的肥皂業務的發展，它使我可以隨時在家中設計標籤，然後使用Splashtop輕鬆地將它們轉移到協會的電腦上。然後，我們在列印機上以高分辨率列印它們。” Pockmire說。 “十年前，我不得不坐在一個有200年曆史的塵土飛揚的房間裡做這項工作，現在我可以在家中舒適地做它，每天只去協會花半個小時或更短的時間剪肥皂生產標籤。
「如果我必須到協會大樓上班，根本不可能有這番成果。可是現在，我只要在家用電腦上接到訂單，就可以隨時透過 Splashtop 存取協會的電腦、調整格式，然後列印出來。」
Splashtop Remote Access使她能夠在家工作的同時滿足協會和Vintage Soapworks的需求。 由於 Pockmire 和其他志願者的辛勤工作，協會近年來獲得了很大的好處。
Pockmire 表示：「我們 (即 Moore County Historical Association) 依舊期盼能擴大業務規模，但最值得高興的是，目前不僅資產獲得妥善維護，我們也取得了額外資金，可以修復一棟建築並打造成兒童農業博物館。」
細節
關於 Moore County Historical Association
Moore County Historical Association 為非營利組織，致力於收集、保存和分享北卡羅來納州摩爾縣的歷史遺產。組織資金來自會費、外界捐贈、商品銷售和募款收益。
關於 Vintage Soapworks
Vintage Soapworks 是 Moore County Historical Association 的分支機構，成立於 2008 年，為該協會提供收入來源。協會設計了專屬肥皂標籤，並用於協會內部生產的每塊肥皂。目前，Vintage Soapworks 每年可售出 43,000 塊肥皂。
關於Splashtop Remote Access
透過任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦。
以高品質影音快速連接輕鬆控制電腦。
享有維持生產力所需的重要功能，包括拖放檔案傳輸、遠端列印、遠端喚醒、遠端重啟、聊天等。
只要選擇 Splashtop，而非其他較貴的遠端存取產品，就能省下高達 80% 以上費用。
客戶經驗分享
我之前一直都是使用 TeamViewer 搭配 Google [Chrome 遠端桌面]，直到他們的軟體出現了一些問題。後來我發現了 Splashtop，Splashtop 超棒的，也適合 Mac 使用。真是謝謝你們推出這麼優秀的產品。
S.J. Pockmire