S.J. Pockmire 如何使用 Splashtop 在家工作並保持高效

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A woman on a computer using Splashtop remote access, the best TeamViewer alternative

S.J. Pockmire 如何運用 Splashtop 居家辦公並維持生產力

使用遠端桌面居家辦公的案例分享

摘要

SJ Pockmire 是摩爾縣歷史協會和 Vintage Soapworks 的志願者，借助Splashtop Remote Access ，她可以在自己舒適的家中工作，Splashtop Remote Access 是一種遠端存取軟體解決方案，可大幅減少她出差所需的時間。

挑戰：對居家辦公的渴望

退休後，SJ Pockmire 成為摩爾縣歷史協會的志工。擁有市場行銷和平面設計學位以及一些電腦程式技能，她想善用自己的能力在各個領域幫助協會。

歷史協會的總部設於 Shaw House，這是一座由該協會負責經營維護的古蹟。

「我比較喜歡在家工作，畢竟這座建築約有 200 年的歷史，並不如我的居家辦公室舒適。」Pockmire 表示。

Pockmire 嘗試過多款遠端存取產品，但都無法達到她的要求：「我原本都是使用 TeamViewer 搭配 Google [Chrome 遠端桌面]。後來，這些軟體開始出現問題，而我就是在此時遇到了 Splashtop。」

如何輕鬆實現遠端辦公

Pockmire 對於改用 Splashtop 滿心期待。在我們遠端存取解決方案的協助下，她現在能夠舒服地在家中完成 Moore County Historical Association 和 Vintage Soapworks 的多數工作。


“我研究了市場上的所有軟體，並且Splashtop最容易安裝並立即開始使用，” Pockmire說。 “這太棒了，非常適合Mac。”

身為協會志工的 Pockmire，經常收到想要查看歷史文件或照片的申請。這些歷史文件和照片都存在協會的某一台電腦上。幸好 Splashtop 具備檔案傳輸功能，她在家中就能處理這類申請，不必每次接到申請就親自趕往協會。

“我能夠（通過檔案傳輸）輕鬆地從協會的電腦上獲取文書工作，然後從家里通過電子郵件將其發送給要求信息的人，” Pockmire說。

然後是摩爾縣歷史協會的子公司Vintage Soapworks，該協會通過每年售出43,000條肥皂為協會提供大量資金。 Pockmire自己設計肥皂標籤，並使用位於協會的高質量印表機進行列印。

多虧 Splashtop，她的多數工作都能在家完成。

“真正的救星是異想天開的肥皂業務的發展，它使我可以隨時在家中設計標籤，然後使用Splashtop輕鬆地將它們轉移到協會的電腦上。然後，我們在列印機上以高分辨率列印它們。” Pockmire說。 “十年前，我不得不坐在一個有200年曆史的塵土飛揚的房間裡做這項工作，現在我可以在家中舒適地做它，每天只去協會花半個小時或更短的時間剪肥皂生產標籤。

「如果我必須到協會大樓上班，根本不可能有這番成果。可是現在，我只要在家用電腦上接到訂單，就可以隨時透過 Splashtop 存取協會的電腦、調整格式，然後列印出來。」

Splashtop Remote Access使她能夠在家工作的同時滿足協會和Vintage Soapworks的需求。 由於 Pockmire 和其他志願者的辛勤工作，協會近年來獲得了很大的好處。

Pockmire 表示：「我們 (即 Moore County Historical Association) 依舊期盼能擴大業務規模，但最值得高興的是，目前不僅資產獲得妥善維護，我們也取得了額外資金，可以修復一棟建築並打造成兒童農業博物館。」

細節

關於 Moore County Historical Association
Moore County Historical Association 為非營利組織，致力於收集、保存和分享北卡羅來納州摩爾縣的歷史遺產。組織資金來自會費、外界捐贈、商品銷售和募款收益。

關於 Vintage Soapworks
Vintage Soapworks 是 Moore County Historical Association 的分支機構，成立於 2008 年，為該協會提供收入來源。協會設計了專屬肥皂標籤，並用於協會內部生產的每塊肥皂。目前，Vintage Soapworks 每年可售出 43,000 塊肥皂。

關於Splashtop Remote Access

  • 透過任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦。

  • 以高品質影音快速連接輕鬆控制電腦。

  • 享有維持生產力所需的重要功能，包括拖放檔案傳輸、遠端列印、遠端喚醒、遠端重啟、聊天等。

  • 只要選擇 Splashtop，而非其他較貴的遠端存取產品，就能省下高達 80% 以上費用。

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客戶經驗分享

我之前一直都是使用 TeamViewer 搭配 Google [Chrome 遠端桌面]，直到他們的軟體出現了一些問題。後來我發現了 Splashtop，Splashtop 超棒的，也適合 Mac 使用。真是謝謝你們推出這麼優秀的產品。

S.J. Pockmire

Manager being enabled with remote film production with Splashtop

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