S.J. Pockmire 如何使用 Splashtop 在家工作並保持高效

S.J. Pockmire 在 Moore County Historical Association 和 Vintage Soapworks 擔任志工。多虧有 Splashtop Business Access 這款遠端存取解決方案，她可以省去大量通勤時間，舒適地在家工作。

挑戰：對居家辦公的渴望

退休後，SJ Pockmire 成為摩爾縣歷史協會的志工。擁有市場行銷和平面設計學位以及一些電腦程式技能，她想善用自己的能力在各個領域幫助協會。

歷史協會的總部設於 Shaw House，這是一座由該協會負責經營維護的古蹟。

「我比較喜歡在家工作，畢竟這座建築約有 200 年的歷史，並不如我的居家辦公室舒適。」Pockmire 表示。

Pockmire 嘗試過多款遠端存取產品，但都無法達到她的要求：「我原本都是使用 TeamViewer 搭配 Google [Chrome 遠端桌面]。後來，這些軟體開始出現問題，而我就是在此時遇到了 Splashtop。」

如何輕鬆實現遠端辦公

Pockmire 對於改用 Splashtop 滿心期待。在我們遠端存取解決方案的協助下，她現在能夠舒服地在家中完成 Moore County Historical Association 和 Vintage Soapworks 的多數工作。





身為協會志工的 Pockmire，經常收到想要查看歷史文件或照片的申請。這些歷史文件和照片都存在協會的某一台電腦上。幸好 Splashtop 具備檔案傳輸功能，她在家中就能處理這類申請，不必每次接到申請就親自趕往協會。

“我能夠（通過檔案傳輸）輕鬆地從協會的電腦上獲取文書工作，然後從家里通過電子郵件將其發送給要求信息的人，” Pockmire說。

然後是摩爾縣歷史協會的子公司Vintage Soapworks，該協會通過每年售出43,000條肥皂為協會提供大量資金。 Pockmire自己設計肥皂標籤，並使用位於協會的高質量印表機進行列印。

多虧 Splashtop，她的多數工作都能在家完成。

“真正的救星是異想天開的肥皂業務的發展，它使我可以隨時在家中設計標籤，然後使用Splashtop輕鬆地將它們轉移到協會的電腦上。然後，我們在列印機上以高分辨率列印它們。” Pockmire說。 “十年前，我不得不坐在一個有200年曆史的塵土飛揚的房間裡做這項工作，現在我可以在家中舒適地做它，每天只去協會花半個小時或更短的時間剪肥皂生產標籤。

「如果我必須到協會大樓上班，根本不可能有這番成果。可是現在，我只要在家用電腦上接到訂單，就可以隨時透過 Splashtop 存取協會的電腦、調整格式，然後列印出來。」

Splashtop Business Access 使她既能待在家中，又能滿足協會和 Vintage Soapworks 的需求。近年來，在 Pockmire 和其他志工的積極貢獻之下，協會獲益匪淺。

Pockmire 表示：「我們 (即 Moore County Historical Association) 依舊期盼能擴大業務規模，但最值得高興的是，目前不僅資產獲得妥善維護，我們也取得了額外資金，可以修復一棟建築並打造成兒童農業博物館。」