Laney學院的學生使用 Splashtop 遠端存取電腦實驗室

Laney College 的 CTE 部設有平面藝術、數位資料控制、建築、工程管理、機械科技、木材技術等科系，教導學生如何使用現下各領域專業人士所使用的軟體應用程式。

學生會使用到的軟體包括 Adobe 創意工具 (如 Photoshop)、熱門建築應用程式 (如 AutoCAD、Revit)，以及其他 3D 設計和建模工具 (如 SketchUp、Rhino 和 SolidWorks)。

其中多款應用程式都需要功能強大的桌上型電腦才能運作，這也正是 Laney College 要在校內提供數間電腦實驗室供學生使用的原因。

然而，因 COVID-19 疫情關閉校園，使得學生無法使用實驗室電腦。

CTE IT 系的員工 Gerald Casey 解釋：「學生需要存取這類軟體。有些軟體應用程式提供學生版本，讓學生可以在自己的電腦上操作。那很棒。但是有些學生的電腦因功能不足，無法操作該軟體。又或者某些應用程式根本沒有學生版本。學生必須能夠存取這些軟體才能繼續學習，這時候我們得靠 Splashtop。」

蘭尼學院需要快速找到一個解方，讓他們能在校園關閉的情況下繼續為學生提供所需軟體的存取權限。