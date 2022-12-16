Laney學院的學生使用 Splashtop 遠端存取電腦實驗室

Laney College 的學生使用 Splashtop 遠端存取電腦實驗室
學生可以透過私人裝置遠端存取實驗室電腦上的軟體
摘要
Laney College 的技職教育部設有數間電腦實驗室，提供學生在學科課程中會使用到的高效能軟體。COVID-19 疫情爆發時，Laney College 暫時封鎖校園，需要想辦法讓學生存取這些軟體應用程式。
為了協助學生透過個人裝置 (包括 Chromebook) 遠端存取實驗室電腦，Laney College 找上了 Splashtop。截至目前，師生都對成果相當滿意。
挑戰：COVID-19 疫情校園封閉期間，需要在家存取電腦實驗室
Laney College 的 CTE 部設有平面藝術、數位資料控制、建築、工程管理、機械科技、木材技術等科系，教導學生如何使用現下各領域專業人士所使用的軟體應用程式。
學生會使用到的軟體包括 Adobe 創意工具 (如 Photoshop)、熱門建築應用程式 (如 AutoCAD、Revit)，以及其他 3D 設計和建模工具 (如 SketchUp、Rhino 和 SolidWorks)。
其中多款應用程式都需要功能強大的桌上型電腦才能運作，這也正是 Laney College 要在校內提供數間電腦實驗室供學生使用的原因。
然而，因 COVID-19 疫情關閉校園，使得學生無法使用實驗室電腦。
CTE IT 系的員工 Gerald Casey 解釋：「學生需要存取這類軟體。有些軟體應用程式提供學生版本，讓學生可以在自己的電腦上操作。那很棒。但是有些學生的電腦因功能不足，無法操作該軟體。又或者某些應用程式根本沒有學生版本。學生必須能夠存取這些軟體才能繼續學習，這時候我們得靠 Splashtop。」
蘭尼學院需要快速找到一個解方，讓他們能在校園關閉的情況下繼續為學生提供所需軟體的存取權限。
解決方案：Splashtop 讓學生可以從自己的裝置遠端存取實驗室電腦
Casey 面臨迫在眉睫的挑戰，學生必須盡快在學期中找到存取實驗室電腦的方法。
Casey 透露：「我甚至沒有考慮過 VPN，因為我知道這類方案有夠麻煩！我們需要趕快解決這個問題，於是我開始在 Google 上搜尋，就這樣發現了 Splashtop。我測試後發現效果很好，根本不用再嘗試其他產品了。」
Casey 之所以選擇 Splashtop，不僅僅是因為它易於部署和擴大規模，還考量到其領先業界的安全功能。
「Splashtop 的安全機制令我刮目相看，完全不會擔心。」Casey 說道。
學生可以透過 Splashtop 從自己的筆記型電腦、平板電腦和行動裝置遠端存取實驗室電腦。一旦學生連接到遠端裝置，就可以像是坐在那台電腦前一般控制和運用上面的軟體。
學生在遠端連線中享受高畫質、聲音、4k 串流和無延遲的自在體驗。
Casey 不必培訓學生使用 Splashtop，因為直覺且易於上手，立即可以讓學生進行設置。
成果：轉為全面遠端學習模式後，講師的出色教學品質依舊不受影響
儘管突然全面改為遠端授課，但在 Splashtop 的協助下，Laney College 依然能維持絕佳教學品質，使全校師生都留下了深刻的印象。由於不少學生都是使用 Chromebook，因此一開始並未對遠距教學抱持太高期待。
Casey 表示：「我們配合州政府為學生提供電腦的計畫，一直以來都是提供 Chromebook 讓學生使用。他們無法使用 Chromebook 執行 SolidWorks，但是可以透過 Chromebook 存取我們的電腦實驗室，並使用實驗室的電腦執行這個軟體。講師都很滿意，不敢相信這一切能進行得這麼順利。如果要說他們對此成果瞠目結舌，應該也不算誇大其詞。」
蘭尼學院現正使用 Splashtop 為秋季學期做準備。
Casey 說道：「聽說他們運用 Splashtop 安排了許多課程，因為秋季學期將不會安排校內進行的實體課程。目前，我們的課程均採遠距形式，讓學生能如期取得相關證書和學位。這可是個了不得的成就；多虧有 Splashtop，否則這些都只是天方夜譚。」
— 如果教育機構想找高效能、易於存取及管理的安全遠端存取工具，方便師生存取校內裝置，Splashtop 絕對是理想首選。立即開始免費試用，為學生的遠端學習體驗加分。
細節
關於 Laney College 的技職教育
Laney College 的 CTE 課程，會教導學生如何運用建築、工程、平面藝術、機械技術等領域專業人士所用的軟體。
蘭尼學院讓學生可以透過校內的電腦實驗室存取這些軟體應用程式。現在，學生可以使用 Splashtop 遠端存取那些實驗室電腦。