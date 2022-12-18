確保媒體和娛樂行業的業務連續性，同時保持較低的運營成本

挑戰：為電視作曲家，音樂藝術家，歌曲作者，製片人，工作室所有者，技術和娛樂公司提供遠端技術支持和遠端設計服務

由於 Audio Perception 有許多需要技術支持的客戶，因此該公司正在尋找一種方法來遠程將其提供給他們。 David 表示：「我們需要找到可靠、經濟實惠且可靠的遠端支援解決方案。 他進一步解釋說：「我們正在尋找一種方法來為客戶提供遠程技術支持以及進行遠程設計服務。"

為了進行這些遠端設計服務， Audio Perception 設計師需要一種工具，使他們能夠在構建工作室的設計階段與客戶共享螢幕，以呈現計劃、藍圖、設計和數據。

這就是為什麼 Audio Perception的聯合創始人傑森·阿特金森（Jason Atkinson）花了很多時間研究在線遠端訪問解決方案的產品和服務。 “我們一直在使用 TeamViewer，但事實證明，這種遠端訪問解決方案為我們提供的功能非常昂貴，”他說。 “我搜索了更好的東西，重點關注三個主要選擇標準：功能、特性和價格。”

就在那時，他找到了Splashtop SOS。 “它完美契合了我們的所有需求，”阿特金森說。

解決方案：具有正確功能的可靠且價格合理的遠端存取解決方案

Splashtop SOS Audio Perception 提供了一種為客戶提供遠端支援的簡單方法，它符合 Jason 的選擇標準。 它不僅具有一組方便的功能，而且以極具競爭力的價格提供它們。 與 TeamViewer等其他解決方案相比，這節省了 50% 或更多的可觀成本。 以下是兩種解決方案的並排功能和價格比較。

功能和價格比較 Splashtop SOS - Manual Update TeamViewer 單位用戶計劃 起始價 $199 （每個使用者/年） $508.92 （每使用者/年）* 遠端存取和控制電腦 按需支持 (QuickSupport) 無限端點 支援 iOS 和 Android 裝置 $155.40 /年額外 多個並發會話 跨平台檔案傳輸（拖曳） 聊天 (在工作階段中) 聊天（在工作階段外） 連線記錄 兩個用戶可以同時遠端存取同一台電腦（需要兩個許可證） 支援多螢幕 (多對多) 遠端列印 遠端重新開機 使用者管理 電腦和使用者分組 群組權限 256 位 AES 加密

*TeamViewer 美元和歐元價格，來自 TeamViewer 美元和歐元貨幣網站，2020 年 7 月。 TeamViewer 價格可能因國家/地區而異。

在上面概述的眾多便捷功能中，對iOS和Android設備的支持對於Audio Perception尤其重要，因為它們支持兩種類型的設備。而且此功能已包含在Splashtop SOS標準軟體包中，無需支付額外費用。 Jason和他的團隊對解決方案感到非常滿意。

“作為一種可靠且價格合理的遠端訪問服務，Splashtop 對我們的業務工作流程非常有益，”Jason 解釋道。 “我們可以快速輕鬆地提供客戶所需的遠端技術支援服務，尤其是在社交距離和 COVID-19 中斷的時期。”

他進一步解釋說：「它不僅使我們能夠看到客戶在他們的計算機上看到的內容，還可以控制客戶的計算機以執行技術支援，就像我們在房間里一樣 - 這對我們來說很重要，因為我們的客戶提供服務。 Jason說，這允許他的團隊共用他們的螢幕，以遠端向客戶展示計劃，藍圖，設計和數據。

成果：業務連續性和新的競爭優勢

通過從 TeamViewer 切換到 Splashtop SOS， Audio Perception 能夠節省至少 50% 的成本，遠端共用設計計畫並為客戶提供可靠的遠端支援。

Audio Perception 客戶似乎對遠端獲得支援感到特別興奮。 “Audio Perception 現在可以通過控制屏幕通過 Splashtop 遠端解決您的 DAW 問題並遠端解決問題”，一位客戶在 Twitter 上分享道。 他補充說，「如果你需要音樂技術説明，不要住在一個有説明的地方。 這就像變魔術一樣。

Jason分享說，切換到Splashtop SOS最終帶來了Audio Perception的競爭優勢：“ Splashtop SOS是一種支持選項，不僅使我們目前的客戶無法尋求其他遠端支援服務，而且還吸引了更大範圍以外地區的新潛在客戶。在洛杉磯，由於距離，旅行時間和成本的原因，現場支持並不實際。”