確保媒體和娛樂行業的業務連續性，同時保持較低的運營成本

確保娛樂媒體業的業務連續不中斷，同時維持低廉的營運成本
Audio Perception 如何增加競爭優勢並因應遠端領域的重重挑戰
摘要
COVID-19 加速了遠端工作的數位革命，這樣做迫使許多行業（包括媒體和娛樂業）快速適應。 對於音頻技術公司來說，新常態提出了幾個問題：您如何繼續提供遠程設計服務？ 當您無法聯繫客戶時，如何為客戶提供快速有效的技術支持？
Audio Perception 的創辦人 David Knauer 和 Jason Atkinson 解釋了他們的公司如何使用Splashtop Remote Support來克服這種新常態帶來的挑戰。
總結
挑戰：為電視作曲家，音樂藝術家，歌曲作者，製片人，工作室所有者，技術和娛樂公司提供遠端技術支持和遠端設計服務
Audio Perception 擁有許多需要技術支援的客戶，因此想找到能遠端提供技術支援的辦法。David 表示：「我們需要找到可靠、實惠且耐用的遠端支援解決方案。」他進一步解釋道：「我們當時想找到一種方法，既能為客戶提供遠端技術支援，也可以執行遠端設計服務。」
為了執行遠端設計服務，Audio Perception 的設計師需要一種工具，在錄音室的設計階段透過分享螢幕，將計畫書、藍圖、設計和資料呈現給客戶。
因此，Audio Perception 聯合創辦人 Jason Atkinson 花了很多時間來研究線上遠端存取解決方案產品和服務：「我們原本都是使用 TeamViewer，但就所提供的功能來看，這款遠端存取解決方案其實非常昂貴。於是，我根據功能、特性和價格這三大選擇標準，去尋找更理想的方案。」
就在那時，他發現了Splashtop Remote Support 。 阿特金森說：「它非常適合我們所有需求。」
解決方案：具有正確功能的可靠且價格合理的遠端存取解決方案
Splashtop Remote Support為Audio Perception提供了一種向客戶提供遠端支援的簡單方法，並且滿足了 Jason 的選擇標準。 它不僅帶有一套方便的功能，而且以極具競爭力的價格提供它們。與 TeamViewer 等其他解決方案相比，這可節省 50% 或更多。以下是兩種解決方案的並排功能和價格比較。
功能和價格比較
Splashtop Remote Support
TeamViewer 單一使用者方案
起始價
NT$6,200 (每位使用者/年)
NT$17,880 (每位使用者/年)*
遠端存取和控制電腦
按需支援 (QuickSupport)
無限端點
支援 iOS 和 Android 裝置
加購價：NT$11,508/年
多個並發會話
跨平台檔案傳輸（拖曳）
聊天 (連線中)
聊天（在工作階段外）
連線錄製
兩個使用者可以同時遠端存取同一台電腦（需要兩個許可證）
支援多螢幕 (多對多)
遠端列印
遠端重新開機
使用者管理
電腦和使用者分組
群組權限
256 位 AES 加密
*TeamViewer 美元和歐元價格來自 TeamViewer 美元和歐元貨幣網站，並定期更新。TeamViewer 的價格可能因國家而異。
在上面概述的眾多便利功能中，對 iOS 和 Android 裝置的支援對於 Audio Perception 來說尤其重要，因為它們支援這兩種類型的裝置。並且此功能包含在 Splashtop Remote Support 標準套件中，無需額外付費。傑森和他的團隊對這個解決方案非常滿意。
Jason 解釋：「Splashtop 是可靠又實惠的遠端存取服務，對我們的業務工作流程大有幫助，特別是在 COVID-19 必須保持社交距離且業務因而中斷的時期，讓我們可以快速輕鬆地提供客戶所需的遠端技術支援服務。」
他進一步解釋道：「Splashtop 讓我們能夠查看客戶的電腦畫面，還可以像臨機操作一般操控客戶電腦來執行技術支援，這一點對我們的客戶服務來說極為重要。」Jason 表示，他的團隊也可以利用這個解決方案分享螢幕，以遠端的方式向客戶展示計畫書、藍圖、設計和資料。
成果：業務持續不斷，成就嶄新競爭優勢
透過從TeamViewer切換到Splashtop Remote Support ， Audio Perception能夠節省至少 50% 的成本，遠端共享設計方案並為客戶提供可靠的遠端支援。
Audio Perception 的客戶似乎對獲取遠端支援特別有感。有客戶就在 Twitter 上分享：「Audio Perception 現在可以透過 Splashtop 控制螢幕畫面，遠端解決 DAW 問題並排解故障。」他還補充：「如果你需要音樂方面的技術協助，而且住的地方沒有人可以提供支援，那有了 Splashtop 就彷彿一場魔術。」
Jason 分享說，切換到Splashtop Remote Support最終為Audio Perception帶來了競爭優勢：「 Splashtop是一種支援選項，它不僅可以讓我們現有的客戶無需尋找其他遠端支援服務，還可以吸引大洛杉磯地區以外地區的新潛在客戶，在這些地區，由於距離、旅行時間和成本等原因，現場支援並不實際。」
細節
關於 Audio Perception
David Knauer和Jason Atkinson結合30多年的電腦，音樂，電子，音頻工程，軟體，音頻後期和聲音設計經驗，於2008年在加利福尼亞州洛杉磯成立了Audio Perception。
他們期望提供全方位的一條龍服務和支援，從工作室設計、施工和聲學規劃，乃至於佈線、配線架、操控面板、電腦、軟體和說明指示等各類技術支援。
Audio Perception 是現今聲譽良好的音訊技術公司，為音樂人、詞曲創作者、製作人、錄音室業者、娛樂公司、家庭劇院/辦公室/會議室市場、好萊塢著名作品 (如 Mr.Robot、Fargo、Star Trek、Legion、GLOW、Law & Order 和 Glee) 的影劇配樂作曲者，提供顧問、設計、支援、銷售和技術工程服務。
關於 Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support軟體解決方案，支援團隊可用於有人值守的按需終端支援以及無人值守的隨時電腦存取。
透過Splashtop Remote Support ，IT 支援專業人員可以透過簡單的連線程式碼立即連接到使用者的裝置。 專為服務台和支援專業人員而設計。 無論用戶身在何處或何時出現問題，都可以對無限數量的設備執行臨時遠端支援。技術人員可以輕鬆遠端存取使用者的 Windows、Mac、Linux、iOS、Android 或 Chromebook，進行控制並快速解決問題。Splashtop 減少了支援使用者所需的時間，維持了較高的客戶滿意度並降低了遠端支援團隊的成本。
深入了解Splashtop Remote Support 。
來自 Audio Perception 公司
Splashtop 簡直就是經濟實惠的完美解決方案，幫助我們為音樂和音效領域的專業客戶提供遠端支援服務。
David Knauer, President