像 GoToMyPC 的程式：哪個替代方案最好？

也許你聽說過 GoToMyPC，一款可以讓你遠端存取 Mac 和 PC 裝置的軟體，但你不確定它是否是你業務的最佳選擇
遠端存取解決方案，包括 GoToMyPC 及其競爭對手，讓使用者能從任何地方連接到他們的工作裝置，無論是在路上還是遠端工作。這使得遠端工作快速、高效且無縫。然而，並非所有遠端支援解決方案都是一樣的，所以查看選項是很重要的。
有了這些考量，讓我們來看看 GoToMyPC 的主要競爭對手，看看它們的獨特之處，並幫助你找到最適合你業務的 GoToMyPC 替代方案。
在尋找 GoToMyPC 替代方案時要注意什麼？
在考慮 GoToMyPC 競爭對手時，第一個要問的問題是：你希望從 遠端存取 解決方案中獲得什麼？雖然每個企業都有特定需求，但有一些功能和標準是普遍有用的。
在尋找 GoToMyPC 替代方案時，請考慮以下事項：
安全性：當你存取 遠端裝置時，你必須確保你的裝置和帳戶保持安全。找到一個具有強大、先進的 網路安全 功能的解決方案，以在你連接時保護你的數據。
易用性：過於複雜的解決方案會耗費與其節省的生產力一樣多。尋找一個用戶友好的平台，具有清晰的控制和簡單的上手流程，以實現最有效的遠端連接體驗。
跨平台相容性：在今天的BYOD工作環境中，員工可以使用各種裝置，而你需要一個能與每個裝置配合的遠端存取解決方案。確保您使用的解決方案能跨多個平台運作，讓您的團隊能從他們偏好的裝置工作。
擴展性：當您的公司成長時，您需要一個能隨之成長的解決方案。尋找一個可擴展的平台，能輕鬆新增新使用者和裝置，讓您能快速上線新員工。
價格：遠端存取解決方案的價格可能差異很大，最近GoToMyPC 價格上漲後，可能是時候尋找更實惠的選擇了。例如，Splashtop 是市場上最具成本效益的解決方案之一，提供與其他遠端存取平台相同的優秀工具和功能，但價格僅為 GoToMyPC 價格的一小部分。
客戶支援：如果你需要客戶支援，知道有一個技術熟練的團隊隨時為你服務是很有幫助的。查看解決方案的客戶支援評價，看看其他用戶是否報告了正面的經驗，這樣你就知道自己是否處於良好的手中。
整合：考慮您的支援團隊使用的其他 IT 工具。如果您正在使用 遠端支援工具，它是否與您的 IT 技術堆疊整合？找到一個具有強大整合功能的平台是至關重要的。否則，你的 IT 工具可能會不協調且不兼容。
6 個 GoToMyPC 替代方案
現在我們可以開始看看你可能想考慮的 GoToMyPC 競爭者。我們收集了七個 GoToMyPC 的最佳替代方案，以便你可以為你的業務選擇最合適的。
1.Splashtop
當你需要�遠端存取和支援時，Splashtop 是最佳選擇。它不僅提供對各種裝置（包括 Mac、PC、iOS、Chromebook 等）的遠端存取，還有多螢幕支援、遠端列印和麥克風直入等功能，而且也是這個清單中最具成本效益的選擇之一。
Splashtop 提供遠端存取和支援解決方案。員工可以從任何裝置、任何地方連接到他們的工作電腦，實現無縫的移動工作。同時，IT 支援人員可以連接到終端用戶裝置，無論他們身在何處，以提供故障排除、維護和支援。
用戶也喜愛 Splashtop，在Capterra 和Gartner 等網站上留下了高度正面的評價。Splashtop customers praise it for its reliability, stability, wide array of features, and customer support, which is why it stands at the top of the 清單.
2. TeamViewer
TeamViewer 是一個為 遠端管理 和線上協作而設的平台。它允許臨機和主動裝置存取，並擁有一個裝置無關的網路用戶端，能在 Windows、macOS、Linux 和 ChromeOS 裝置上運作。TeamViewer 還包括遠端 wake-on-LAN、多螢幕支援和螢幕防窺/阻止遠端輸入等功能。
雖然 TeamViewer 確實有免費選項，但僅限於私人、非商業用途。想要使用 TeamViewer 的企業需要付費授權，這是行業中較昂貴的選擇之一。尋找具成本效益選項的人會想要尋找其他地方。
3. AnyDesk
AnyDesk 是另一個遠端存取解決方案，提供雲端和 內部部署 選項。然而，AnyDesk 是另一個昂貴的選擇。雖然它也提供個人使用的免費選項，但專業使用者仍需授權。評論也指出，AnyDesk 比 GoToMyPC 或 Splashtop 等選項更複雜，因此可能比這個清單上的其他選項有更陡峭的學習曲線。
4. connectwise ScreenConnect
ConnectWise ScreenConnect 是一款遠端支援軟體，旨在讓技術人員可以從任何地方存取終端使用者裝置。它提供雲端或內部部署選項，並與 Windows、Mac、Linux 和行動裝置相容。
ConnectWise ScreenConnect 的價格也很高。他們還要求至少 25 名代理，因此個人用戶或較小的公司可能沒有足夠大的 IT 支援團隊來證明訂閱的合理性。
五.遠端電腦
RemotePC 是另一個遠端桌面存取解決方案，專為臨機存取和始終開啟的遠端存取而設計。它適用於 PC、Mac、Linux、iOS 和 Android 裝置，還可以通過網頁入口使用。
RemotePC 的功能包括檔案傳輸、遠端列印、多對多螢幕和 USB 裝置重新導向。然而，與 Splashtop 等其他解決方案相比，價格可能較高。
6. Chrome 遠端桌面
Chrome 遠端桌面 是 Google Chrome 使用者的一個基本遠端存取選項。它通過 Chrome 啟用遠端電腦存取和螢幕共享，儘管它缺乏聊天和多顯示器支援等功能。
Chrome 遠端桌面 is free, but it’s also a case of “you get what you pay for.”雖然它是一個簡單的遠端存取和螢幕共享工具，但缺乏高級功能意味著它可能更適合個人用戶，而不是商業環境和組織。
基於用戶評價的頂級 GoToMyPC 競爭者
幸�運的是，你不必僅根據描述和一般感覺來選擇 GoToMyPC 替代方案。使用者評論是一個很好的方式來了解真實人們對每個選項的看法，這樣您就可以看到哪個最適合您。
Splashtop 經常因其效率、可靠性和易用性而受到讚譽，並且對於各種規模的企業來說價格實惠。在TrustRadius上，99% 的使用者表示他們「會再次購買」並且「對功能集感到滿意」，而 100% 的使用者表示 Splashtop「物有所值」。
為什麼 Splashtop 是比 GoToMyPC 更明智的選擇？
Splashtop 不僅是評價最高的 GoToMyPC 競爭者之一，也是最具成本效益的。從 GoToMyPC 切換到 Splashtop 的用戶在遠端存取上節省了大量成本，而不會失去任何他們依賴的功能或工具。
Splashtop 也以易用性和可及性為基礎。它具有使用者友好的介面和強大的控制功能，即使在低頻寬連接上也能提供無縫連接。此外，Splashtop 能輕鬆擴展到各種規模的企業，並為從個人使用者到大型企業的每個人提供計劃。
Splashtop 提供多種遠端存取和支援工具和功能，包括多螢幕支援、遠端列印、拖放檔案傳輸、遠端重啟和喚醒 LAN、USB 裝置重新導向等。同時，它非常安全，具有進階安全功能，如多因素驗證、連線閒置逾時、入侵防護等。Splashtop 符合多種行業和政府 IT 安全標準，包括 SOC 2、GDPR、CCPA 等。
當你查看選項時，選擇是明顯的：Splashtop 是快速、強大且價格實惠的遠端存取和支援的首選。
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當你在尋找快速、強大且價格實惠��的遠端存取解決方案時，Splashtop 擁有你所需的一切，甚至更多。
Splashtop 讓你可以從任何裝置、任何地方存取你的工作電腦。無論您是隨時隨地工作的員工，還是協助遠端員工的 IT 支援人員，您都可以只需幾下點擊即可連接到遠端裝置，並在連接的電腦上無縫工作。
當你比較Splashtop 與 GoToMyPC時，差異顯而易見。Splashtop 擁有企業所需的速度、效能、易用性和功能，能夠從任何地方無縫工作，且價格僅為 GoToMyPC 的一小部分。
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