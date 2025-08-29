當網路安全是首要任務時，IT 領導者必須在安全性和可及性之間取得平衡。遠端和混合工作的興起使這變得更加複雜：如何在讓員工能夠隨時隨地工作的同時，保護關鍵系統？
兩種最常見的方法是 零信任網路存取 (ZTNA) 和 虛擬私人網路 (VPNs)。兩者都保護網路連接，但方式截然不同。VPNs 創建一個加密的隧道進入私人網路，並在用戶驗證後授予廣泛的存取權限。而 ZTNA 則遵循 “永不信任，始終驗證” 的原則，在授予有限的、基於角色的存取權限之前，持續驗證用戶身份、裝置健康狀況和上下文。
是時候探索 ZTNA 與 VPN 的比較、兩者的優勢，以及 Splashtop 如何加強 零信任安全 以支持遠端工作。
VPN & 零信任網路存取：概述
什麼是零信任網路存取？
零信任網路存取 (ZTNA) 是一種安全框架，基於不應該預設信任任何使用者或裝置的理念。每個存取請求都必須經過驗證和授權，無論其來源為何。這種 「永不信任，始終驗證」 的理念即使在登入憑證被竊取的情況下，也能降低未經授權存取的風險。
ZTNA 超越了傳統的 基於角色的存取控制 (RBAC)。雖然 RBAC 根據角色分配權限，但通常假設使用者一旦進入網路就擁有信任存取。ZTNA 強制執行更嚴格的政策：驗證是持續的、情境��感知的（使用者、裝置、位置和網路），並且存取僅限於所需的最低資源。
ZTNA 如何運作：
持續驗證：在登入和連線活動期間需要驗證，通常使用MFA或生物識別檢查。
最低權限存取：使用者僅能存取其角色所需的特定應用程式或資料，而非整個網路。
假設遭入侵：安全控制旨在限制若發生妥協時的損害，微分段可防止攻擊者橫向移動。
這種分層方法使 ZTNA 對於擁有遠端工作團隊、敏感數據需求或第三方存取需求的組織特別有效。
什麼是虛擬私人網路？
VPN 通過創建數據傳輸隧道將私人網路擴展到公共網路上。一旦連接，使用者通常可以像在現場一樣廣泛存取企業網路。
VPN 如何運作？
VPN 驗證使用者到 VPN 閘道，然後在裝置和私人網路之間建立隧道。常見的隧道和加密堆疊包括 OpenVPN、IPSec with IKEv2、SSTP 和 L2TP over IPSec。一旦連接，發往私人子網的流量將通過隧道路由到內部或雲端資源。
因為驗證通常只在連接時發生，除非有額外的分段和防火牆規則，否則存取通常在網路層面上是廣泛的。集中式閘道在高峰遠端使用期間也可能引入吞吐量瓶頸。
VPN 的最常見商業使用案例
遠端用戶存取內部資源：為員工提供連接到私人應用程式、檔案共享、列印服務和不暴露於互聯網的內聯網工具的能力。
Site-to-site connectivity：使用 IPSec 隧道將分公司、資料中心和雲端 VPC 連結成單一路由網路。
管理網路的管理存取：允許 IT 人員從外部到達內部管理介面和跳板主機。
專案的臨時連接：在遷移、合作夥伴參與或事件回應期間啟用短期安全存取。
限制說明：VPN 保護傳輸中的數據，但通常不會強制執行應用程式層級的每次請求驗證。如果沒有仔細的網路分段和原則，使用者可能會擁有超出所需的存取權限，而集中器可能會成為單一故障點。這就是為什麼許多組織評估 ZTNA 以獲得更細緻的最小權限存取和持續驗證。
ZTNA 與 VPN：它們在安全性和效能上的差異
雖然 VPN 和 ZTNA 都提供安全的遠端連接，但它們的安全模型和效能影響有很大不同。
零信任網路存取是圍繞最小權限原則設計的。存取在應用程式層面上被分段，並需要持續驗證使用者身份、裝置狀態和情境。這減少了攻擊面，限制了橫向移動，並提供了對使用者行動的可見性。因為 ZTNA 通常是雲原生的，它比 VPN 集中器更有效地擴展，並與現代身份和裝置安全框架整合。
虛擬私人網路，相比之下，僅在用戶首次驗證後就擴展廣泛的網路存取。這種「全有或全無」的方法帶來風險：如果攻擊者破解 VPN 憑證，他們可能會進入多個系統。當流量增加時，VPN 閘道也可能成為瓶頸，且 VPN 通常缺乏原生威脅檢測或精細的原則控制。
實踐中：
ZTNA 強制執行精細的身份和裝置控制，使其更適合優先考慮安全性和合規性的組織。
VPN 提供加密隧道以進行遠端存取，但依賴於基於周邊的信任，這在應對當今的分散威脅時效果較差。
對於在增長、合規和混合工作中尋求平衡的組織來說，ZTNA 提供了更強的長期韌性，而 VPN 繼續作為較簡單或較小環境的傳統選擇。
ZTNA 與 VPN 的選擇：哪個最適合您的業務？
決定是部署 VPN 還是零信任網路存取取決於您組織的規模、安全姿態和可擴展性需求。
可擴展性：ZTNA 是雲端原生的，並且構建為可擴展而不依賴於單一閘道。另一方面，VPN 隨著更多員工遠端連接，可能很快成為瓶頸。
安全模型：VPN 一次驗證後授予廣泛的網路存取，而 ZTNA 強制執行持續驗證，僅授予特定應用程式或資源的存取。對於處理敏感資料或嚴格合規要求的組織，ZTNA 提供更強的控制。
風險管理：ZTNA 通過分段存取和假設違規作為預設姿態來最小化攻擊面。如果憑證被洩露，VPN 會擴大潛在的爆炸半徑。
使用和管理的便利性：VPN 熟悉且通常初始部署簡單，但需要持續的分段和維護以保持安全。ZTNA 可能需要在前期進行更周全的原則設計，但隨著時間的推移，卻能為 IT 團隊提供更高的自動化、可見性和適應性。
通過採用 ZTNA，企業可以獲得更精確的存取控制、改善的可見性，以及一個設計用來滿足現代分散工作現實的框架
Splashtop 如何加強遠端工作的零信任安全性
VPN 和 ZTNA 都可以支持安全連接，但如果您想要一個結合強大安全性和靈活性的現代解決方案，您需要一個以零信任原則設計的平台。
Splashtop Secure Workspace (SSW) 提供特權存取管理，採用零信任方法。它確保只有經過驗證的用戶和合規的裝置才��能存取特定的應用程式、桌面或數據。Policies are enforced through role-based controls, 裝置 posture checks, and context-aware 驗證, reducing the risk of 驗證 theft or lateral movement.
使用 SSW，組織可以：
套用 Just-in-Time 存取控制，以便使用者僅在需要時擁有所需的權限。
使用微分段來限制對特定資源的存取，減少帳戶被入侵時的暴露風險。
利用強大的驗證，包括 SSO/SAML、MFA 和與身份提供者的整合。
監控和審核連線，透過記錄和可見性幫助 IT 團隊檢測和回應可疑行為。
Splashtop 的平台也構建為符合 SOC 2、ISO 27001 和 HIPAA 準備等合規框架，使其成為受監管行業的安全選擇。
對於管理分散或混合型工作團隊的企業，SSW 能夠在不受傳統 VPN 可擴展性和管理挑戰的情況下，提供安全且高效能的遠端存取。它使 IT 團隊能夠在一個解決方案中同時提供生產力和保護。
準備好看看 Splashtop 如何加強您的安全姿態並簡化遠端存取了嗎？今天開始您的免費試用，體驗不同之處。