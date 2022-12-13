Splashtop 技術與組織措施
技術和組織措施 (TOM) 描述了 Splashtop 實施和維護的安全措施和控制措施，以保護和保護我們存儲和處理的個人資料。
存取控制：Splashtop 已實施存取控制來管理對資料和系統的電子存取。我們依據權限級別、知悉的必要性以及存取系統人員的職責分離為基礎，規劃與執行存取控制。
安全事件回應：Splashtop 已建立了安全事件回應程式，目的在於允許 Splashtop 調查、回應、緩解和通知與 Splashtop 服務與資訊資產相關的事件。
帳戶及密碼政策：Splashtop 使用者均有自己的登入名稱，並在整個組織中強制執行強密碼和雙重/多重因素身份驗證。
資料安全控制：Splashtop 的資料安全控制包括依據角色授予最小權限主體的存取、存取監控和日誌記錄。意即所有使用者在開始使用 Splashtop 系統時均僅具有最低級別的資料存取權限。
變更管理：維護變更管理政策和流程，以確保主要變更得到記錄、測試和批准，並有復原計畫檔案記載，以確保變更得到授權和成功。
稽核和風險管理：Splashtop 會持續評估 Splashtop 組織相關風險，藉此監控是否遵循 Splashtop 政策和程序並維持合規標準。
安全政策：Splashtop 維護並遵循 IT 安全政策和實踐。這些政策會在 Splashtop 認為合理的情況下定期審查和修訂。Splashtop 員工每年完成資訊安全訓練，並遵守 Splashtop 行為準則中規定的 Splashtop 道德商業行為、保密和安全政策。
加密：Splashtop 會加密處理所有正在傳輸和靜態存放的使用者資料。利用 TLS 安全建立連線，並採用 256 位元 AES 加密連線內容。
業務可靠度：Splashtop 實施和維護災難復原及業務連續性計畫與程式，一旦遭遇緊急情況或災難時，仍可維持服務並迅速復原。
可用性：Splashtop 服務具備自動修復和自動擴展功能，用以確保 Splashtop 的客戶可隨時獲得服務。
系統稽核和日誌記錄：記錄、存儲並分析系統及應用程式的存取和活動，以追捕異常行為。
威脅和漏洞管理：Splashtop 採用修補程式管理、端點安全、入侵偵測和預防、漏洞揭露計畫等工具和實務做法，搭配滲透測試和漏洞掃描，從上到下保護整個組織。
本政策上次更新時間：2024 年 7 月 17 日