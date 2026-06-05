Top Reasons You Should Upgrade from Splashtop SOS to Splashtop Enterprise

免責聲明：Splashtop SOS 已重新命名為 Splashtop Remote Support。雖然產品名稱發生了變化，但特性和功能保持不變，繼續提供快速、安全和可靠的遠端支援。
Splashtop SOS長期以來一直是 IT 團隊和服務台的首選解決方案，在按需和無人值守的遠端支援方面提供無與倫比的可靠性。它能夠滿足無限數量的設備，使其成為專業人士的最愛。但隨著組織的需求變化，您對遠端存取工具的需求可能會隨著它而變化。
Splashtop Enterprise登場：我們的下一代一體化解決方案，專為滿足現代 IT 團隊的高級業務和安全需求而量身定制。Splashtop Enterprise 通過先進的功能、安全性和服務台工作流程徹底改變了 IT 支持和端點管理。在本博客中，我們將了解為什麼 Splashtop Enterprise 可能正是您的團隊保持領先地位所需的升級。
Splashtop SOS：簡要總結
Splashtop SOS 專為有人值守和無人值守的裝置而設計，為 IT 團隊提供跨各種平台的無縫體驗，無論裝置位於何處，都能確保快速故障排除和解決。其主要景點包括：
無限裝置支持按需：Splashtop SOS 不會根據設備數量限制您。這種靈活性使 IT 團隊能夠擴展他們的支持，而不必擔心達到裝置上限。
主動訪問功能：借助 SOS+10 和 SOS Unlimited 等軟件包，技術人員能夠對託管計算機和服務器進行主動訪問，從而簡化遠程管理流程並消除對最終用戶可用性的依賴。
簡化的工作流程：Splashtop SOS 中的工作流程非常簡單。用戶在裝置上運行SOS應用程序，向技術人員提供9位連線代碼，瞧，終端連線開始了。對於無人值守的支持，通過即時訪問該過程更加順暢。
高性能連接：該解決方案以其快速，高分辨率的流媒體功能而自豪，確保技術人員以最小的延遲進行實時互動。
嚴格的安全措施：安全至關重要，Splashtop SOS 不會妥協。借助 SSL/AES 256 位加密，入侵防護和高級安全協議等功能，您的遠程會話安全無虞。
多功能工具集：SOS 不僅僅是端點訪問。它擁有一系列功能，包括多顯示器支持、拖放文件傳輸、會話中聊天和遠程重啟功能，確保技術人員輕鬆掌握所需的一切。
廣泛的裝置兼容性：無論是 Windows PC、Mac、iOS 還是 Android 裝置，SOS 都能滿足您的需求。其跨平台支持確保沒有任何裝置是遙不可及的。
與頂級 IT 平台的集成：為了進一步簡化工作流程，可以直接從流行的票務系統（例如 Autotask PSA、Freshdesk、Zendesk 等）啟動 SOS。
鑑於這些功能，很容易理解為什麼 Splashtop SOS 一直是許多組織的首選，可確保及時、高效的 IT 支持。
為什麼要升級？ Splashtop Enterprise 的獨家功能
雖然 Splashtop SOS 已證明自己是可靠的終端支持解決方案，但 Splashtop Enterprise 的性能更上一層樓。對於希望為 IT 基礎架構提供未來保障並希望為多元化且不斷發展的員工提供更全面支援的組織，Enterprise 版推出了幾項獨家功能：
進階遠端電腦管理：除了基本的遠端支援，Splashtop Enterprise 還促進管理操作，如 Windows 更新、系統重啟和遠端命令。此外，可配置的警報和腳本與任務簡化了流程，使例行任務更易於管理。
革命性的按需支持工作流程：Splashtop Enterprise 具有旨在改善支持渠道、技術人員管理和協作的功能，通過強大的 服務台功能確保工作流程比以往更加簡化。
Splashtop Augmented Reality (AR) 集成：對於需要的不僅僅是遠程查看屏幕的情況，添加 Splashtop AR 功能使技術人員能夠查看用戶的物理環境並與之交互，從而為高級故障排除和指導提供了可能性。
通過單點登錄增強安全性：在當今網絡安全威脅盛行的時代，Splashtop Enterprise 通過單點登錄集成優先考慮安全性。這允許通過 Okta、Azure AD、JumpCloud 等平台進行驗證，確保便利性和安全性。
訪問安排：為了更好地控制端點訪問，IT 管理員現在可以安排時間段，確定個人或組何時可以訪問特定計算機，從而添加額外的安全和管理層。
帶有附加組件的定制解決方案：從 Splashtop 連接器 到 SIEM 日誌記錄集成和 IP 限制，Splashtop Enterprise 非常靈活，允許組織請求滿足其特定需求的附加功能。
為最終用戶提供支持：除了支持最終用戶之外，Splashtop Enterprise 還使他們能夠遠程訪問其工作計算機。通過精細的權限，基於組的訪問等，遠程工作體驗得到了增強。
全面的最終用戶訪問管理：IT 團隊對最終用戶訪問獲得更多控制，確保端點訪問不僅方便，而且安全且受控。
通過無人�值守的 Android 訪問擴展裝置的覆蓋範圍：在當今設備豐富的環境中，僅支持計算機是不夠的。Splashtop Enterprise 為更廣泛的設備提供主動訪問，包括 Android 智能手機、平板電腦、POS 設備，甚至是堅固耐用的 Android 設備和信息亭等專用設備。
比較這兩個版本可以明顯看出，雖然 Splashtop SOS 提供了強大的基礎，但 Splashtop Enterprise 是旨在將頂級終端支持與高級管理和遠程工作功能相結合的組織的綜合解決方案。
查看我們的 Splashtop SOS 與 Splashtop Enterprise 功能比較。
開始使用 Splashtop Enterprise
導航快速變化的遠程工作和 IT 支持環境需要不僅高效而且適應性強的工具。 Splashtop SOS 提供了無可挑剔的按需和無人值守支持功能，而 Splashtop Enterprise 則提升了體驗，以滿足動態 IT 團隊和分散員工的更廣泛需求。
通過過渡到 Splashtop Enterprise ，組織不僅可以為自己配備全方位的終端支持和訪問工具，還可以獲得針對現代業務需求量身定制的功能優勢。Splashtop Enterprise 集安全性、多功能性和高級功能於一身，是尋求增強 IT 支持能力、同時為員工未來工作提供支持的企業的最佳選擇。
對於當前的 SOS 用戶來說，此次升級不僅僅是向前邁出的一步，更是邁向更加無縫、高效和適應性更強的 IT 基礎設施的飛躍。無論您的目標是簡化工作流程、擴展支持範圍，還是確保為您的團隊提供最安全、最靈活的終端訪問，Splashtop Enterprise 都是您的前進之路。