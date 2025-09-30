視頻：Splashtop Enterprise 中的高級終端支持

隨著企業越來越依賴數位基礎架構，他們對專家 IT 支援的需求也隨之增長。 立即解決方案，減少停機時間和增強的用戶體驗不再是特權-它們是必要條件。
Splashtop Enterprise 是一款革命性的工具，旨在滿足這些現代需求。從精簡的技術人員和終端連線管理到增強現實支持連線，Splashtop正在重新定義遠程IT協助的邊界。
立即觀看我們的深度視頻指南，深入了解 Splashtop Enterprise 的高級終端支持功能：
或者，繼續深入了解 Splashtop Enterprise 提供的激動人心的終端支持功能和優勢。
具有技術人員管理、簡化的支持工作流程和連線路由的服務台
流暢的工作流程可確保 IT 問題不會變成阻礙企業日常營運的長期挑戰。 Splashtop Enterprise 認識到有效的技術人員和支持連線管理系統的必要性，並將其無縫集成到其平台中。
技術人員分組 - IT 經理可以將技術人員分為特定組，確保根據專業知識或部門職能分配支持職責。通過以這種方式組織技術人員，不僅支持票的分配更加簡化，而且用戶還可以從專門適合其問題的專家更快�的解決方案中受益。
支持隊列 -有效地將傳入的支持請求排隊，確保及時有組織地響應用戶問題。 這種系統化的方法可以防止技術人員壓倒性，均勻分配工作負載，並確保不會忽視或無法解決任何請求。 因此，IT 支援流程更有效率，可加快解決問題的速度並提高使用者滿意度。
連線傳輸 - Splashtop 了解支持的實際情況，擁有處理不同場景的內置機制。此外，如果挑戰超出了參與技術人員的專業知識，Splashtop 可以輕鬆地連線轉移給更有經驗的技術人員或專業團隊。
協同合作支援 -其中一項突出的功能是能夠邀請多位技術人員在單一支援請求中進行協同合作。 通過營造協作環境，Splashtop 可利用 IT 團隊的集體專業知識，確保更快地解決問題。
SOS Call - 立即援助 - 緊急情況到達前請勿敲門。Splashtop 的 SOS Call 功能確保用戶可以立即請求支持連線，並將其路由到正確的技術人員組。可以輕鬆部署專用於特定最終用戶或組的可重複使用的鏈接，確保始終一鍵即可獲得幫助。
實時交互 - 隨著連線的進展，技術人員不僅能夠遠程登錄，而且還可以進行實時聊天，確保實時溝通，促進理解並加快問題解決速度。
憑藉這些功能，Splashtop Enterprise 可確保 IT 支持團隊提高效率，快速路由請求，促進內部協作，並最終提供快速的解決方案，增強用戶的體驗。
遠端監控與管理
隨著企業的發展，IT 基礎架構的複雜性也是如此。 由於�需要監控、管理和維護的端點越來越多，IT 部門需要能夠提供數位環境全面可見性和控制能力的工具。 Splashtop Enterprise 的遠程監控和管理功能可確保 IT 團隊始終處於領先地位。
Splashtop Enterprise 中的遠程監控和管理功能包括：
可定制的警報配置文件 - Splashtop 的警報配置文件允許技術人員設置特定警報，範圍包括 CPU 使用情況、磁盤空間、線上/離線狀態、軟件安裝、Windows 更新等。
多端點同時操作 - 技術人員可以同時跨多台計算機或整個計算機組執行各種操作，例如係統重新啟動、文件傳輸和遠程命令，從而節省大量時間。
計劃任務執行 – Splashtop 可以將任務安排在以後的時間，確保在關鍵工作時間不會出現中斷。
全面的端點安全設置畫面 - Splashtop 的設置畫面提供對所有端點的上次掃描時間、已識別的威脅、漏洞和其他關鍵指標的實時了解。由 Bitdefender 提供支持的集成 Splashtop AV 進一步提升了安全地位，提供了針對不斷變化的網絡威脅的強大防禦機制。
透過背景動作深入瞭 解-技術人員通常需要進行疑難排解，而不會中斷使用者。 Splashtop 的後台操作允許訪問任務管理器、服務管理器、註冊表編輯器和裝置管理器，而無需啟動完整的終端連線。它確保無縫故障排除，而不會妨礙用戶的活動。
Splashtop Enterprise 結合 RMM 功能，確保 IT 團隊始終處於主導地位，對其環境具有完全可見性和控制力，自動執行日常任務，增強安全性並提高運營效率。
Splashtop Connector：超越傳統 終端桌面
外部訪問的世界正在不斷發展；隨之而來的是，我們使用的工具��必須適應它。Splashtop 認識到企業的多樣化需求，並通過 Splashtop Connector提供了強大的解決方案，突破了我們對傳統端點桌面訪問的理解範圍。
雖然 Splashtop 本身就是一個強大的工具，但在某些情況下需要 RDP（遠端桌面協議）或 VNC（虛擬網絡計算）。Splashtop Connector 可以輕鬆地與這些協議集成，無需 VPN 或 Splashtop Streamer 即可提供對端點的訪問。
使用者在同一網路的電腦上安裝 Splashtop 即可不須代理程式存取 Windows、Linux 和 Mac 系統。
IT 管理員可以遠端支援內部網路上的電腦，這些電腦可能無法存取網際網路，或者不允許安裝第三方應用進行遠端存取。
許多同時連線使用者可以連接到同一台電腦，並與 RDS/終端伺服器進行單獨的桌面連線。
使用者只能遠端存取特定程式，不能連接完整的遠端桌面。
Splashtop AR：虛擬現場支持
在即時性至關重要且專業知識稀缺的世界中，現場訪問可能會成為後勤挑戰，尤其是在需要快速解決方案時。 Splashtop 的創新解決方案增強現實 (AR) 功能正在徹底改變技術人員支持最終用戶的方式，從而實現“虛擬現場”交互。
Splashtop AR 使最終用戶能夠與遠程 IT 技術人員實時共享其移動裝置的攝像頭。技術人員不再依賴口頭解釋，而是可以通過語音和註釋直觀地指導用戶，使故障排除更加高效。
借助雙向註釋功能，技術人員和用戶都可以在屏幕上繪圖，從而更輕鬆地查明問題或指導操作。每個參與者的不同顏色代碼可確保溝通的清晰度。
技術人員可以暫停屏幕以進行註釋，激活手電筒以獲得更清晰的視圖，記錄會話，甚至添加註釋以供會後參考。 這套功能可確保支持連線期間不會遺漏任何細節。
Splashtop Augmented Reality 不僅僅是一項功能；它還是一項功能。它改變了遊戲規則。通過合併物理和數字領域，它使技術人員可以在需要的任何地方虛擬地展示。 在時間至關重要的世界中，這種創新確保只需單擊一下即可獲得幫助。
增強的安全性和集成功能
Splashtop 對安全性和集成性的堅定承諾使其成為端點訪問解決方案的頂級選擇。下面詳細介紹了鞏固 Splashtop 行業領導者地位的複雜安全措施和集成能力。
IP 白名單 - Splashtop Enterprise 提供動態 IP 白名單功能。組織可以通過僅允許特定 IP 地址訪問來限制登入來源，從而加強其安全屏障。
SIEM 系統集成 - Splashtop 與 Sumo Logic 和 Splunk 等 SIEM（安全信息和事件管理）系統集成。這種無縫集成可確保 Splashtop 的歷史記錄和連線事件日誌持續饋送到中央日誌記錄系統，為組織提供全面的數據收集和分析功能。
單點登錄 (SSO) 集成 - Splashtop Enterprise 與 SSO 提供商完美集成。這集中了驗證，簡化了認證管理流程。因此，組織可以確保為其用戶提供安全、高效的登錄體驗。
Splashtop 的高級安全功能和集成功能凸顯了其致力於提供高效、安全和無縫終端支持體驗的奉獻精神。對於組織而言，這些增強功能意味著安心，因為他們知道他們的系統和數據受到行業領先的安全措施的保護，同時還可以靈活地將 Splashtop 納入其現有的 IT 生態系統。
開始使用 Splashtop Enterprise
在終端支持和訪問解決方案變得不可或缺的時代，Splashtop 因提供強大、直觀且安全的平台而脫穎而出。此外，增加的安全層和無縫集成功能可確保組織能夠在不影響安全性的情況下保持敏捷性。
對於那些希望徹底改變遠程工作流程並提升支持機制的人來說，Splashtop Enterprise 是理想的選擇。如果您想親身體驗這些功能並了解 Splashtop 對您的組織的變革潛力，請不要再等待了。
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