IT和幫助台的遠端支援解決方案– Splashtop Enterprise與Splashtop SOS Unlimited

Splashtop SOS Unlimited是全球IT團隊和服務台的首選遠端支援解決方案。技術人員不僅可以為託管電腦提供無人值守的遠端支援，還可以為最終用戶電腦和移動裝置等非託管裝置提供快速支持。 SOS無限允許IT團隊支持無限數量的裝置！

但是，除了遠端支援外，IT團隊還承擔著無數的責任，這通常意味著擁有復雜的工具集，使其難以為不斷增長的業務進行管理和擴展。不僅如此，在這個遠端工作的時代，IT團隊需要具有靈活性，才能適應混合工作場所。

借助新推出的Splashtop Enterprise，Splashtop將遠端支援和遠端存取功能提升到一個新的水平。 Splashtop Enterprise是面向IT和幫助台團隊的下一代多合一遠端存取解決方案，使技術人員不僅可以提供遠端支援，還可以使最終用戶在家中工作。它提供了當今IT團隊所需的靈活性，可伸縮性，性能和控制能力，以及強大的安全性和可無縫集成到現有IT環境中的企業級功能。 IT團隊還可以選擇所需的已命名最終用戶遠端存取許可證和並發技術人員遠端支援許可證的數量。

讓我們探討一下 Splashtop 企業版和 Splashtop SOS Unlimited版之間的區別。