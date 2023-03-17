IT和幫助台的遠端支援解決方案– Splashtop Enterprise與Splashtop SOS Unlimited

Splashtop SOS Unlimited是全球IT團隊和服務台的首選遠端支援解決方案。技術人員不僅可以為託管電腦提供無人值守的遠端支援，還可以為最終用戶電腦和移動裝置等非託管裝置提供快速支持。 SOS無限允許IT團隊支持無限數量的裝置！
但是，除了遠端支援外，IT團隊還承擔著無數的責任，這通常意味著擁有復雜的工具集，使其難以為不斷增長的業務進行管理和擴展。不僅如此，在這個遠端工作的時代，IT團隊需要具有靈活性，才能適應混合工作場所。
借助新推出的Splashtop Enterprise，Splashtop將遠端支援和遠端存取功能提升到一個新的水平。 Splashtop Enterprise是面向IT和幫助台團隊的下一代多合一遠端存取解決方案，使技術人員不僅可以提供遠端支援，還可以使最終用戶在家中工作。它提供了當今IT團隊所需的靈活性，可伸縮性，性能和控制能力，以及強大的安全性和可無縫集成到現有IT環境中的企業級功能。 IT團隊還可以選擇所需的已命名最終用戶遠端存取許可證和並發技術人員遠端支援許可證的數量。
讓我們探討一下 Splashtop 企業版和 Splashtop SOS Unlimited版之間的區別。
Splashtop Enterprise（技術人員執照）
對Windows，Mac和Linux電腦的無人值守遠端支援
向電腦和移動裝置提供了Splashtop按需支持（SOS）
自定義品牌您的客戶下載的 SOS 應用
從售票系統（如服務諾，新鮮服務，Freshdesk，Zendesk，香料廠服務台，吉拉等）中啟動 SOS 會話
連線中的功能，例如遠端重新引導和重新連接，連線錄製，多顯示器支援，聊天，遠端列印，檔案傳輸（包括拖放）等等
在遠端工作階段期間向終端使用者進行階段作業
遠端電腦管理功能，例如 Windows 更新、系統重新啟動、遠端命令、警示設定以及一對多操作
無人值守訪問 Android 設備，包括智能手機，平板電腦，堅固耐用的 Android 設備，POS 設備，信息亭和機頂盒
通過 SOS Call 改進了按需支持工作流程，支持渠道，技術人員管理和協作以及用戶發起的支持
能夠附加Splashtop Augmented Reality
單一登入整合可透過 Okta、Azure AD、ADFS、雲端、一登入、工作區一、G 套裝和信任登入來進行驗證
為個人或群組使用者安排存取電腦的時段
Splashtop 連接器，SIEM 日誌記錄集成和 IP 限制等其他功能可應要求提供
啟用最終使用者遠端存取
根據需要購買盡可能多的已命名使用者授權
終端使用者存取和管理的其他功能
精細權限、群組存取、麥克風直通、USB 裝置重新導向等
成本
每個並發技術人員定價。 每個並發技術人員許可證可以訪問 300 台電腦請聯絡我們以取得價格。
每個端點定價，每名並發技術人員每$399年/年，可按需訪問無限的設備，並且可以無人值守訪問無限的電腦。
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