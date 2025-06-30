Improving Your Company's Cybersecurity with Splashtop Enterprise

在我們日益數字化的世界中，強大的網絡安全措施的需求從未如此緊迫。 隨著組織擴大其數字足跡並採用遠程工作解決方案，他們面臨著不斷變化的挑戰。
威脅參與者不斷尋找利用漏洞的新方法，使企業保持領先一步至關重要。 俗話說，鏈條的強度取決於其最薄弱的環節；在網絡安全領域，即使是很小的疏忽也可能導致重大漏洞。
Splashtop Enterprise是一種允許員工和 IT 團隊幾乎在任何地方工作和支持的解決方案，旨在滿足現代安全的多方面需求。它提供專為保護企業免受網路威脅而量身打造的進階安全功能
在本博客中，我們將探討如何配置 Splashtop Enterprise 以體現最佳安全實踐，強化組織的防禦，同時利用端點訪問為企業帶來的靈活性和效率。
與單點登錄集成以進行集中驗證
Splashtop 與 單點登錄 (SSO) 服務集成的能力可確保只有授權用戶才能訪問系統。SSO 是一個驗證過程，允許用戶使用一組憑據訪問多個應用程序或服務。用戶只需記住一個，無需為不同平台使用各種用戶名和密碼，從而使登入過程更加簡化和用戶友好。
IT 管理員也可以控制密碼需求和規則，例如變更的頻率。
Splashtop Enterprise 了解 SSO 的重要性，並將此功能無縫集成到其平台中。借助 SSO 支持，Splashtop 用戶可以通過 Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite 和 TrustLogin 等流行身份提供商驗證其憑據。這不僅有助於輕鬆訪問，而且還有更高級別的安全性。
受控遠端工作的受管存取
除了 SSO 之外，Splashtop 的託管訪問功能還規定了誰可以訪問什麼、何時可以訪問以及如何訪問。這是關於制定協議，以確保只有合適的人才能在正確的時間訪問正確的資源。
Splashtop 的精細權限系統允許 IT 領導者精心定義訪問級別。無論是訪問某些設備還是執行操作的權限，您都可以確保每個用戶只能訪問他們需要的內容。 這種精確的控制可減少意外風險，並提供更嚴格的安全通訊協定。
Splashtop Enterprise 中的其他託管訪問功能包括連線排程（誰可以在特定時間訪問什麼內容）和特定於組的管理員，允許對不同團隊或部門進行分散但受控的管理。透過建立角色和使用者/電腦群組，可以輕鬆管理這些權限。
透過記錄、稽核和集中式記錄進行責任
組織數位基礎架構內的每個接觸點都可能是潛在的弱點。 全面的記錄可建立這些接觸點的記錄記錄，讓公司能夠追蹤任何異常情況、調查潛在的違規行為，並確保遵守網路安全通訊協定。
Splashtop Enterprise 的日誌記錄和審核工具包括：
活動日誌：Splashtop Enterprise 努力捕獲每條終端連線的詳細日誌。連線期間的每一個動作，包括文件傳輸、聊天等，從連線開始到結束都會被記錄。
與 SIEM 系統整合：SIEM (Security Information and Event Management) 系統旨在提供安全警報的即時分析。Splashtop �能夠將日誌數據匯出到 SIEM 系統，確保組織可以檢索和分析連線數據，使其成為主動威脅檢測和響應的寶貴工具。
票務系統中的自動記錄：除了 SIEM 集成之外，Splashtop 還與流行的 PSA 票務和 ITSM 解決方案集成。每個終端支持連線詳細信息都會自動記錄在票證中，確保提供全面的文檔記錄。
集中記錄：Splashtop Enterprise 提供所有遠程會話的集中記錄。此視覺記錄是不可否認的用戶操作證明，在安全審核或調查期間可能非常寶貴。
透過端點安全和主動監控強化網路安全
除了記錄和記錄會話之外，Splashtop 還可以促進遠程計算機端點管理，使 IT 團隊能夠查看系統清單、端點安全狀態並管理關鍵安全更新。
組織可以設置警報來監控計算機狀態、軟件安裝、內存使用情況和 Windows 事件日誌等參數。這些警報通過 Splashtop 網路控制台或電子郵件接收，充當預警系統，使 IT 團隊能夠在出現問題時迅速採取行動。
Splashtop Antivirus
Splashtop Antivirus （由 Bitdefender 提供支持）旨在增強端點安全性。該防病毒軟件提供靜默安裝/卸載、原則定制、按需實時反惡意軟件掃描、高級威脅控制、外部裝置掃描、網絡流量安全以及白名單/排除特定文件和 URL 的功能等功能。用戶還可以收到實時警報，並可以查看每個裝置的威脅日誌。Splashtop Antivirus 旨在提供針對網絡威脅的全面保護，其與 Splashtop 端點訪問解決方案的集成可實現無縫管理。
主動式 OS 管理
網絡安全最簡單但經常被忽視的方面之一是確保定期更新操作系統（OS）。 將作業系統保持在最新狀態，可確保您從製造商發布的最新安全性修補程式、錯誤修復和改進中獲益。
隨著組織的 IT 基礎架構成長和多樣化，管理這些更新將成為一項不斷成長的挑戰。 Splashtop Enterprise 認識到這一挑戰，並提供對所有連接裝置的操作系統版本、計劃的批量更新以及裝置何時需要更新的可配置警報的可見性。
IP 白名單
58％ 的安全專業人員將從未經授權的設備和網絡連接的用戶報告為主要威脅媒介。 使用 Splashtop Enterprise，僅將您託管的公司 IP 地址和裝置 ID 列入白名單。即使認證遭竊，這也能保護您的環境。
Splashtop Connector
Splashtop Connector 為那些尋求對計算機和服務器進行高效且安全的端點訪問的人提供了突破性的解決方案。使用此技術，無需 VPN 或安裝任何終端訪問代理。只需將 Splashtop 安裝在所需網絡中的一台計算機上，它就充當橋樑，使該網絡上的所有其他計算機都可以通過 RDP 和 VNC 進行訪問。
Splashtop Connector 擁有更高的安全性和合規性措施。通過 Splashtop 路由的遠程連接，無需 VPN 隧道或 RD 網關，更加安全。只有具有正確權限的授權用戶才能連接，並且每個連接都會被記錄。
開始使用 Splashtop Enterprise
在現今複雜的數位生態系統中，網路安全不只是建立圍牆，而是實施涵蓋 IT 基礎架構每個接觸點的綜合策略。
從使用單點登錄對用戶進行身份驗證到精細權限和主動操作系統管理，Splashtop Enterprise 成為一個整體解決方案，旨在增強安全性而不影響可用性。
您準備好改變您處理組織網路安全的方式了嗎？ 立即聯繫我們，親身見證 Splashtop Enterprise 如何提升您的安全狀況，同時提供無與倫比的端點訪問和管理功能。保護您的企業從未如此直觀或高效。