2026 年十大 IT 安全風險

到2026年，我們所知的網路安全將永遠改變。雖然聽起來很戲劇化，但它每年都會有所改變，因為網路犯罪分子和網路安全所使用的技術一直在演變。然而，隨著 AI 驅動的網路攻擊加速、遠端和混合工作帶來的攻擊面擴大，以及法規壓力增加，2026 年將會是不同凡響的一年。
在 2025 年，資料外洩的平均成本 超過 400 萬美元，其中人為疏失（包括憑證被竊和網絡釣魚攻擊）占大多數的外洩原因。人工智慧在網路安全中的應用有助於降低漏洞成本並更快地檢測攻擊，但同時，現在有 20% 的漏洞涉及人工智慧。
像這樣的趨勢已經為未來的一年奠定了基礎，所以公司能做的最好準備就是了解即將到來的事。考量到這一點，我們整理了 2026 年需要注意的十大 IT 安全風險，讓您能夠在新的一年做好準備。
1. AI 驅動的網路釣魚和社會工程
AI 的爆炸性增長對企業來說既是福音也是詛咒。雖然各組織一直在尋找方法利用 AI 來增強工作流程，但網路犯罪分子也是如此。生成性和代理性AI使攻擊者更容易進行冒充、魚叉式網絡釣魚和企業電子郵件入侵，這些真假難辨的手段導致更多的攻擊及更高的效率。
到2026年，隨著多模態AI和自動化技術使大規模定向攻擊成為可能，我們可能會看到這些攻擊進一步增長。利用語�音克隆技術，攻擊者可以模仿 CEO 的聲音，並利用其進行有針對性的攻擊。
那麼，解決方案是什麼？結合技術與培訓可以幫助提升公司對抗這些網路攻擊的防禦能力。使用驗證工具例如多重驗證和身份驗證可以幫助阻擋攻擊者。此外，員工也應接受培訓，了解如何防止釣魚攻擊，識別警告標誌，以及使用基於行為的偵測最佳實務。
2. 自動化惡意軟體和即時利用
自動化正在提高我們識別和處理網絡威脅的速度，但同時也在加速攻擊。透過自動化，網路犯罪分子可以比以往更快地發現漏洞、生成漏洞利用並部署惡意軟體。
過去，零日漏洞的利用窗口曾經是數週。現在，只是幾個小時的問題。如果公司無法迅速修補其漏洞，這些漏洞無疑會在短時間內被利用。
自動化威脅的解決方案是自動化防禦。即時修補解決方案、端點偵測與回應 (EDR) 和威脅情報可視化能夠幫助對抗這些日益增長的威脅。例如，Splashtop AEM 支持即時、事件驅動的修補，當原則觸發時立即部署更新，與排程工具相比顯著減少了修補延遲。
3. 身分和存取攻擊
我們的身分認證從來不像我們想的那麼安全，特別是在憑證竊取、連線劫持和合成身份創建的增長速度下。即使是多重驗證也可能被MFA疲勞攻擊所擊敗，攻擊者會持續向用戶發送驗證請求直到其中一個被批准。
因此，身份保護和驗證將成為 2026 年的關鍵安全問題。公司應投資於零�信任安全、強大的特權存取控制和抗釣魚驗證工具，以保護帳戶並在帳戶遭受威脅時保持網路安全。
4. 雲端和 API 暴露
雲端技術一直是遠端和混合工作的重要組成部分，並推動了各種規模公司的生產力。然而，多雲環境的快速擴張和以API為驅動的架構也帶來了錯誤配置和權限漂移的風險，這可能會帶來自身的安全隱患。
到 2026 年，我們可以預期會看到更多攻擊，這些攻擊會掃描暴露的 API 和薄弱的身分及存取管理 (IAM) 設定，然後利用這些漏洞滲透入網路。
企業應該透過強制實施嚴格的IAM配置和投資於姿態管理來防禦這些攻擊。定期設定稽核對於識別弱點並在攻擊者動手之前解決它們也至關重要。
5. 供應鏈和第三方漏洞
針對製造商、SaaS 工具、軟體儲存庫和服務提供者的攻擊並不新鮮。這些是公司每天必須防範的已知威脅。然而，到2026年，風險將繼續增長。
隨著人工智慧驅動的偵察增長，更廣泛的依賴鏈和更快的上游組件、供應鏈和第三方的利用將成為更大的目標和風險。如果製造商的技術遭到入侵，可以用來攻擊無數的用戶端，將所有人置於危險之中。
組織應專注於製造商風險評分，以確保他們與具有強大安全政策的安全製造商合作。一個透明的軟體 Bill of Materials (SBOM) 也將有助於安全性，公司應投資監控的軟體部署工具，以更好地管理他們網路中的軟體部署。
6. 勒索軟體的重塑
勒索軟體在增加，這是由 AI 驅動的定位攻擊和三重勒索戰術所推動，犯罪分子不僅竊取和加密受害者的數據，還威脅相關的第三方並可能洩露被竊數據。不幸的是，這種情況將持續下去，攻擊不僅集中在竊取數據，還包括造成運營中斷。
公司可以透過減輕其影響來防範勒索軟體。這包括建立離線備份、資料分段、實施強大的用戶存取控制，當然，還要及時修補漏洞，以免被利用。
7. IoT、Edge 和遠端裝置漏洞
物聯網、邊緣裝置和其他遠端裝置是混合工作的強大工具，但也帶來了新的攻擊途徑。未管理裝置的成長為攻擊者創造了新的機會，尤其是當他們能夠利用弱點的韌體、過時的作業系統和不安全的遠端存取時。
公司可以透過投資於修補程式自動化等工具來管理這些弱點，以保持遠端端點的即時更新，並使用資產發現來防止忽略任何裝置。零信任網路存取也是一個有用的安全功能，因為即使遠端端點被攻破，它也能確保只有授權和經過驗證的使用者可以存取網路。
8. 内部風險和人為錯誤
內部威脅通常是企業面臨的最大風險。這些威脅不一定來自懷有惡意的心懷不滿的員工；它們也可能僅僅是因為不堪重負的團隊的人為錯誤造成的。
隨著勞動力的增長，風險也隨之增加。處理眾多工具的大型混合工作團隊提高了錯誤配置或錯誤處理敏感資料的風險，導致漏洞或內部洩漏。
企業可以投資各種工具來防禦這些威脅。實施特權存取管理 (PAM)和最低權限存取有助於確保被入侵的帳戶對資料和公司網路的存取受到限制。同時，連線監控工具可以識別任何危險或可疑的行為。
使用具有強大�遠端存取治理功能的解決方案，即使面對人為錯誤，也能確保網路和資料的安全。
9. 舊系統與更新延遲
保持系統修補並全面更新是基本的網路安全最佳實踐，通常也是IT 合規的要求。然而，許多組織仍然使用無法快速更新的舊系統，甚至根本無法更新。
由於自動化漏洞利用創建的增加，緩慢的補丁週期和過時的端點可能成為重大的責任。如果裝置、應用程式或作業系統長時間未修補，將成為攻擊者輕易侵入的缺口，特別是當他們利用零時差漏洞時。
因此，公司將希望使用即時修補自動化和快速弱點修復，比如 Splashtop AEM 的自動化修補管理。擁有能偵測威脅、隔離受感染裝置以及按需解決漏洞的工具，將有助於在裝置被利用之前保持其安全和最新。
10. 資料隱私和合規性差距
2026年即將實施新的全球法規，這將加強資料隱私的執行力度，也會提高未遵循的罰款。公司如果沒有充分的審計追蹤、未管理的端點或對遠端存取的弱監控，將面臨不符合合規要求的風險，進而導致重大罰款。
當然，懲罰本身並不是最糟糕的部分。這些法規對於確保網路安全是必要的，如果公司未能滿足其要求，則有可能在網路攻擊後遭受額外的損失。
公司需要投資於強大的記錄和裝置合規報告，以及安全的存取工作流程，以確保其網路安全並得到充分的監控。這將有助於提高安全性並確保合規性，讓他們能在2026年面對挑戰時，確信他們已適當投資於其網路安全。
IT 領導者應如何優先考慮其 2026 年的安全策略
隨�著2026年開始，IT領導者和決策者應該如何準備以應對這些新興和日益增長的威脅？雖然不斷增長的安全風險看似令人不知所措，但可以透過事先的洞察和準備來解決所有問題。
關鍵的第一步是圍繞以身份為先和零信任原則進行整合。這些依賴使用者身份作為主要的安全元素，並遵循「永不信任，始終驗證」的原則，以持續確保使用者身份已被驗證，並將他們的存取限制在所需的工具和網路區域。這不僅提升了帳戶安全性，還限制了被入侵帳戶可能造成的損害。
更新是網路安全的另一個重要因素，因為網路攻擊針對新發現漏洞的速度非常快，及時更新比以往任何時候都更加重要。企業需要提高修補速度並減少平均修復漏洞的時間，以保持對現代威脅的領先地位。
此外，隨著遠端和混合工作繼續增長，IT 和安全團隊將需要監控端點、雲端以及第三方應用程式和整合。如果他們的可見性有限，攻擊者就有簡單的途徑可以利用，因此全面的視角對於網路安全至關重要。
同樣地，遠端工作的增長意味著安全遠端存取是必不可少的。組織必須確保他們使用的遠端存取軟體是可靠、安全且符合適用的安全法規，以便實現順暢的安全遠端工作。
最後但同樣重要的是，自動化是一個增強檢測、回應和合規流程的強大工具。使用自動化工具，如 Splashtop AEM，使組織能夠快速檢測並回應分佈式端點上的威脅，幫助他們領先於自動化威脅。
Splashtop在2026��年如何提升您的安全態勢
儘管2026年出現了新的威脅，但市場上已有一些解決方案可以幫助您更好地防禦這些威脅。所以，如果您需要強大的遠端存取、遠端支援 和自動化端點管理工具，Splashtop 提供您所需的一切，包括：
1. 使用零信任原則的安全遠端存取
Splashtop 提供安全遠端存取，使員工能夠從任何裝置、任何地方存取他們的工作裝置。這使得遠端存取變得高效且無縫，同時通過包括角色為基的存取控制（RBAC）、多重驗證、裝置驗證、連線記錄等在內的安全工具來保護帳戶、裝置和網路。
2. 即時修補管理與漏洞補救，使用 Splashtop AEM
由於自動化的漏洞利用導致威脅增加和修補時間縮短，Splashtop AEM（自主端點管理）可以透過即時修補管理和漏洞修復來保護裝置。這些工具會在端點上部署作業系統和第三方應用程式的更新，使其保持更新狀態，並透過基於 CVE（常見漏洞和暴露）的見解來減少暴露時間。
3. 全端點可視性
IT 團隊需要對其端點有完整的可視性，而 Splashtop AEM 提供了這種可視性。這包括對軟體和硬體版本及狀態、修補程式、合規基準等的可視性。透過此可見性，IT 團隊可以協助降低與雲端、第三方 API、IoT 裝置、傳統系統等相關的風險。
4. 整合支援和遠端故障排除
沒有人喜歡等待IT支援，特別是當涉及到安全問題時。幸運的是，Splashtop 的遠端疑難排解功能能快速修復受損或故障的端點，而其整合的支援功能有助於減少安全事件或補丁失敗期間的停機時間。此功能幫助保持裝置快速運行，同時維持效率和安全性。
結論
2026年承諾將是一個充滿變革的一年，但也會帶來不斷增長的網路威脅。人工智慧和自動化工具等技術的成長使不法分子能夠更快速且有效地進行攻擊。不過，它也讓我們能夠更有效地防禦它們。
在未來的一年，企業將需要主動監控、強大的身份控制和即時補丁來確保端點安全，無論它們是繼續採用遠端和混合工作模式，還是推動重返辦公室。這些網路安全措施將有助於抵禦日益增長的威脅，並搭配強力的安全協議和員工培訓。
防範這些不斷增長的威脅需要安全、可靠的遠端存取、支援和端點管理軟體。使用 Splashtop，您可以讓員工從任何裝置安全地工作，讓 IT 人員能從任何地方支援遠端端點，並以現代化時代打造的自動化修補和安全工具保護您的端點。
將 Splashtop 納入您的 2026 年安全策略的一部分，您將能夠從任何地方安全工作並維持整個網路的安全性。今天就親身體驗，免費試用，讓新的一年有個好的開始：