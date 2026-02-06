當你在查看安全工具時，可能只看到一堆縮寫；AV、EDR 和 MDR 經常被提及，但對它們的意義或如何適用於你的業務操作並沒有真正的解釋。這對 IT 團隊來說可能會令人困惑，特別是當他們必須在團隊精簡的情況下應對不斷變化的威脅時。
那麼，AV、EDR 和 MDR 之間的區別是什麼呢？讓我們探討每種方法，看看它們的差異、各自的適用範圍，以及企業如何決定哪種方法最適合它們。
為什麼端點安全選擇不再是一成不變的
曾幾何時，網路攻擊主要由簡單的惡意軟體組成，只需擁有一個好的防毒軟體就足以應對它們。然而，那是很久以前的事了，攻擊技術已經遠遠超出那個範疇。網路安全需要跟上不斷演變的威脅，否則它們將使其系統易受攻擊。
現代網絡安全不僅僅是企業使用的安全解決方案；安全成熟度（您對風險環境和容忍度的安全位置）和操作所有權（安全和IT團隊之間的合作及其職責分配）也起著重要作用。
雖然 IT 和安全團隊使用的技術仍然重要，但為偵測、調查和回應事件所明確定義的角色同樣重要。
防病毒軟體的設計目的是什麼
讓我們開始看看防毒軟體 (AV)。防毒軟體的核心設計是偵測、阻擋和移除惡意軟體。這是個常見的選擇，適合尋求保護免受網路威脅（如勒索病毒、��間諜軟體、木馬程序和其他病毒）影響的個人和小型企業。
防毒軟體通常使用兩種檢測方法：基於特徵碼的檢測和基於啟發式的檢測。基於簽名的檢測會將文件與已知病毒及其唯一識別碼的資料庫進行比較，若發現匹配，則會標記該惡意軟體並將其移除。相反地，啟發式檢測分析檔案和程式的行為來識別可疑活動，而不是特定的簽名。這使得它在檢測新病毒或已修改的病毒方面更加靈活和適應。
在商業環境內外，有多種情境下防病毒軟體可以發揮作用。例如，當員工在外工作時連接到公共 Wi-Fi 網路時，強大的防毒保護可以幫助保護他們的裝置。同樣地，防毒軟體可以幫助保護裝置，如果使用者不小心打開惡意的電子郵件附件或下載木馬檔案，它會在惡意軟體感染之前檢測出它們。
防毒軟體的優點
檢測並移除已知惡意軟體
封鎖對可疑網站的存取
掃描系統並監控病毒
隔離並移除可疑檔案
偵測可疑活動
防毒軟體的不足之處
AV 軟體缺乏主動保護。
防毒軟體可能無法偵測零時差威脅和先進的惡意軟體，例如無檔案威脅和多態代碼。
防毒軟體缺乏行為檢測，無法防禦內部威脅或人為錯誤。
現代攻擊利用自動化和 AI，速度快於防毒軟體能跟上的速度。
EDR 如何擴展檢測和回應能力
超越防毒軟體後，我們來到了終端檢測與回應 (EDR)。EDR 提供持續的監控和行為分析，以偵測和應對網絡威脅，包括獲得對惡意活動的可見性、遏制攻擊以及應對事件。
EDR 對網路安全的貢獻
持續的端點��監控。
數據分析和關聯來檢測高級戰術和可疑活動。
防禦更複雜的攻擊和威脅，包括惡意軟體、勒索軟體、內部威脅、網路釣魚攻擊、零時差漏洞物聯網漏洞和進階持續性威脅
主動威脅偵測與調查。
EDR 的挑戰
雖然 EDR 增強了安全能力，但也增加了操作責任。它作為幫助安全團隊識別威脅的眼睛和耳朵，但他們仍然需要審查和採取行動。EDR 提供的高能見度可能會導致警示疲勞。對於精簡的 IT 團隊來說，篩選每天數百個遙測警報以找到“唯一真實威脅”可能會讓人不堪重負，並導致錯過事件。
MDR 在 EDR 之上添加的內容
在終端偵測與回應（EDR）之外的一步是託管偵測與回應（MDR）。MDR 是一種管理服務，結合了技術和人力專業，不僅用於監控和偵測威脅，還能快速且主動地回應。
與防毒軟體和EDR不同，MDR是由人為主導，具有專業技能的專家負責管理調查和應對。這不僅僅是工具升級，而是進入一種全新的運營模式，公司可以依賴一個真正的團隊來管理他們的安全。
MDR 的好處
持續監控和 24/7 威脅偵測。
由真人主導的快速事件回應。
進階威脅情報和專家見解。
可擴充性和客製化以滿足您的需求。
MDR 的權衡
通常比 AV 或 EDR 價格更高。
依賴製造商而不是內部安全, 可能導致品質不一致。
缺乏完整的可見性，因為製造商掌控了安全性。
AV vs EDR vs MDR 比較表
那麼，既然定義了 AV、EDR 和 MDR，它們如何比較呢？您可以在此方便的圖表中看到最大的差異：
區域
AV
EDR
MDR
主要目標
防止已知的惡意軟體
檢測並響應活躍威脅
代表客戶檢測、調查和回應
偵測方法
簽名，機器學習，啟發式演算法
行為、遙測、分析
EDR + 人工分析��和威脅情報
涵蓋的攻擊類型
已知的基於文件的威脅
已知、未知和無檔案的攻擊
與EDR相同，另加進階及多階段攻擊
無檔案攻擊
有限（無檔案可掃描）
強大（行為和記憶體基於檢測）
強大，具有人工驗證
活動背景
單一事件（基於檔案的檢測）
完整攻擊序列與時間軸
完整攻擊背景加上跨客戶關聯
回應動作
封鎖/隔離檔案
隔離端點，終止程序，調查並修復
受控遏制、修復和引導恢復
調查工具
僅限警報和記錄檔
時間線、流程樹、人工智慧輔助分析
SOC 分析員, 劇本, 鑑識, 報告
AI 使用
檢測時的風險評分
事件相關性、分級、調查
AI + 人類決策
威脅狩獵
不支持
透過搜尋和分析提供支援
主動、持續的威脅追捕
在安全堆疊中的角色
基線保護
偵測和回應層
外包 SOC / 管理回應層
營運擁有權
客戶
客戶
製造商
成本
低成本，簡單執行
更高的成本，更多的運營開銷
最高成本，最低顧客努力
如何決定哪個型號適合您的組織
鑑於這些差異，您要如何判斷哪個型號適合您的業務呢？考量您特定的需求，無論是在整體安全性或控制方面，這樣就能做出明智的決定。
如果您需要基本保護與最小負擔
如果您的安全需求不高，防毒軟體可能是可以接受的。現代防毒軟體提供對惡意軟體的即時保護，並包括一些功能，讓企業更好地控制其安全性。然而，如果您有敏感數據需要保護或更廣泛��的端點網路，AV 可能過於有限，無法提供所需的安全性。
如果您需要能見度和控制，並且擁有內部資源
如果您有內部資源來處理和減輕威脅，那麼 EDR 是一個很好的選擇。EDR 提供強大的威脅偵測和分析功能，並將回應留給您的內部團隊。這確實需要您有一個 IT 團隊和已建立的流程來應對網路威脅，但一旦擁有了這些，EDR 將能很好地支援您的團隊。如果您的行業合規或網路保險要求，您可能也需要使用 EDR。
如果您需要強大安全性但不想建立一個 SOC
如果您需要全天候的威脅檢測、調查和回應，但沒有內部團隊，MDR 是正確的選擇。MDR 對於那些內部安全資源有限但仍需要先進威脅檢測的公司來說是個不錯的選擇，特別是當他們需要快速回應和非工作時間的支援時。
Splashtop 如何將端到端端點安全性整合在單一平台中
Splashtop 將端點安全合併視為操作問題，而不僅僅是偵測問題。與其將 AV、EDR 或 MDR 視為孤立的工具，Splashtop 提供集中控制和可視化層，幫助團隊即時采取行動來應對安全洞察。
Splashtop 支援防毒保護，並整合領先的EDR 和 MDR 解決方案，包括以具競爭力的價格存取 Bitdefender、SentinelOne 和 CrowdStrike 等頂級平台和服務。用戶在 Splashtop 控制台內查看威脅和管理端點，可減少上下文切換。
將這些功能與Splashtop AEM（自主端點管理）結合起來，可以縮短識別風險與解決風險之間的差距。從單一控制台，IT 和安全團隊可以查看終端安全警報、裝置詳細目錄、處理程序、漏洞暴露以及修補狀態。當需要採取行�動時，團隊可以使用遠端存取、腳本以及自動化技術，立即從偵測轉變為回應，而不需切換工具或失去背景。
所有安全功能都可以作為選用附加元件提供，讓組織能夠從基礎保護開始，逐步發展到更先進的檢測和回應模型，而無需重新架構其端點堆疊。
準備好簡化端點安全嗎？立即聯絡我們！