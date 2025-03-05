使用特權身份管理 (PIM) 來保護帳戶

誰可以存取你的資料和檔案？
組織必須確保資源和資料是可存取但受到保護的。最好的方法之一是使用特權身份管理 (PIM)，這使公司能夠管理和監控誰可以存取組織內的資源。
特權身份管理是網路安全中的一個重要元素，因為它有助於防止敏感數據落入不當之手。那麼，什麼是 PIM，它如何運作，以及它的好處是什麼？讓我們來探索一下。
什麼是特權身份管理 (PIM)？
特權身份管理是保護和管理特權帳戶的做法，以便組織能更好地控制誰可以存取資料和資源。
管理敏感或安全資訊和資源對於安全性至關重要。PIM 透過設定權限和控制誰可以存取這些重要資料，來限制存取，從而降低惡意行為者獲取存取權或人為錯誤造成洩漏的風險。
特權身份管理可以包括系統或資料庫管理員、服務帳戶，甚至是個別使用者的存取控制。重要的是，個人需要權限才能存取關鍵檔案和資料。
特權身份管理如何運作？
PIM 的運作方式是識別哪些帳戶允許存取特定檔案和資料，但這只是其中的一部分。完整的 PIM 包括幾個步驟：
識別特權帳戶
首先，PIM 解決方案需要知道哪些帳戶擁有哪些權限。這需要建立具有設定權限的特權角色，例如管理員或經理，並列出擁有這些角色的個人。這構成了特權身份和存取的基礎。
授予即時存取
如果使用者沒有持續存取他們需要的資訊或工具，他們仍然可以請求臨時存取。這個請求通常涉及他們需要存取的原因以及需要多長時間，並且可以是自動化過程或需要手動批准。
監控連線
監控和審計功能使組織能夠查看誰在存取他們的資料以及存取的時間長度。這有助於確保只有授權帳戶能夠存取敏感資訊，並能發現異常活動或進一步調查。
使用後撤銷存取
如果使用者獲得即時存取，那麼在結束時必須撤銷存取。一旦連線結束或使用者登出，權限需要恢復到預設狀態。如果使用者再次需要超出其正常權限的存取，他們必須請求新的存取或發送連線延長請求。
PIM vs 特權存取管理 (PAM) vs IAM
Privileged Identity Management 可能聽起來像 Privileged Access Management (特權存取管理 (PAM)) 和 Identity & Access Management。雖然它們相似且有重疊的領域，但三者的不同之處在於它們的重點。
特權存取管理 (PAM) 管理使用者對敏感資源的存取，並提供廣泛的功能來管理和保護特權帳戶。
身份與存取管理是一個更廣泛的術語，專注於用來管理使用者及其授權存取的政策、流程和技術。
簡而言之，雖然 PIM 管理具有權限的人可以存取的資源，但特權存取管理 (PAM) 專注於管理帳戶的系統，而 IAM 則專注於組織內的使用者群組。
實施特權身份管理的好處
現在我們了解了什麼是 PIM，接下來的問題是它的好處。企業能從 Privileged Identity Management 中獲得什麼？
PIM 的好處包括：
最小化安全風險
特權身份管理是一個重要的網路安全功能，可以防止未經授權的使用者接觸敏感資料。因此，實施 PIM 可以幫助提高安全性並降低風險。
確保安全合規
許多行業都有嚴格的安全法規，特別是那些處理敏感或個人資訊的行業。使用 PIM 可以透過保持資料存取的安全和保護來確保遵循這些法規。
減少內部威脅和未經授權的存取
並非所有安全威脅都來自外部。內部威脅同樣是一個大風險，公司應採取措施防範。特權身份管理通過確保公司內只有擁有特定權限的人才能存取關鍵數據來幫助防止內部威脅，因此即使是內部人員也只能存取和洩露資訊。
未管理的特權身份風險：一個關鍵的安全問題
特權身份管理的一大好處是它如何解決未管理身份造成的安全風險。
企業面臨多重安全挑戰，既來自他們面臨的威脅，也來自他們需要遵循的法規。網路攻擊仍然是一個持續的威脅，但即使是組織內部的人也可能濫用敏感和專有資訊。因此，對關鍵數據的存取需要在每個步驟中得到保護。
PIM 是網路安全的核心要素。否則，組織可能會在安全合規性方面落後，並可能缺乏對特權活動的可見性。然而，通過它，他們可以幫助確保敏感數據免受窺探，並滿足其安全要求。
特權身份管理的關鍵功能
那麼，什麼是正確的 PIM？特權身份管理包括幾個關鍵功能，包括：
基於角色的權限
角色為基礎的權限是特權身份管理的核心。PIM 需要基於角色的精細授權政策來管理帳戶，確定哪些角色和使用者有權限存取哪些資料。這確保了需要特定資��料的使用者可以存取，而不需要的使用者則被排除在外。
即時存取臨時權限
當用戶需要臨時存取特權資訊時，他們可以請求即時存取。這允許管理員授予臨時權限，允許員工執行他們需要存取的任務，然後再將其恢復到預設權限。
連線監控
監控連線對於發現可疑活動以及報告和審計連線以確保關鍵數據僅負責任地存取是很重要的。
強密碼政策
雖然每個使用者都應該有一個強密碼，但這只是強帳戶安全的第一步。密碼應該是唯一的，並使用字母、數字和符號的組合，但組織也應該定期更換密碼以降低密碼被盜的風險。
多重要素驗證
如果特權使用者的帳戶被入侵，多重驗證 (MFA) 提供了第二層安全保障。使用 MFA，使用者在登入時需要驗證身份，因此即使有人丟失了密碼憑證，他們仍然可以保持帳戶安全。
體驗安全的特權身份管理 – 今天就免費試用 Splashtop Secure Workspace！
如果您想在支持遠端和混合工作環境的同時保持帳戶和數據的安全，Splashtop 擁有您所需的一切。Splashtop Secure Workspace 提供特權身份管理，以確保安全可靠的遠端存取，並配備多種安全功能和工具，以根據您的規範設置帳戶和存取。
Splashtop 支援遠端工作，讓員工能夠從他們選擇的裝置上，直接透過一個使用者友好的應用程式 遠端存取工作電腦。無論你走到哪裡，無論你偏好哪種裝置，你的工作專案和檔案永遠不會遙不可及，並且始終安全。
立即體驗 Splashtop，享受免費試用：