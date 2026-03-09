10 Practical Tips for Employees to Prevent Phishing Attacks

Jerry Hsieh 擔任 Splashtop Inc. 的安全與合規副總裁。 Jerry 是一位經驗豐富的 IT 專業人士，在系統、網路和資料中心管理方面擁有 20 多年的職業生涯。他在合規框架方面擁有強大的背景，例如 SOC2，SOX404，HIPAA 和 COSO。Jerry 在全球工程管理方面擁有證實的記錄，領導跨多個時區和離岸站點的跨職能團隊。Jerry 是一位注重結果的領導者，具有部署尖端技術、優化 IT 營運和確保法規遵循的能力。