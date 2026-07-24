中小型企業（SMBs）通常仰賴各式各樣的裝置。而這些裝置各自又搭配了多個第三方應用程式。然而，中小企業往往缺乏足夠龐大的資安團隊，無法管理所有這些端點和應用程式。
因此，這些企業面臨多重端點風險，既來自持續中的威脅，也來自營運上的漏洞。修補程式部署延遲、薄弱的存取控制、未受管理的裝置，以及有限的可視性，都可能造成安全弱點，讓系統和資料暴露於風險之中。
SMB 面臨的主要端點安全風險包括網路釣魚與認證遭竊、未修補的軟體、惡意軟體與勒索軟體、未受管理的裝置、薄弱的設定、過多的存取權限、不安全的遠端存取、有限的端點可視性、緩慢的修復作業，以及人為錯誤。
面對這麼多風險，排定優先順序非常重要，但哪些端點安全風險最關鍵，又該如何因應？一起來看看……
什麼是端點安全風險？
端點安全風險是指可能讓企業裝置，或其可存取的資料與系統暴露於風險中的威脅、弱點與控制缺口。這些端點可能包括員工筆電、桌上型電腦、伺服器、遠端裝置，以及任何核准用於業務的個人裝置。
請記住，端點風險與網路或雲端安全風險並不相同。不過，兩者之間可能會有重疊（而且通常確實如此）。
為什麼端點安全對 SMB 特別具挑戰性
雖然端點安全對各種規模的企業都至關重要，但 SMB 往往難以維持所需的高水準安全性。造成這種情況的原因通常有好幾個，包括：
有限的 IT 與安全資源，意味著他們無法在端點安全上投入應有的資源。
遠端與混合辦公團隊之間的裝置管理不一致，讓妥善支援每個端點成為一大挑戰。
延遲修補程式與軟體更新，會讓裝置暴露在風險中的時間超過安全範圍。
依賴多個彼此分離的工具，往往會導致流程零散且過於複雜。
個人裝置與影子 IT 會讓裝置在 IT 團隊不知情的情況下暴露於風險中。
對裝置健康狀態與安全狀態的可視性有限，會讓人難以判斷哪些裝置需要更新或支援。
偵測到問題時若難以及時回應，可能導致損害大規模擴散，且問題持續惡化。
上述任何一項甚至全部問題，都可能讓預防與控制即使是常見的端點問題也變得困難。幸運的是，只要使用合適的工具，這些問題都可以解決並克服。
SMBs 面臨的十大端點安全風險
基於這點，讓我們來看看一些最主要的端點安全風險。了解這些風險，有助於我們更有效地防範，並找出問題所在。
1. 網路釣魚與遭竊認證
網路釣魚、認證竊取及其他社交工程詐騙，都可能讓攻擊者取得帳戶和端點的存取權。如果員工重複使用密碼，或企業缺乏驗證工具，這會變得更加容易，因為遭入侵的帳戶更容易擴大存取範圍。
企業可透過強化密碼做法、存取限制，以及多重要素驗證（MFA）來防範這些攻擊。不過，使用者認知訓練同樣非常重要，能協助員工辨識詐騙與其他伎倆，進而保護其帳戶和密碼。
2. 未修補的作業系統和應用程式
修補程式對於處理作業系統與應用程式中已知的漏洞至關重要，但更新排程不一致以及修補狀態可視性有限，往往讓小型 IT 團隊難以妥善更新端點。如果缺乏妥善的修補程式管理，這些團隊可能會讓裝置暴露在已知漏洞風險之下，而這些風險原本是可以預防的。
這些風險可透過自動化修補程式管理來降低；此管理方式可識別遺漏的更新，並根據既定原則、排程和裝置群組部署核准的修補程式。優秀的修補程式管理解決方案也應包含弱點優先排序，讓最關鍵的威脅能優先處理，同時持續追蹤更新成功與失敗的情況，以驗證部署結果並支援稽核準備。
3. 惡意軟體與勒索軟體
惡意軟體和勒索軟體是常見威脅，可能透過惡意下載、網路釣魚、遭入侵的網站或已暴露的漏洞進入裝置。這些攻擊可能對裝置造成重大損害，包括加密檔案、中斷作業、竊取敏感資料，以及擴散到已連接的系統。
企業應投資完善的端點防護，以抵禦這些威脅。這包括讓裝置確實套用修補程式、維持受限權限、保留關鍵系統與資料的已測試備份，並建立快速隔離程序，以防止感染擴散。
4. 未受管理與未知的裝置
當裝置缺乏管理時，可能會逐漸偏離核准的安全設定，並錯過必要更新，使攻擊者更容易鎖定這些裝置。這包括個人裝置、被遺忘的系統、承包商的端點，以及未經核准、在一般 IT 監管之外運作的裝置與影子 IT 工具。企業必須維持所有端點的最新詳細目錄，並為業務存取訂定明確要求，以防止未知裝置帶來新的風險。
5. 薄弱的端點設定
端點安全仰賴在每一台受管理裝置上維持一致的設定。然而，不安全的設定（例如停用防火牆、不一致的密碼要求，以及設�定錯誤的安全工具）可能會讓端點容易遭受攻擊。企業應將端點原則標準化，確保每台裝置都遵循其安全標準，並具備對各端點的可視性，以及在可行情況下盡可能自動修復。
6. 過多或過時的存取權限
請務必清楚掌握誰擁有哪些資源的存取權限。共用帳號、過時的權限，以及延遲的離職停權流程，都可能讓未經授權的使用者或心懷不滿的前員工取得存取權。
過多的權限會讓裝置更容易受到惡意軟體、未經授權的變更及類似威脅影響，因此建議企業使用最小權限存取和以角色為基礎的存取控制來管理使用者存取權限，並搭配個別帳戶與快速停用機制，確保只有確實需要的使用者才能存取。
7. 不安全的遠端存取
網路安全不是可有可無，尤其是對於遠端存取而言。透過暴露的服務、共用認證、未受管理的遠端存取工具，以及薄弱的驗證所進行的不安全存取，可能讓裝置暴露於風險之中。
相反地，遠端存取應集中管理，並限制為僅授權使用者可使用。使用多重要素驗證、精細控制權限和連線記錄等工具，有助於在不犧牲易用性的情況下維持安全遠端存取。
8. 端點可視性有限
當企業和 IT 團隊無法掌握端點的可視性時，就無法找出遺漏的修補程式、過時的軟體或不合規的裝置。這會讓安全漏洞更難處理，也更難識別威脅，進一步延誤對任何已發生問題的回應。組織需要清楚掌握其端點狀況，因此選擇具備集中式儀錶板、自動化軟硬體詳細目錄、弱點洞察、即時警示和狀態報告的解決方案相當重要。
9. 偵測與修復速度緩慢
雖然安全工具可以即時發出警示，但�如果沒有迅速檢視並回應這些警示，其價值就會大打折扣。當風險從被識別到完成修補之間的時間差過大時，裝置就可能長時間處於脆弱狀態，讓威脅變得更加嚴重。企業應建立明確的回應工作流程，搭配自動化動作與遠端疑難排解能力，以盡快處理警示，並為無法快速解決的問題制定清楚的升級處理程序。
10. 內部風險與人為錯誤
無論對惡意攻擊和技術威脅防範得多周全，單純的人為疏失始終都是風險。員工可能會不小心讓資料暴露在外、下載不安全的文件、錯誤設定端點，或誤用privileged access。雖然這種情況可能是惡意所為，但也很可能完全只是意外造成。
這就是為什麼員工培訓如此重要。應該指導員工如何防範網路釣魚及其他安全最佳實務，並且應建立明確的處理程序，以便在發生問題時（不是會不會發生，而是何時發生）有所依循。此外，採用最小權限存取、活動記錄，以及可降低對人工判斷依賴的自動化工具，能提升安全性與效率。
中小企業如何優先處理端點安全風險
只要稍加規劃並預先思考，就能輕鬆排定端點安全風險的優先順序，確保最危險的威脅優先獲得處理。
首先，識別每一個可存取企業系統的端點。這會建立所有需要監控與管理裝置的基準。
接著，找出任何缺少的修補程式、過時的應用程式，以及不再受支援的軟體。以上都是需要處理的風險。
在識別風險之後，可先優先處理那些正在被積極利用且影響重大的漏洞。這些是目前所面臨最關鍵、持續存在的威脅。
請務必落實強式驗證與最小權限�存取，以保護帳號並驗證使用者身分。
將端點安全與設定原則標準化，確保能在各個端點上一致落實。
將可重複執行的修補與補救工作自動化，為 IT 團隊節省時間，並讓端點持續獲得妥善保護。
持續監控端點狀態，而不是依賴定期檢查，才能在新威脅出現時迅速識別。
請記錄遭入侵或不合規裝置的應變程序，以便清楚留存其處理方式的紀錄。
請記住：排定優先順序時，應先從那些最可能被利用，且可能造成重大損害或中斷的風險著手。雖然每一項風險都應及時處理，但了解哪些風險最為關鍵，對威脅優先排序至關重要。
中小企業必備的端點安全控制措施
中小企業需要一套分層的端點安全控制措施。這些能力可能來自多種整合工具與流程：
多重要素驗證，可在使用者登入時進行驗證。
自動為作業系統和第三方應用程式進行修補程式更新，減少受支援系統與應用程式中的修補落差。
可透過防毒軟體或端點偵測與回應快速識別並回應威脅。
集中管理端點詳細目錄，讓 IT 團隊能輕鬆追蹤並管理所有端點。
弱點可視性與優先排序，以識別威脅並確保最關鍵的威脅優先獲得處理。
以最小權限存取控制限制存取，讓未經授權的使用者無法靠近。
安全遠端存取，讓員工能從任何地方工作，同時不危及網路安全。
將端點設定原則標準化，以確保每個端點都符合貴組織的安全準則與原則。
經過測試的��備份與復原流程，可在事件發生後還原關鍵系統與資料。
端點警示與文件化的事件回應工作流程 可協助快速識別並回應潛在威脅。
Splashtop 如何協助 SMBs 降低端點安全風險
端點安全與管理對各種規模的企業都很重要，但對中小企業而言尤其如此，必須確保找到一個能以合理價格提供所需控制項與功能的平台。這正是 Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）發揮作用之處，提供 IT 團隊降低端點暴露風險並更一致地回應所需的可視性、修補、警示和自動化功能。
使用 Splashtop AEM，可以：
1. 提升端點可視性
Splashtop AEM 可讓 IT 團隊清楚掌握其每個端點的狀態，包括整體健康情況、軟體詳細目錄、修補程式狀態，以及弱點資訊。所有這些資訊都可透過集中化且易於使用的控制台存取，協助技術人員更有效識別並排定威脅優先順序，同時減少未受管理的裝置。
2. 自動化修補與補救
Splashtop AEM 具備自動化修補程式管理功能，支援對受支援的作業系統與第三方應用程式進行自動修補。透過 Splashtop AEM，IT 團隊可利用以原則為基礎的動作、指令碼、警示和修復工作流程來自動執行修補，協助 IT 團隊一致地套用更新，並減少手動修復工作。
3. 安全遠端存取與遠端支援
當問題需要實際介入調查時，IT 團隊可使用 Splashtop 的遠端存取與遠端支援功能，連接至受管理的裝置並遠端進行疑難排解。Splashtop 提供多重要素驗證、精細權限控制和連線記錄等安全性與管理控制功能，讓 IT 團隊能快速調查並解決問題，同時維持集中式存取��控制與連線監管。
4. 在需要時加入端點防護
由 Bitdefender 提供技術支援的 Splashtop Antivirus，可作為附加元件提供給希望透過 Splashtop 平台管理防毒保護的組織。它可搭配端點修補、可視性與存取控制使用，並協助偵測及封鎖受保護端點上的惡意軟體。
打造更易於管理的端點安全計畫
中小企業面臨的網路威脅不勝枚舉，而安全做法不一致、回應延遲，以及缺乏跨端點可視性，都可能讓情況雪上加霜。中小企業及其 IT 團隊需要採取分層式方法，涵蓋身分、修補、端點防護、存取、回應等層面，才能確保網路和裝置獲得妥善保護。
透過 Splashtop AEM，各種規模的企業都能在整個環境中順暢管理端點，不論團隊身在何處工作都沒問題。Splashtop AEM 提供集中式可視性，涵蓋受管理的裝置、硬體與軟體詳細目錄、自動化修補程式管理、可設定的警示、指令碼及修復工具。
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