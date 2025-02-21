加強 IT 安全性與 Splashtop 的 Splunk 整合

隨著企業繼續採用遠端和混合工作模式，確保安全的遠端存取已成為 IT 團隊的首要任務。未經授權的存取、資料洩漏和合規風險都是日益增長的擔憂，特別是當遠端連線未被監控時。
組織在沒有追蹤和分析存取記錄的方式下，難以維持對其 IT 環境的可見性。
Splashtop 與 Splunk 的整合提供了一個解決方案，透過無縫的安全事件監控。透過將遠端連線記錄和安全事件匯出到 Splunk 的 SIEM 平台，IT 和安全團隊可以集中查看所有 Splashtop 活動。這使得偵測潛在威脅、簡化合規工作和更有效地回應事件變得更容易。
為什麼安全事件監控在遠端存取中很重要
遠端存取 已成為現代商業運營的重要組成部分，允許員工、IT 團隊和服務提供商從任何地方連接到系統。然而，未經授權的登入、未追蹤的檔案傳輸和未監控的連線活動可能會產生盲點，讓網路犯罪分子有機可乘。
安全資訊和事件管理 (SIEM) 工具如 Splunk 幫助組織集中和分析安全記錄，使得偵測威脅和維持合規變得更容易。SIEM 平台透過聚合來自各種來源的數據，包括遠端存取連線，提供對可疑活動的即時可見性。這種主動的方法使 IT 團隊能夠快速回應潛在的安全洩漏，降低資料洩漏或系統妥協的風險。
對於有�嚴格合規要求的組織來說，安全事件監控也是至關重要的。GDPR、HIPAA 和 SOC 2 等法規要求企業維護系統存取和安全事件的詳細審計記錄。如果沒有自動化的方式來追蹤遠端存取活動，達到這些合規標準可能會成為一個挑戰。
透過將 Splashtop 與 Splunk 整合，企業獲得了即時監控遠端存取連線、分析安全趨勢並確保每個連接都被記錄的能力。這種組合加強了安全性，簡化了合規性，並為 IT 團隊提供了保護系統所需的見解。
Splashtop-Splunk 整合如何運作
Splashtop 與 Splunk 的整合使得 連線 記錄和 設定 事件能自動匯出到 Splunk 的 SIEM 平台。這確保所有的遠端連接都被追蹤、分析和存儲，以達到安全和合規的目的。
細節說明如下：
自動化 SIEM 記錄 – Splashtop 自動將連線記錄、登入嘗試、檔案傳輸和其他關鍵安全事件匯出到 Splunk。這允許團隊即時監控所有遠端存取活動。
Comprehensive Monitoring – The 整合 captures a wide range of actions, including 連線 start and end times, 檔案 movements, command-line activities, 聊天記錄檔, and administrative 設定 changes.
標準化記錄格式 – 為了簡化數據處理，記錄使用 Splashtop 的預定義結構格式化，包括 Splunk 特定格式和與 Elastic Common Schema 的相容性。
Secure Data 傳輸 – All log data is pushed securely via HTTPS, ensuring that sensitive 連線 詳細資料 are protected from unauthorized access.
使用 Splashtop 與 Splunk 的主要好處
通過在 SIEM 平台中集中管理遠端連線記錄，企業可以增強安全性、簡化合規性並提高運營效率。以下是此整合的主要優勢：
�增強的安全見解
透過將詳細的 Splashtop 連線記錄整合到 Splunk，IT 團隊可以即時監控遠端存取。可疑活動，例如未經授權的登入嘗試、不尋常的連線持續時間或意外的檔案傳輸，可以快速識別和調查。透過將遠端存取數據與其他安全記錄相關聯，組織可以在威脅升級之前偵測到潛在威脅。
簡化的合規性和審計
符合 GDPR、HIPAA 和 SOC 2 等法規要求需要準確記錄系統存取和使用者活動。Splashtop 與 Splunk 的整合通過自動匯出遠端連線數據以供審計，簡化了合規工作。IT 團隊可以生成詳細報告，以證明合規性並確保安全政策的一致執行。
簡化的 IT 和安全管理
在多個平台上管理安全記錄可能很複雜。通過 Splashtop 的整合，IT 團隊可以將遠端存取數據與其他安全工具的記錄集中在 Splunk 中。這使得追蹤用戶活動、執行存取原則和關聯安全事件以更有效地進行威脅分析變得更容易。
更快的事件回應
安全事件需要迅速調查和解決。有了 Splashtop 記錄在 Splunk 中，IT 團隊可以快速檢視 連線 資料，找出未授權的存取，並立即採取行動。分析遠端存取模式和檢測異常的能力縮短了響應時間，並加強了整體網絡安全的韌性。
開始使用 Splashtop-Splunk 整合
設置 Splashtop-Splunk 整合快速且簡單，讓您的組織能夠以最小的努力開始在 Splunk 中監控遠端存取記錄。
1. 在 Splashtop 中啟用 SIEM 記錄
登入你的 Splashtop 網路控制台。
導航到 管理 > SIEM 記錄 並點擊 建立。
選取 Splunk as the 整合 type.
輸入所需的 詳細資料，包括 Splunk HTTP Event Collector (HEC) URL 和 權杖。
Save the ��設定.
2. 配置 Splunk 接收記錄
在 Splunk 中設置 HTTP 事件收集器 (HEC)。
複製生成的 HEC 權杖和 URL。
Paste these 詳細資料 into your Splashtop SIEM Logging settings.
3. 驗證數據流
檢查您的 Splunk 儀錶板以確認記錄是否被正確接收和索引。
For a step-by-step 指南, including detailed 設定 settings, visit our SIEM Logging 指南.
獲取 Splashtop：安全遠端存取的最佳選擇
在當今的遠端和混合工作環境中，安全性和可見性至關重要。通過將 Splashtop 與 Splunk 整合，組織獲得了一個強大的安全解決方案，增強了可見性，簡化了合規性，並加強了事件響應。
通過自動化的 SIEM 記錄、實時監控和先進的威脅檢測，IT 和安全團隊可以採取主動的方法來保護遠端存取。無論是偵測可疑的登入嘗試、審核 連線 活動，或是將遠端存取資料與其他安全事件關聯，這個 整合 幫助企業在網路威脅中保持領先一步。
Splashtop 對企業級安全性、無縫 SIEM 相容性和合規支持的承諾使其成為需要安全遠端存取的組織的理想選擇
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