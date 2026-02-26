為什麼端點安全操作越來越困難
端點環境比以往任何時候都更為分散。混合工作、遠端裝置和混合操作系統增加了 IT 和安全團隊必須支援的端點數量，且通常資源有限。
同時，端點安全操作變得更加複雜。安全團隊依賴進階平台來檢測和調查威脅，而IT團隊則負責部署軟體、維護端點準備狀態，並在出現問題時支援應對工作。當這些責任分配在不同的工具中處理時，即使是例行的安全操作也可能會減慢速度。
為了解決這個挑戰，Splashtop 宣佈了 Splashtop AEM（自主管端管理）與 CrowdStrike Falcon® 平台之間的整合，有助於組織簡化 Windows 環境中的端點安全操作。此整合使政策驅動的 Falcon 感測器部署成為可能，並通過 Splashtop 提供運行操作的可見性，同時 CrowdStrike 保持為端點檢測、調查和回應的紀錄系統。
端點管理與端點安全之間的運作差距
端點 管理 和 端點安全 平台的設計目的不同，且通常由不同的團隊管理。像 CrowdStrike Falcon 這樣的終端安全平台專注於偵測、調查和回應。端點管理平台專注於部署、配置和持續的端點操作。
这种分离在日常安全工作流程中造成了操作上的差距。像是部署安全代理、維護端點保護覆蓋範圍，或準備受影響�的裝置進行調查等任務，經常需要 IT 團隊在安全控制台之外工作。團隊之間的協調可能涉及人工檢查、工具切換和交接，這些都會拖慢執行速度。
當安全事件發生時，這個差距變得更加顯而易見。安全小組在安全平台內調查威脅，而IT小組可能需要提供端點存取權限、驗證系統狀態或使用其他工具支援回應行動。即使安全控制如預期運作，分離的工作流程仍可能增加不必要的操作負擔。
Splashtop 和 CrowdStrike 的整合旨在解決此操作層級的差距。此整合使得 Splashtop Autonomous Endpoint 成為可能
管理以支援原則驅動的部署 CrowdStrike Falcon 感測器，並提供端點保護狀態的操作可見性，同時安全調查和響應繼續在 Falcon 平台內進行。
Splashtop 和 CrowdStrike 整合帶來的優勢
Splashtop AEM與CrowdStrike Falcon平台之間的整合重點在於簡化端點安全操作，同時保持既定的安全工作流程和擁有權。
透過 Splashtop AEM 集中部署 Falcon Sensor
透過此整合，IT 團隊可以直接從 Splashtop AEM 控制台管理 CrowdStrike Falcon 感測器的安裝。感測器部署可以透過端點安全性原則自動化，有助於在分散的多平台環境中標準化推廣和持續管理。這有助於減少人工工作，並幫助確保一致的部署，無需安全團隊改變他們在 Falcon 平台中的操作方式。
不更改安全工作流程即可獲得高層級端點安全性可見性
整合還提供了從 Splashtop 內部對端點安全狀態的集中和高層次可視化。團隊可以確認 Falcon 感測器的安裝、查看保護狀態，並了解已指派的端點安全策略。CrowdStrike 通過 Falcon 控制台提供威脅情報和應對能力，包括在需要深入調查或補救時。
延伸現有CrowdStrike投資的價值
對於已經使用 CrowdStrike 的組織，整合 Splashtop AEM 的目的在於透過更強的協同合作來拓展這項投資，而不是改變安全團隊的操作方式。
借助於簡化 Falcon 感測器的部署並提供集中化的操作可見性，Splashtop 幫助減少在分散環境中維護端點覆蓋所需的額外負擔。IT 團隊可以更有效率地處理部署和日常運營任務，而安全團隊則繼續依賴 Falcon 平台進行檢測、調查和緩解。
整合也減少了例行工作流程中的工具切換。與其在多個控制台之間移動以確認部署狀態或端點就緒，團隊可以在Splashtop中獲得更高層次的可見性，並切換到CrowdStrike進行深入的安全分析。這改善了協調，同時保留 CrowdStrike 作為安全操作的記錄系統。
這些功能共同幫助組織從現有的CrowdStrike部署中獲得更多操作價值，提高效率和協調性，而不會中斷既定的安全流程或所有權。
此整合設計對象
Splashtop 與 CrowdStrike 的整合是為希望在不改變安全團隊偵測或回應威脅方式的前提下，提高端點安全運營執行效率的組織而設計的。
尤其適用於：
負責終端部署和維護的 IT 團隊：在分散的多平台環境中管理軟體部署、配置和終端就緒的團隊，需要更高效的方法來大規模部署和管理 Falcon 感應器。
使用 CrowdStrike Falcon 作為記錄系統的安全團隊：依賴 CrowdStrike 進行偵測、調查和修復的組織，希望在保留這些工作流程的同時，減少 Falcon 控制台之外的操作摩擦。
支援混合式和分散式工作團隊的組織：在端點分布於辦公室、家中和遠端位置的環境中，使得保持一致的部署和運營能見度更加困難。
希望在不合併安全性所有權的情況下簡化操作的團隊：希�望在不合併工具、重新定義責任或干擾既定安全流程的情況下，改善 IT 和安全團隊之間協作的公司。
開始使用 Splashtop AEM 和 CrowdStrike
客戶可以直接通過Splashtop購買CrowdStrike端點檢測與回應（EDR）和託管檢測與回應（MDR）解決方案，這簡化了採購和初始部署的過程。從那裡開始，Falcon 感測器的安裝和持續管理可以通過 Splashtop AEM 處理，使 IT 團隊能夠更有效地支援安全運作。
透過 Splashtop 提供的 EDR 和 MDR 選項的更多詳細資訊可以在 Splashtop 的 EDR 和 MDR 附加元件 頁面 找到，其中概述了支持的服務內容。
運營簡單化而不損害安全控制
隨著端點環境變得更加分散，改善 IT 運營團隊和安全團隊之間的協調愈加關鍵。Splashtop AEM 與 CrowdStrike Falcon 平台之間的整合旨在加強 IT 作業和安全團隊之間的協作。
透過簡化 Falcon 感測器的部署、提供集中化的操作可見度，並在需要行動時啟用對端點的安全存取，Splashtop 有助於減少端點安全操作中遇到的阻力。
Splashtop 和 CrowdStrike 共同幫助組織簡化端點安全操作，提升團隊協作能力，並更有效地管理分散環境，同時不犧牲控制力和問責性。
立即開始免費試用 Splashtop AEM。