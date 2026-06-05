Datto提供使用者連線至用戶端的遠端存取，並允許他們居家辦公

數據 RMM 用戶可以利用 Splashtop 集成來使其客戶能夠遠端存取自己的電腦。
最近發生的事件導致公司在全球範圍內推動使員工能夠在家工作。雇主，政府，衛生組織和學校採取的許多其他措施，也是雇主採取的一項舉措，旨在確保員工安全並遏制冠狀病毒的傳播。作為遠端存取與遠端支援工具，Splashtop處於獨特的位置，可以幫助MSP通過“在家工作”計劃使他們的客戶保持生產力。
使用 Splashtop Remote Access Pro 讓您的客戶可以在家工作
如果您是 MSP，則可能會看到您的客戶嘗試在家中提高工作效率。 使用 Splashtop，您可以為他們提供對自己電腦的遠端存取，而無需安裝任何其他軟體。 您可以利用已經安裝為 Datas RMM 一部分的實況主，並允許您的客戶從其設備遠程訪問自己的計算機。
這裡是如何：
您可以通過為客戶提供安全的遠端存取來添加額外的服務和收入來源。 有關如何進行操作的詳細說明，請訪問我們的 DatTO 支持頁面。
關於 Splashtop Remote Access Pro
Splashtop為業務專業人員和大型團隊提供安全的遠端存取工具。用戶可以從家用電腦甚至iOS和Android設備遠端存取其Windows，Mac或Linux電腦。 Splashtop的遠端存取連線提供了諸如多對多監視器監控，連線�記錄，聊天，共享桌面，遠端重啟等功能！
Splashtop 為團隊提供最多 25% 折扣，表達對居家辦公計畫的支持。閱讀 Splashtop Remote Access 的一切相關須知。
現在就開始吧！
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Splashtop 以最優惠的價格提供更好的功能。 與其他遠端存取解決方案相比，您最多可以節省 50％ 的費用，並產生新的收入來源！
您還需要為不受 Datto 管理的電腦和行動裝置提供臨機或主動支援嗎？歡迎了解 Splashtop Remote Support。