Datto提供使用者連線至用戶端的遠端存取，並允許他們居家辦公

數據 RMM 用戶可以利用 Splashtop 集成來使其客戶能夠遠端存取自己的電腦。

最近發生的事件導致公司在全球範圍內推動使員工能夠在家工作。雇主，政府，衛生組織和學校採取的許多其他措施，也是雇主採取的一項舉措，旨在確保員工安全並遏制冠狀病毒的傳播。作為遠端存取與遠端支援工具，Splashtop處於獨特的位置，可以幫助MSP通過“在家工作”計劃使他們的客戶保持生產力。

使您的客戶能夠使用 Splashtop 業務訪問專業版在家工作

如果您是 MSP，則可能會看到您的客戶嘗試在家中提高工作效率。 使用 Splashtop，您可以為他們提供對自己電腦的遠端存取，而無需安裝任何其他軟體。 您可以利用已經安裝為 Datas RMM 一部分的實況主，並允許您的客戶從其設備遠程訪問自己的計算機。

這裡是如何：



您可以通過為客戶提供安全的遠端存取來添加額外的服務和收入來源。 有關如何進行操作的詳細說明，請訪問我們的 DatTO 支持頁面。

關於業務訪問專業版

Splashtop為業務專業人員和大型團隊提供安全的遠端存取工具。用戶可以從家用電腦甚至iOS和Android設備遠端存取其Windows，Mac或Linux電腦。 Splashtop的遠端存取連線提供了諸如多對多監視器監控，連線記錄，聊天，共享桌面，遠端重啟等功能！

Splashtop 為團隊提供高達 25％ 的折扣，以支持家庭計劃的工作。 閱讀您需要了解的所有信息 Splashtop Business Access。

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Splashtop 以最優惠的價格提供更好的功能。 與其他遠端存取解決方案相比，您最多可以節省 50％ 的費用，並產生新的收入來源！

您是否還需要為非 Dato 管理的計算機和移動設備提供有人值守或無人值守的支持？ 退房 Splashtop SOS。