樹莓派遠程桌面 | 如何遠程訪問&控制

遠端存取在樹莓派 2 或更高版本上運行的 Linux 電腦. 比 VNC 更好。 從任何其他設備訪問遠程計算機。 免費試用。

想要從任何視窗、蘋果電腦、iOS、安卓或 Chromebook 裝置遠端存取和維護樹莓派裝置嗎？ 免費試用 Splashtop 遠端桌面軟體，看看它有多簡單有效。

使用 Splashtop 的遠端桌面工具，您可以輕鬆地遠端存取和控制樹莓派設備。 您可以從幾乎任何裝置上網的任何地方執行維護作業。 確保 Raspberry Pi 是最新的，使所有年齡段的人都可以探索計算，完成您可以期望台式計算機執行的所有操作，並啟用各種數字製作者項目。

如何設置 Splashtop 樹莓派遠端桌面並免費試用：

註冊您的 Splashtop 免費試 用版Business Access（無需信用卡或需要承諾）。 在要遠端控制的 Raspberry Pi 裝置上安裝 Linux Streamer。 將 Splashtop Business 應用程式安裝在要用於遠端存取 Linux 電腦的一個或多個裝置上。Splashtop Business 應用程式可以安裝在 Windows、Mac、iPhone、iPad、Android 和 Chromebook 裝置。 就是這樣！ 每當您想遠程訪問設備時，請打開該應用程序，然後單擊以連接到 Raspberry Pi 系統。

進入遠端桌面連接後，您可以控制 Raspberry Pi 系統並執行任何任務，就好像您就在電腦前一樣。 使用 Splashtop，從跨平台設備遠端工作比以往任何時候都容易。

Splashtop 遠端桌面目前支持樹莓派 2 或更高版本以及其他 Linux 平台，如軟呢帽 29-31，Ubuntu 桌面 16.04，18.04 和 20.04，CentOS 7 和 8，以及紅帽企業 Linux（RHEL）7.3-8.1。

Splashtop SOS (適合 IT 和服務台)，Splashtop Enterprise (適合 SSO) 和 Splashtop Remote Support (適合 MSP) 提供從其他裝置遠端存取 Linux 電腦的功能。

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