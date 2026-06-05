樹莓派遠程桌面 | 如何遠程訪問&控制

在現今數位領域相互連結的社會，遠端存取和控制裝置的能力比以往任何時候都更加重要。對於科技愛好者和專業人士來說，Raspberry Pi 是一款能夠滿足各種運算需求的多功能、實惠解決方案。
然而，在 Raspberry Pi 上設定遠端桌面可能面臨幾項挑戰。無論是為了個人專案、教育目的，還是專業任務，只要想利用 Raspberry Pi 進行遠端存取，都必須了解這些挑戰。
使用者要面臨的其中一個關鍵問題，就是要確保流暢安全地連接到 Raspberry Pi，尤其是在防火牆後方或不在本機網路上操作時，這點特別重要。此外，要找到可靠的遠端桌面解決方案，且具備強大的功能和便利的設定，這個過程可能會令人氣餒。
本指南旨在解決這些問題，並提供設定 Raspberry Pi 遠端桌面的有效解決方案，使您無論身在何處都能輕鬆控制和存取您的裝置。
TLDR：取得適用於 Raspberry Pi 遠端桌面軟體的 Splashtop
想要從任何視窗、蘋果電腦、iOS、安卓或 Chromebook 裝置遠端存取和維護樹莓派裝置嗎？ 免費試用 Splashtop 遠端桌面軟體，看看它有多簡單有效。
使用 Splashtop 的 遠端桌面軟體 ，您可以輕鬆地遠端存取和控制樹莓派設備。 您可以從幾乎任何裝置上網的任何地方執行維護作業。 確保 Raspberry Pi 是最新的，使所有年齡段的人都可以探索計算，完成您可以期望台式計算機執行的所有操作，並啟用各種數字製作者項目。
Raspberry Pi 遠端桌面是什麼？
Raspberry Pi 遠端桌面軟體讓您可以從一台電腦或行動裝置，彷彿臨機操作般自如地存取和控制您的 Raspberry Pi 裝置。這樣的設定不必連接專用的螢幕、鍵盤或滑鼠，特別適合管理 Raspberry Pi。
如何設置 Splashtop 樹莓派遠端桌面
註冊即可免費試用 Splashtop Remote Access (無需綁定信用卡或履約承諾)。
在要遠端控制的 Raspberry Pi 裝置上安裝 Linux Streamer。
將 Splashtop Business 應用程式安裝在要用於遠端存取 Linux 電腦的一個或多個裝置上。Splashtop Business 應用程式可以安裝在 Windows、Mac、iPhone、iPad、Android 和 Chromebook 裝置。
就是這樣！ 每當您想遠程訪問設備時，請打開該應用程序，然後單擊以連接到 Raspberry Pi 系統。
進入 遠端桌面連接後，您可以控制 Raspberry Pi 系統並執行任何任務，就好像您就在電腦前一樣。 使用 Splashtop，從跨平台設備遠端工作比以往任何時候都容易。
Splashtop 的Linux 遠端桌面軟體當前支持 Raspberry Pi 2 或更新機型及其他 Linux 平台，如 Fedora 29-31、 Ubuntu Desktop 16.04、18.04 和 20.04、 CentOS 7 和 8以及 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1。
使用 Splashtop 的遠端桌面解決方案控制您的 Raspberry Pi
有了 Splashtop，遠端管理和存取 Raspberry Pi 變得前所未有地輕鬆。無論您要執行開發專案、管理媒體伺服器，還是提供 IT 支援，Splashtop 都能提供可靠安全、功能豐富的遠端桌面解決方案。Splashtop 介面直觀、效能強大，確保您能以極簡設定和極高效率，從任何地方、任何裝置控制您的 Raspberry Pi。
選擇 Splashtop，即可享有：
順暢連接：透過高品質串流和回應型控制項目，體驗流暢、不間斷的遠端連線。
增強安全機制：透過進階安全功能 (包括強大加密機制和雙重驗證) 保護您的遠端連接。
跨平台支援：從各種裝置 (包括 Windows、macOS、iOS、Android 裝置，甚至其他 Linux 裝置) 存取您的 Raspberry Pi。
簡單易用的設定：在 Raspberry Pi 上快速安裝並設定 Splashtop Streamer，並透過 Splashtop Business 應用程式立即存取。
無論您是需要排除問題、執行更新，還是只是遠端探索 Raspberry Pi 功能，Splashtop 都能為您提供實現目標所需的工具。立即享受 Splashtop 遠端桌面解決方案的便利與強大功能，充分控制您的 Raspberry Pi。
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