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Front perspective of Confederation College

Confederation College 啟動 24 小時不間斷遠端電腦實驗室

Splashtop Team
閱讀時間：2 分鐘
更新
開始使用 Splashtop
最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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願望成真！實際上，Confederation College 的收穫及成果超乎預期。

去年，世界各地的教育機構相繼尋求一套現成的遠端教育解決方案，Confederation College 採用了 Splashtop，讓學生可以 24 小時遠端存取實驗室電腦，IT 人員也能夠遠端支援學生和教職員工的裝置。當他們發現學生、教職員工和 IT 團隊因為使用 Splashtop 而獲益良多之後，決定保留相關解決方案永續使用。

電腦服務支援小組的技術人員 Jason Deadman 跟我們分享了他們的使用者見證，說明校方運用 Splashtop 並希望藉由它來持續增強學生學習體驗的原因：

  • 學生可以隨時隨地輕鬆存取和控制遠端實驗室電腦，感覺就像坐在電腦前面一樣

  • 學生可以從任何裝置遠端控制實驗室電腦，包括手機、平板電腦和 Chromebook

  • IT 可以在學生和教職員工需要幫助時，為他們的裝置 (甚至是他們的個人裝置) 提供即時遠端支援

「我們嘗試了幾種不同的產品，最後選擇了 Splashtop，它為我們提供了最好的功能。我們想讓學生像在實驗室一樣直接存取。」- Jason Deadman (Confederation College)

疫情流行過後 Confederation College 帶給學生更多福祉

學生不再局限於在校時間親臨電腦實驗室。他們可以隨時隨地存取實驗室電腦，靈活性大增改善了學習體驗。

“我認為我們將長期保持這種（Splashtop）。 對於在家工作的人來說，這似乎是一個很好的解決方案，如果他們不想或不能，他們不必親自進來。 它使我們能夠為有醫療問題的人提供服務。 有很多情況下人們不能進來。 我們還沒有能夠隨時訪問計算機的工具。 隨著 Splashtop的加入，它使我們能夠24小時訪問。 -傑森·戴德曼， Confederation 學院

但不要只是聽人家說

親自了解 Splashtop 如何為教育領域提供最超值的遠端存取解決方案。讓學生隨時隨地都能存取實驗室電腦。為任何學校、學生或教職員裝置提供遠端支援。

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