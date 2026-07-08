Confederation College 啟動 24 小時不間斷遠端電腦實驗室

願望成真！實際上，Confederation College 的收穫及成果超乎預期。
去年，世界各地的教育機構相繼尋求一套現成的遠端教育解決方案，Confederation College 採用了 Splashtop，讓學生可以 24 小時遠端存取實驗室電腦，IT 人員也能夠遠端支援學生和教職員工的裝置。當他們發現學生、教職員工和 IT 團隊因為使用 Splashtop 而獲益良多之後，決定保留相關解決方案永續使用。
電腦服務支援小組的技術人員 Jason Deadman 跟我們分享了他們的使用者見證，說明校方運用 Splashtop 並希望藉由它來持續增強學生學習體驗的原因：
學生可以隨時隨地輕鬆存取和控制遠端實驗室電腦，感覺就像坐在電腦前面一樣
學生可以從任何裝置遠端控制實驗室電腦，包括手機、平板電腦和 Chromebook
IT 可以在學生和教職員工需要幫助時，為他們的裝置 (甚至是他們的個人裝置) 提供即時遠端支援
「我們嘗試了幾種不同的產品，最後選擇了 Splashtop，它為我們提供了最好的功能。我們想讓學生像在實驗室一樣直接存取。」- Jason Deadman (Confederation College)
疫情流行過後 Confederation College 帶給學生更多福祉
學生不再局限於在校時間親臨電腦實驗室。他們可以隨時隨地存取實驗室電腦，靈活性大增改善了學習體驗。
“我認為我們將長期保持這種（Splashtop）。 對於在家工作的人來說，這似乎是一個很好的解決方案，如果他們不想或不能，他們不必親自進來。 它使我們能夠為有醫療問題的人提供服務。 有很多情況下人們不能進來。 我們還沒有能夠隨時訪問計算機的工具。 隨著 Splashtop的加入，它使��我們能夠24小時訪問。 -傑森·戴德曼， Confederation 學院
但不要只是聽人家說
親自了解 Splashtop 如何為教育領域提供最超值的遠端存取解決方案。讓學生隨時隨地都能存取實驗室電腦。為任何學校、學生或教職員裝置提供遠端支援。