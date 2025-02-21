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使用 Splashtop 和 Splunk 簡化安全事件監控

透過將 Splashtop 連線和設定事件記錄檔匯出到 Splunk 進行進階分析來增強安全監控。這項整合提供有價值的見解，簡化合規流程，並加強您組織的安全態勢。

功能

  • SIEM Logging: 自動將連線記錄檔和設定歷史從 Splashtop 匯出到 Splunk，透過標準 HTTPS 推送來監控、分析和調查安全事件。

  • 全面監控：監控豐富的活動集，如連線活動、檔案傳輸、命令列連線、聊天、登入活動等。

  • 方便的日誌格式：使用專為 Splunk 預先建立的整合和日誌格式。其他可用的日誌格式包括 Elastic Common Schema 和 Splashtop Common Schema。

  • 詳細的操作洞察：利用匯出的連線資料來監控活動、排除操作問題並進行鑑識分析。

好處

  • 增強安全性洞察：使用詳細的 Splashtop 記錄檔結合 Splunk 的先進 SIEM 功能來偵測和分析安全威脅。

  • 簡化合規性：透過集中記錄資料進行分析、審計和長期儲存來簡化法規合規性。

  • 簡化 IT 管理：將 Splashtop 的資料與 Splunk 中的其他工具集中起來，以簡化 IT 和安全工作流程，並使關聯更容易。

  • 更快速的事件回應：存取 Splashtop 連線資料，以有效率地調查和回應安全事件。

深入了解

Splashtop 支援與其他 SIEM 工具的整合，不僅限於 Splunk。

在您的 Splashtop 網路控制台中，前往 管理 > SIEM 日誌記錄 > 建立，並提供特定於您的 SIEM 解決方案的必要詳細資料。

如需詳細的設定說明，請造訪我們的 SIEM 日誌記錄指南

一個企業級的遠端存取和支援解決方案，滿足您的高級安全和業務需求

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