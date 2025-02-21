使用 Splashtop 和 Splunk 簡化安全事件監控
透過將 Splashtop 連線和設定事件記錄檔匯出到 Splunk 進行進階分析來增強安全監控。這項整合提供有價值的見解，簡化合規流程，並加強您組織的安全態勢。
功能
SIEM Logging: 自動將連線記錄檔和設定歷史從 Splashtop 匯出到 Splunk，透過標準 HTTPS 推送來監控、分析和調查安全事件。
全面監控：監控豐富的活動集，如連線活動、檔案傳輸、命令列連線、聊天、登入活動等。
方便的日誌格式：使用專為 Splunk 預先建立的整合和日誌格式。其他可用的日誌格式包括 Elastic Common Schema 和 Splashtop Common Schema。
詳細的操作洞察：利用匯出的連線資料來監控活動、排除操作問題並進行鑑識分析。
好處
增強安全性洞察：使用詳細的 Splashtop 記錄檔結合 Splunk 的先進 SIEM 功能來偵測和分析安全威脅。
簡化合規性：透過集中記錄資料進行分析、審計和長期儲存來簡化法規合規性。
簡化 IT 管理：將 Splashtop 的資料與 Splunk 中的其他工具集中起來，以簡化 IT 和安全工作流程，並使關聯更容易。
更快速的事件回應：存取 Splashtop 連線資料，以有效率地調查和回應安全事件。
深入了解
Splashtop 支援與其他 SIEM 工具的整合，不僅限於 Splunk。
在您的 Splashtop 網路控制台中，前往 管理 > SIEM 日誌記錄 > 建立，並提供特定於您的 SIEM 解決方案的必要詳細資料。
如需詳細的設定說明，請造訪我們的 SIEM 日誌記錄指南。