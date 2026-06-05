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Splashtop 新聞和更新 2019 年 5 月

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Splashtop 新聞和更新 - 2019 年 5 月

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在這些即將舉行的活動和貿易展覽會上與 Splashtop 團隊會面

  • SITS - 服務台和IT支援展，5月1日至2日在倫敦舉行

  • ServiceNow Knowledge 2019，5月5日至8日，內華達州拉斯維加斯

  • DattoCon，6月17日至19日，加利福尼亞州聖地牙哥

  • ChannelPro SMB論壇，9月5日至8日，加州聖荷西

  • GlueX 2019，9月16日至17日，亞利桑那州鳳凰城

www.splashtop.com/events 瞭解有關這些活動和其他活動的更多資訊。

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