從 Splashtop Personal 升級到 Splashtop Remote Access 的十大理由

Splashtop Personal是從家裡的任何地方通過家庭網絡和所有設備訪問電腦的好方法。從沙發上的智能手機查看您的電腦，或在床上的平板電腦上玩電腦遊戲。 Splashtop使它變得容易。您還可以通過可選的Anywhere Access Pack訂閱從家庭網絡外部訪問家庭電腦。
但是如果您想將 Splashtop 體驗提升到一個新的水平，該怎麼辦？Splashtop Remote Access的升級為您提供了遠端存取家庭和工作電腦所需的一切，以及一些令人驚嘆的附加功能。
看看升級到Splashtop Remote Access這些理由
存取您的工作/商務電腦和家用電腦- Splashtop Personal 僅授權用於個人非商業用途。取得Splashtop Remote Access以獲得存取您的工作和家用電腦的權限。
遠端存取家庭網路以外的電腦- Splashtop Personal 可免費在您的家庭網路中使用。使用Splashtop Remote Access ，您可以從任何地方存取您的電腦。 如果您只想從任何地方存取您的家用電腦，那麼另一種選擇是NT$690 /年個人Anywhere Access Pack 。
免費的 Splashtop iOS 應用程式- 使用 Splashtop Personal，iPad 和 iPhone 應用程式需要付費。使用 Splashtop Remote Access，所有應用程式都是免費的。
Chrome 瀏覽器插件- Splashtop Remote Access 支援免費的 Chrome 瀏覽器插件，除了可以從其他裝置存取之外，還可以從 Windows、Mac、Linux 或 Chromebook 上的 Chrome 瀏覽器存取您的計算機
優先支援 - 在需要時更快地獲得問題的答案或説明。 在線、通過電子郵件或電話。
文件傳輸－電腦之間傳輸文件
遠端列印 - 將遠端電腦上的檔案列印到本地印表機
計算機和使用者 管理 - 用於管理業務情況下的使用者和計算機的清單和分組的 Web 控制台，活動日誌記錄。 您還可以遠端喚醒和遠端重新啟動電腦。
連接更多電腦- 您是否有很多想要存取的電腦？使用Splashtop Remote Access您最多可以存取 10 台工作和家用電腦。
進階功能- 取得註解（類似白板的功能，可在螢幕上繪圖）、自訂捷徑和遊戲手把（螢幕控制，可用於螢幕導航和遊戲）。這些都包含在Splashtop Remote Access 中，無需額外付費，或者也可以在NT$690 中以每年Productivity Pack Splashtop Personal價格購買。
重要提示：如果您目前擁有個人版付費附加訂閱（Anywhere Access Pack 或 Productivity Pack），訂閱遠端存取後將不再需要這些訂閱。如果您直接從 購買，請務必在您訂閱的 上取消這些舊訂閱，或透過 my.splashtop.comApp StoreSplashtop 主機取消這些舊訂閱。