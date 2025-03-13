Splashtop SOS 是 Splashtop 遠端支援產品線中的一個遠端支援軟體訂閱方案。根據您的團隊想要存取的主動電腦數量，有兩個選擇。兩者都包括對電腦和裝置的無限臨機快速支援。
Splashtop SOS App 以從技術人員那裡獲得協助
如果支援技術人員指示您前往 sos.splashtop.com、sos.splashtop.eu 或 help.splashtop 以安裝應用程式，讓他們可以存取您的電腦或裝置，請使用這些連結前往他們告訴您的網站。
Splashtop SOS 遠端支援軟體適用於 IT 和支援團隊
如果你正在尋找可以用於臨機和主動遠端支援的 Splashtop SOS 遠端支援軟體，請造訪我們的 Splashtop 遠端支援 頁面查看 SOS 計劃。
Splashtop SOS 產品資訊 （現在稱為 Splashtop 遠端支援）
Splashtop SOS 定價 (Splashtop 遠端支援，SOS 方案)
Splashtop SOS 下載以提供支援 (如果您或您的公司有 Splashtop 訂閱或試用)
Splashtop SOS 免費試用 (Splashtop 遠端支援 SOS 方案，用於快速支援和每個使用者授權存取最多 300 台主動電腦)
Splashtop SOS 遠端支援軟體個人
如果你在尋找一個工具來遠端協助你的家人和朋友的電腦和裝置，那麼 Splashtop 遠端支援 SOS 計劃是一個不錯的選擇。它使您能夠遠端檢視、存取和控制 Windows、Mac 和 Linux 電腦。您還可以遠端檢視 Android 和 iOS 裝置螢幕，以查看使用者在您協助他們時的操作，甚至在臨機支援連線期間遠端控制 Android 裝置。
你可以使用上面的連結開始免費試用 Splashtop 遠端支援，然後在線上購買訂閱。如果你已經在使用 Splashtop 遠端存取（前稱 Splashtop Business Access），你可以在現有計劃中添加一個 Splashtop 遠端支援 SOS 計劃，以獲得臨機快速支援功能。
Splashtop SOS 名稱變更
從 2025 年 2 月開始，你會更常看到 Splashtop 遠端支援 這個名稱，而不是 Splashtop SOS。當你訪問 Splashtop 遠端支援 頁面時，你會看到 SOS 計劃可用。
這些計劃具有與以前相同的功能，並增加了一些新的選項，可以輕鬆升級到 Splashtop Enterprise，為公司中只需遠端存取其電腦的非技術員工添加遠端存取授權，或添加自主端點管理功能，提供增強的電腦管理儀錶板、作業系統和軟體修補等。