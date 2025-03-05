跳至主內容
Splashtop
+1.408.886.7177免費試用
A woman smiling while working on her computer in an office.
公告內容

介紹 Splashtop 的簡單、靈活授權方式

通過 Trevor Jackins
6 閱讀分鐘
已更新
開始免費試用
免費試用
訂閱
最新消息RSS 摘要
分享

在 2025 年 2 月，Splashtop 推出了一種新的授權模式，讓您更輕鬆地選擇、管理和使用我們的遠端存取和支援解決方案。不再是多個不同名稱的獨立產品，所有功能都建立在單一平台上，具有明確的授權層級和靈活的附加功能。

這次更新不會減少任何功能—你仍然可以享受同樣快速、安全的遠端存取和支援。此外，我們改進了管理帳單、附加元件和升級的方式，讓您對訂閱有更多的控制權。作為這次變更的一部分，一些現有方案有了新的、更易理解的名稱：

如果你是 Splashtop 的新手，尋找授權從未如此簡單

我們已經簡化了 Splashtop 的產品系列，讓你可以輕鬆找到合適的遠端存取或支援方案。我們現在提供兩種主要的授權類型，而不是多個產品名稱；Splashtop Remote AccessSplashtop 遠端支援

Splashtop 遠端存取

適合需要在遠端電腦上工作的個人和團隊。這些是 Splashtop Remote Access 的層級：

  • Solo – 遠端存取適合需要連接最多兩台電腦的個人用戶。

  • Pro – 為專業人士增加多螢幕支援、遠端列印和檔案傳輸功能，並且每個授權可存取最多 10 台電腦。

  • Performance – 理想的高效能使用者需要高效能串流、USB 重新導向和麥克風直入，用於影片編輯和音訊製作等任務。

  • Enterprise – 專為需要額外安全性和 IT 管理工具的企業設計，如 SSO/SAML、SIEM 日誌記錄和 IP 白名單。

Splashtop Remote Support

適合提供遠端協助的 IT 團隊和服務台專業人員。以下是 Splashtop 遠端支援的層級：

  • SOS – 讓技術人員提供按需支援給任何裝置，並對管理裝置提供主動存取支援，每個授權最多可支援 10 或 300 台裝置。

  • Enterprise – 包含進階 IT 管理、安全功能和大型 IT 團隊的整合。

更多彈性的附加功能

為了讓您更好地控制 IT 環境，以下附加功能可以添加到 Splashtop 遠端支援中，有些情況下也可以添加到遠端存取的企業級別中：

有了這個新結構，你可以更清楚地選擇合適的方案，還有靈活性來添加你需要的功能。計費和訂閱管理也更簡單，讓你更容易升級、擴展或自訂方案以滿足不斷增長的需求。

目前 Splashtop 訂閱者可以期待什麼

我們知道這樣的變更可能會引發疑問，因此以下是根據您目前方案的更新內容。

Enterprise 訂閱者

  • 您的帳戶已自動轉移到新平台。

  • 您的授權現在標示為 Remote Access（前稱使用者）和 遠端支援（前稱技術人員）。

  • 你的當前價格和功能保持不變，除了 Endpoint Management 現在是附加功能，而不是包含在基本方案中。

Splashtop SOS 訂閱者

  • 你的帳戶尚未自動遷移—你將在續訂、升級或擴展方案時進行轉換。

  • SOS Unlimited 現在每個同時技術人員授權有 300 個端點限制。如果你有超過這個數量，我們會提供額外的授權或端點以確保你的覆蓋範圍。

  • 你現在有新的選擇，包括：

    • 新增遠端存取授權以進行主動存取。

    • 嘗試自主端點管理以獲得更好的 IT 控制。

    • 升級到 Enterprise 以獲得更多安全性和管理工具。

Splashtop Business Access 訂閱者

  • 當您續訂、升級或擴展方案時，您的帳戶將會轉換。

  • 你現在有以下選擇：

    • 添加遠端支援軟體授權以滿足 IT 支援需求。

    • 升級到企業版以獲得更先進的安全和管理功能。

如果您使用舊版 Splashtop 遠端支援

  • 使用舊版 Splashtop 遠端支援的用戶將會保留在他們目前的方案中。

我們設計了這次轉換，以盡可能平順地進行，同時保留所有基本功能。如果您有任何問題或需要幫助調整方案，我們的支援團隊隨時準備協助您。

現有的 Splashtop 訂閱者接下來應該做什麼

現在新的 Splashtop 平台已經上線，以下是您可以做的事情來充分利用它：

1. 檢查您的方案

  • 登入您的 Splashtop 帳戶，查看您目前的授權和功能，了解它們的更新情況。

  • 如果你使用的是舊版 Enterprise (v0 或 v1)，請聯繫我們以存取進階功能。

2. 探索新選項

  • 如果您需要主動存取，現在可以將遠端存取授權新增到您的 SOS 計劃中。

  • 如果你是 IT 團隊，考慮嘗試 Endpoint Management 附加功能，以便更好地控制你的裝置。

  • 如果你想要進階的安全性和管理功能，升級到 Enterprise 可能是最佳選擇。

3. 尋求支援

  • 如果你對遷移有任何疑問或需要幫助調整方案，我們的支援團隊隨時準備協助你。

為什麼我們簡化了授權

我們考慮到你的需求進行了這些更改，使 Splashtop 更易於使用、管理和自訂。以下是新平台為您帶來的好處：

更簡單的產品選擇

  • 不再需要猜測哪個方案有你需要的功能—清晰的遠端存取和遠端支援層級讓選擇變得簡單。

  • 統一的儀錶板讓你可以在一個地方完整查看所有功能和附加元件。

簡化的計費和訂閱管理

  • 一個結帳流程即可涵蓋所有服務—無論您需要遠端存取、遠端支援或附加功能。

  • 所有附加元件在同一時間續約（除了防毒軟體，它有自己的排程），所以你不必管理多個續約日期。

  • 更簡單的 PO 配置，適合需要靈活計費選項的企業。

更好的整體體驗

  • 更容易存取功能—您現在可以探索和嘗試不同的功能而不需更換方案。

  • 更多對授權、權限和附加功能的控制，讓 IT 團隊可以在一個地方管理所有內容。

有了這些更新，你可以花更少的時間在搞清楚方案和管理續訂上，更多的時間專注於重要的事情—無縫的遠端存取和支援。

現在開始使用 Splashtop

Splashtop 的新授權設計旨在為您提供更多的靈活性、更好的管理工具，以及整體上更簡單的體驗。花幾分鐘探索您的選擇，看看今天如何從 Splashtop 獲得更多！

查看所有產品

相關內容

公告內容

2019 年的頂級新功能

深入了解
IT 及服務台遠端支援

使用服務台功能改善遠端支援工作流程

深入了解
公告內容

Splashtop Classroom現已在iPhone上推出

深入了解
公告內容

Splashtop 獲得 2024 年 IT 管理最佳易用性徽章

深入了解
查看所有部落格
獲取最新的 Splashtop 新聞
AICPA SOC icon
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2025 Splashtop Inc. 保留所有權利。 $ 所示價格均為美元 顯示的價格均不含適用稅金。