介紹 Splashtop 的簡單、靈活授權方式

在 2025 年 2 月，Splashtop 推出了一種新的授權模式，讓您更輕鬆地選擇、管理和使用我們的遠端存取和支援解決方案。不再是多個不同名稱的獨立產品，所有功能都建立在單一平台上，具有明確的授權層級和靈活的附加功能。
這次更新不會減少任何功能—你仍然可以享受同樣快速、安全的遠端存取和支援。此外，我們改進了管理帳單、附加元件和升級的方式，讓您對訂閱有更多的控制權。作為這次變更的一部分，一些現有方案有了新的、更易理解的名稱：
Splashtop Business Access 現在是 Splashtop Remote Access
Splashtop SOS is now Splashtop 遠端支援
如果你是 Splashtop 的新手，尋找授權從未如此簡單
我們已經簡化了 Splashtop 的產品系列，讓你可以輕鬆找到合適的遠端存取或支援方案。我們現在提供兩種主要的授權類型，而不是多個產品名稱；Splashtop Remote Access 和 Splashtop 遠端支援。
Splashtop 遠端存取
適合需要在遠端電腦上工作的個人和團隊。這些是 Splashtop Remote Access 的層級：
Solo – 遠端存取適合需要連接最多兩台電腦的個人用戶。
Pro – 為專業人士增加多螢幕支援、遠端列印和檔案傳輸功能，並且每個授權可存取最多 10 台電腦。
Performance – 理想的高��效能使用者需要高效能串流、USB 重新導向和麥克風直入，用於影片編輯和音訊製作等任務。
Enterprise – 專為需要額外安全性和 IT 管理工具的企業設計，如 SSO/SAML、SIEM 日誌記錄和 IP 白名單。
Splashtop Remote Support
適合提供遠端協助的 IT 團隊和服務台專業人員。以下是 Splashtop 遠端支援的層級：
SOS – 讓技術人員提供按需支援給任何裝置，並對管理裝置提供主動存取支援，每個授權最多可支援 10 或 300 台裝置。
Enterprise – 包含進階 IT 管理、安全功能和大型 IT 團隊的整合。
更多彈性的附加功能
為了讓您更好地控制 IT 環境，以下附加功能可以添加到 Splashtop 遠端支援中，有些情況下也可以添加到遠端存取的企業級別中：
Splashtop Antivirus powered by Bitdefender – 整合 Bitdefender 保護，從 Splashtop 控制台內部保持端點安全。您也可以添加 Bitdefender Gravityzone EDR。
Splashtop Connector – 安全地存取 RDP、VNC 或 SSH，無需 VPN 或額外代理。
Augmented Reality (AR) Support – 讓 IT 技術人員通過即時相機共享指導使用者進行故障排除。
有了這個新結構，你可以更清楚地選擇合適的方案，還有靈活性來添加你需要的功能。計費和訂閱管理也更簡單，讓你更容易升級、擴�展或自訂方案以滿足不斷增長的需求。
目前 Splashtop 訂閱者可以期待什麼
我們知道這樣的變更可能會引發疑問，因此以下是根據您目前方案的更新內容。
Enterprise 訂閱者
您的帳戶已自動轉移到新平台。
您的授權現在標示為 Remote Access（前稱使用者）和 遠端支援（前稱技術人員）。
你的當前價格和功能保持不變，除了 Endpoint Management 現在是附加功能，而不是包含在基本方案中。
Splashtop SOS 訂閱者
你的帳戶尚未自動遷移—你將在續訂、升級或擴展方案時進行轉換。
SOS Unlimited 現在每個同時技術人員授權有 300 個端點限制。如果你有超過這個數量，我們會提供額外的授權或端點以確保你的覆蓋範圍。
你現在有新的選擇，包括：
新增遠端存取授權以進行主動存取。
嘗試自主端點管理以獲得更好的 IT 控制。
升級到 Enterprise 以獲得更多安全性和管理工具。
Splashtop Business Access 訂閱者
當您續訂、升級或擴展方案時，您的帳戶將會轉換。
你現在有以下選擇：
添加遠端支援軟體授權以滿足 IT 支援需求。
升級到企業版以獲得更先進的安全和管理功能。
如果您使用舊版 Splashtop 遠端支援
使用舊版 Splashtop 遠端支援的用戶將會保留在他們目前的方案中。
我們設計了這次轉換，以盡可能平順地進行，同時保留所有基本功能。如果您有任何問題或需要幫助調整方案，我們的支援團隊隨時準備協助您。
現有的 Splashtop 訂閱者接下來應該做什麼
現在新的 Splashtop 平台已經上線，以下是您可以做的事情來充分利用它：
1. 檢查您的方案
登入您的 Splashtop 帳戶，查看您目前的授權和功能，了解它們的更新情況。
如果你使用的是舊版 Enterprise (v0 或 v1)，請聯繫我們以存取進階功能。
2. 探索新選項
如果您需要主動存取，現在可以將遠端存取授權新增到您的 SOS 計劃中。
如果你是 IT 團隊，考慮嘗試 Endpoint Management 附加功能，以便更好地控制你的裝置。
如果你想要進階的安全性和管理功能，升級到 Enterprise 可能是最佳選擇。
3. 尋求支援
如果你對遷移有任何疑問或需要幫助調整方案，我們的支援團隊隨時準備協助你。
為什麼我們簡化了授權
我們考慮到你的需求進行了這些更改，使 Splashtop 更易於使用、管理和自訂。以下是新平台為您帶來的好處：
更簡單的產品選擇
不再需要猜測哪個方案有你需要的功能—清晰的遠端存取和遠端支援層級讓選擇變得簡單。
統一的儀錶板讓你可以在一個地方完整查看所有功能和附加元件。
簡化的計費和訂閱管理
一個結帳流程即可涵蓋所有服務—無論您需要遠端存取、遠端支援或附加功能。
所有附加元件在同一時間續約（除了防毒軟體，它有自己的排程），所以你不必管理多個續約日期。
更簡單的 PO 配置，適合需要靈活計費選項的企業。
更好的整體體驗
更容易存取功能—您現在可以探索和嘗試不同的功能而不需更換方案。
更多對授權、權限和附加功能的��控制，讓 IT 團隊可以在一個地方管理所有內容。
有了這些更新，你可以花更少的時間在搞清楚方案和管理續訂上，更多的時間專注於重要的事情—無縫的遠端存取和支援。
現在開始使用 Splashtop
Splashtop 的新授權設計旨在為您提供更多的靈活性、更好的管理工具，以及整體上更簡單的體驗。花幾分鐘探索您的選擇，看看今天如何從 Splashtop 獲得更多！