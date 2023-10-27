遠程訪問多個監視器：是否可能？

有伸展空間對身體和電腦螢幕都很好。 許多人可以從使用多個顯示器或將筆記本電腦連接到外部顯示器來擴展屏幕的利益。 擁有這種屏幕房地產可以意味著使用它們的人來說，工作流程更有效率和生產力。

但是，如果您需要遠程訪問該計算機怎麼辦？ 是否可以遠端存取使用雙顯示器的裝置？在這篇博客文章中，我們深入了解遠程訪問多個顯示器的技術。

如何遠程訪問帶有多個顯示器的計算機

遠端存取具有多個顯示器的電腦的最佳方法是使用 Splashtop 等遠端存取工具。Splashtop遠端存取軟體可讓您透過以下三種方式之一存取多個顯示器：

一次一台顯示器：這是遠端存取軟體顯示多台顯示器的常用方法。用戶可以一次查看一個桌面螢幕，並且可以在一個或另一個之間快速切換。雖然與使用雙顯示器不完全相同，但它確實為用戶提供了查看每個顯示器上的內容的功能。 在一個屏幕上的多個顯示器：這為用戶提供了可以查看將多個顯示器壓縮到他們正在使用的單一屏幕上的功能。 這對於只有一個可用時需要同時查看兩個屏幕上發生的情況的人很有益。 例如，有人可能正在旅行，只有一台帶一個屏幕的筆記本電腦，但仍需要雙顯示器來完成工作。 多個監視器到多個顯示器：這是使用者可以在其本機多顯示器上檢視遠端電腦的多個監視器的時候。 例如，遠端工作的人可以使用雙顯示器遠端控制辦公室中的桌面，同時使用個人筆記型電腦和外部顯示器。

正在尋找有關如何遠端存取雙顯示器的更多詳細資料？請造訪我們的支援頁面，以了解如何透過 Splashtop 使用多顯示器。

遠程訪問帶有多個顯示器的計算機的好處

遠端存取兩台顯示器可以大幅提高員工的生產力和效率。 以下是您應該考慮使用多個顯示器顯示器進行遠端運算的幾個原因。

在遠端工作時提供更順暢的體驗

使用多台顯示器的好處超越了多個行業。 學生可以利用多個螢幕進行研究，數據分析師可以輕鬆視覺化數據，藝術家可以快速跳轉到參考文獻。 無論您在做什麼工作，無法遠端存取雙顯示器都會降低效率。這就是為什麼 Splashtop 允許用戶透過其易於使用的遠端存取軟體遠端存取雙螢幕。

允許用戶在任何地方工作，就像坐在他們的工作站上一樣

旅行時，攜帶龐大的顯示器以便您做工作是繁瑣且不必要的。 使用允許您在旅途中存取多個顯示器的軟體可以為您節省額外的負擔。

利用遠端桌面連接，人們可以從任何地方自由地存取他們的工具（包括顯示器）。

工作環境的一致性

您的桌面設定方式是您和您的工作風格獨一無二的。 在兩種不同類型的桌面之間切換可能會令人困擾。 使用遠端工作環境可以讓您保持一致的工作流程，即使您使用不同的本機裝置也是如此。這可以通過減少習慣單獨的工作環境所需的時間來幫助維持效率。

為什麼使用 Splashtop 遠端存取多個顯示器？

遠端存取工具有很多不同的選擇，但這就是為什麼在遠端存取第二台顯示器時 Splashtop 應該成為您的首選工具。

Splashtop可以跨不同平台控制設備

如果您使用的是 Mac 計算機並嘗試遠端存取運行 Windows 的計算機，那沒問題。Splashtop 可讓您存取與您進行遠端處理的來源平台不同的平台。例如，您可以在從 Mac 存取時輕鬆控制和查看 Windows 平台，反之亦然。

如果您在緊急情況下嘗試存取桌面，您甚至可以從 iPhone 或 iPad 遠端存取 Windows 桌面。從多種不同選項存取裝置的能力意味著您可以使用任何裝置從幾乎任何地方遠端存取您的工具。

Splashtop 提供安全的遠端基礎設施

Splashtop 的cloud基礎架構託管在 Amazon Web Services (AWS) 上，提供網路防火牆、資料加密和 DDoS 緩解功能。Splashtop 已獲得 SOC 2 Type 2 認證以及 SOC 3 認證。所有遠端工作階段都受到 TLS（包括 TLS 1.2）和 256 位元 AES 加密保護。

Splashtop 也符合主要產業合規性，例如 PCI 合規性、HIPAA 合規性和FERPA 合規性。從事零售、醫療保健或教育行業並安全使用 Splashtop 進行遠端存取的人員。

Splashtop 與眾多產業合作夥伴集成

根據您的工作流程，您的團隊可能需要訪問某些工具或軟件。 幸運的是， Splashtop 與眾多行業合作夥伴集成，例如 Wacom、Jira、ServiceNow 和 JumpCloud。這有助於保持工作流程無縫和高效率，即使在遠程時也是如此。

使用 Splashtop 遠端存取多個顯示器

隨著工作的未來不斷變化和變化，在您最需要時找到最重要的工具的方法非常重要。 Splashtop Business Access Pro可讓您靈活地在遠端桌面上使用多個顯示器。

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