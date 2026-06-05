遠程訪問多個監視器：是否可能？

有伸展空間對身體和電腦螢幕都很好。 許多人可以從使用多個顯示器或將筆記本電腦連接到外部顯示器來擴展屏幕的利益。 擁有這種屏幕房地產可以意味著使用它們的人來說，工作流程更有效率和生產力。
但是，如果您需要遠端存取電腦該怎麼辦？可以遠端存取使用雙螢幕的裝置嗎？在本篇部落格文章中，我們將深入探討遠端存取多螢幕的技術細節。
多螢幕遠端桌面是什麼？
多螢幕遠端桌面讓使用者可以從遠端地點存取和控制配有多個螢幕的電腦。這種設置方式重現了在本機使用多部顯示器的體驗，使遠端使用者能夠根據自己的需求和遠端存取軟體的功能，切換顯示螢幕或同時檢視所有螢幕。
多螢幕遠端桌面是如何運作的？
您連接到設有多台螢幕的遠端桌面後，遠端存取軟體就會將每台已連接的顯示器都鏡像投射到您的本機裝置。您可以根據所使用的工具，決定要在一個螢幕上檢視所有螢幕畫面、切換顯示不同螢幕，還是在多個本機螢幕上延伸顯示。像 Splashtop 這樣的先進解決方案提供了靈活的檢視模式和高效能串流功能，可確保多螢幕遠端工作流程順暢。
遠端存取多螢幕電腦的好處
遠端存取雙螢幕有利於大幅提升員工的產能與效率。以下列舉幾個原因，說明您為什麼應該考慮使用包含多個�螢幕顯示器的遠端運算設備。
1. 為遠距工作提供更流暢的體驗
多螢幕的好處在不少產業中都能體現出來：學生可利用多個螢幕進行研究，資料分析師輕輕鬆鬆就能以視覺化方式呈現資料，藝術家可以快速跳轉到參考資料。無論您要進行什麼操作，無法遠端存取雙螢幕都會降低效率，因此，Splashtop 為使用者提供了便於使用的遠端存取軟體，讓他們能夠遠端存取雙螢幕。
2. 使用者無論身在何處，都能像坐在工作站前一般處理工作
外出旅行時，為了辦公而攜帶龐大笨重的多台螢幕，既麻煩又沒必要，不如使用可在旅途中存取多個螢幕的軟體，就不必背負額外沉重的行囊了。
透過遠端桌面連接，使用者就可以自由地從任何地方存取自己的工具，就連螢幕也不例外。
3. 維持一致的工作環境
您的桌面設定方式是您獨有的，也是您根據個人工作風格專門佈置，而交錯使用兩種不同類型的桌面，想必令人困擾。因此，只要使用遠端工作環境，即使使用不同的本機裝置，您也可以保有一致的工作流程，藉此縮短適應個別工作環境所需的時間，進而維持工作效率。
遠端存取多螢幕電腦的 3 種方法
遠端存取多螢幕電腦的最佳方式是使用類似 Splashtop 這樣的遠端存取工具。Splashtop 遠端存取軟體可讓您透過以下三種方式存取多螢幕：
一次一台顯示器：這是遠端存取軟體顯示多台顯示器的常用方法。用戶可以一次查看一個桌面螢幕，並且可以在一個或另一個之間快速切換。雖然與使用雙顯示器不完全相同，但它確實為用戶�提供了查看每個顯示器上的內容的功能。
多對一螢幕：使用者能夠在所使用的單一顯示器上檢視多個螢幕畫面，能夠幫助到只有一個顯示器卻需要同時檢視兩個螢幕畫面的使用者。例如，有人可能外出時僅攜帶一台單螢幕筆記型電腦，但仍需要雙顯示器來完成工作。
多個監視器到多個顯示器：這是使用者可以在其本機多顯示器上檢視遠端電腦的多個監視器的時候。 例如，遠端工作的人可以使用雙顯示器遠端控制辦公室中的桌面，同時使用個人筆記型電腦和外部顯示器。
正在尋找有關如何遠端存取雙顯示器的更多詳細資料？請造訪我們的支援頁面，以了解如何透過 Splashtop 使用多顯示器。
如何用 5 個簡單步驟設定多螢幕遠端存取
安裝 Splashtop：在本機裝置和遠端電腦上都要下載和安裝 Splashtop 應用程式。
啟用多螢幕支援：在遠端電腦上，確認顯示設定中已啟用多螢幕功能。
連接到遠端電腦：開啟 Splashtop 後登入，並選取您要存取的遠端電腦。
選取螢幕：連接後，使用工具列切換不同螢幕，或啟用多螢幕模式以同時檢視所有螢幕。
自訂顯示設定：根據您的工作流程偏好調整解析度、縮放比例，或在螢幕之間切換。
Splashtop 何以成為多螢幕遠端存取的最佳選擇
遠端存取工具有很多不同的選擇，但這就是為什麼在遠端存取第二台顯示器時 Splashtop 應該成為您的首選工具。
1. Splashtop 可跨平台控制裝置
如果您使用的是 Mac 計算機並嘗試遠端存取運行 Windows 的計算機，那沒問題。Splashtop 可讓您存取與您進行遠端處理的來源平台不同的平台。例如，您可以在從 Mac 存取時輕鬆控制和查看 Windows 平台，反之亦然。
您如果是臨時想存取桌面，甚至可以透過 iPhone 或 iPad 遠端存取 Windows 桌面。能夠從各種不同的選項存取同一台裝置，意味著您幾乎不受地點限制，可以使用任何裝置遠端存取您的工具。
2. Splashtop 提供安全的遠端基礎設施
Splashtop 的cloud基礎架構託管在 Amazon Web Services (AWS) 上，提供網路防火牆、資料加密和 DDoS 緩解功能。Splashtop 已獲得 SOC 2 Type 2 認證以及 SOC 3 認證。所有遠端工作階段都受到 TLS（包括 TLS 1.2）和 256 位元 AES 加密保護。
Splashtop 也符合主要產業合規性，例如 PCI 合規性、HIPAA 合規性和FERPA 合規性。從事零售、醫療保健或教育行業的人員可以安全地使用 Splashtop 進行遠端存取。
3. Splashtop 與眾多產業合作夥伴進行技術整合
根據您的工作流程，您的團隊可能需要訪問某些工具或軟件。 幸運的是， Splashtop 與眾多行業合作夥伴集成，例如 Wacom、Jira、ServiceNow 和 JumpCloud。這有助於保持工作流程無縫和高效率，即使在遠程時也是如此。
開始使用 Splashtop 實現有效率的多螢幕遠端桌面存取
隨著未來的工作型態不斷轉變，重點就在於要找到方法，以便在關鍵時刻存取最重要的工具。Splashtop Remote Access Pro 可讓您透過遠端桌面靈活運用多個螢幕。
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