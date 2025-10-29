IT 如何有效率地在 BYOD 世界中提供技術支援

混和工作模式無疑會繼續存在，因為各種規模的企業仍舊讓員工能夠自由選擇在辦公室、家中或其他地點工作。
混合工作模式的核心元素是 BYOD (自攜裝置)。員工認為這對生產力和工作滿意度至關重要，因為使用自選裝置為他們帶來了彈性和自主權。事實上，正如我們在最近這篇部落格文章中所強調，66% 的員工會選擇讓員工自行選擇運算裝置的公司，而非有指定裝置的公司。
但是，當員工的個人裝置或執行的應用程式出現問題時，他們需要的支援層級與 IT/服務台為公司管理的裝置提供的支援層級完全相同，而這給 IT 帶來了新一波的支援負擔。大多數 IT 團隊擁有一個遠端支援工具，可以存取託管電腦，但卻無法解決目前所有遠端 BYOD 的使用案例。
要成功支持遠端工作人員的 BYOD 需求，您必須具有在出現技術困難時遠端支援 任何 設備的即時功能。
不受數量限制的按需支援能力讓 BYOD 立於不敗地位
Splashtop 遠端支援解決方案中的有人值守支援功能是一種高級形式的按需支援，可讓您支援任何電腦、平板電腦或行動裝置。 有人值守支援使IT技術人員能夠在用戶在場時立即訪問遠端電腦或行動裝置。
意即，您可以在使用者需要幫助時，支援他們的工作或個人裝置 (包括 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置)。幫助團隊透過臨機支援控制使用者的裝置進行故障排除 - 就像他們親自來到電腦前面一樣 (遠端控制 Windows、Mac 和 Android 裝置、遠端查看 iOS)。
使用Splashtop有人值守支援功能的組織列舉了使用Splashtop的幾個好處，包括：
不論裝置類型 (包括行動裝置)，提供全面支援
強化遠端/混和工作模式的 IT 支援
提高員工生產力並加速支援服務，即使是個人裝置也不用擔心
輕鬆執行 Splashtop 臨機支援
因為操作簡單，IT 和員工成了 Splashtop 愛用者。員工只需產生一組獨一無二的 9 位數連線代碼，並提供存取代碼給您的服務台員工。技術人員即可使用該代碼連接到員工裝置，進行以下操控，如傳輸檔案、遠端列印、聊天、分享螢幕等。更棒的是，這一切操作都建立在複雜的安全基礎架構上。
對於各種規模的組織來說，不限數量且按需 BYOD 支援的能力是一種改變遊戲規則的方法，讓您可以確保所有員工隨時隨地使用最適合工作的裝置維持工作效率。
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如果你希望能夠按需遠端支援任何裝置，那麼 Splashtop Remote Support 就是你的理想解決方案。