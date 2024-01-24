如何使遠端桌面雙螢幕

採用數位工作區革命，雙螢幕遠端桌面是提高工作效率的轉型工具。 這種創新方法在遠端存取系統時，將用戶的虛擬桌面擴展到兩個監視器上。 這種安排不僅是奢侈品，而是各種專業場景中的實際必要性。 它允許更廣泛的視覺畫布，對於多任務處理和管理需要同時訪問不同應用程序或文檔的複雜任務至關重要。
想像一下，您可以輕鬆比較一個螢幕上的資料，同時在另一個螢幕上製作報告，或者使用一個顯示器上的工具編輯圖形，並在另一個顯示器上分佈圖稿。 這種雙顯示器設置超越傳統的單屏限制，促進更有序、更少雜亂，最終更高的工作環境。 Splashtop 的雙螢幕遠端桌面功能滿足了這項需求，無論實體位置為何，都能提供靈活高效的工作空間。
在本文中了解如何將遠端桌面體驗無縫轉變為雙螢幕設置，從而提高遠端工作環境的生產力和效率。
使用 Splashtop 設定雙顯示器
使用 Splashtop 設定雙顯示器設定涉及一個簡單的過程，確保您充分利用遠端桌面體驗。以下是開始使用方法：
1.確保您擁有最新版本：
Splashtop Streamer ：
這是安裝在遠端電腦（您要存取的電腦）上的軟體。確保此電腦上安裝了最新版本的Splashtop Streamer 。定期更新通常包括改進和新�功能，包括增強的多顯示器支持。
Splashtop 商業應用程式：
這是本機電腦（您從中存取的電腦）上使用的應用程式。確保您安裝了最新版本的Splashtop Business 應用程式。保持此應用程序更新對於兼容性和訪問最新的多顯示器功能至關重要。
二.選擇顯示模式：
一旦您確保 Streamer 和 Business App 都是最新的，您就可以選擇在終端連線期間如何顯示監視器。
所有顯示器（一窗口）選項：
如果您希望將所有遠端監視器顯示在本機電腦上的單一視窗中，則可以選擇此選項。當您需要立即概覽所有螢幕但受限於本機裝置上的單一顯示器時，此視圖特別有用。
所有顯示器（多窗口）選項：
對於那些在本機裝置上有多個顯示器並希望複製遠端多顯示器設定的人，此選項允許每個遠端顯示器顯示在單獨的視窗中。此設定非常適合沉浸式且廣泛的工作環境，緊密模仿在具有多個螢幕的遠端桌面前的實際情況。
三.存取設定：
通常可以在 Splashtop Business 應用程式的設定或首選項部分中找到在「所有監視器（單一視窗）」和「所有監視器（多視窗）」之間進行選擇的選項。尋找顯示或顯示器選項以調整這些設定。
透過執行這些步驟，您可以透過 Splashtop 高效設定和使用雙顯示器配置，從而提高工作效率並在遠端設定中複製辦公室體驗。此設定對於依賴大量螢幕空間進行工作的專業人士（例如圖形設計師、數據分析師和軟體開發人員）特別有利。
在 Splashtop 中使用鍵盤快速鍵進行顯示器控制
Splashtop 最近的更新引入了方便的鍵盤快速鍵，提高了在終端連線上控制多個顯示器的便利性和效率。這些捷徑特別有用於在監視器之間快速切換視圖，而無需瀏覽功能表。
監視器切換的鍵快捷方式：
Ctrl+Alt+＃：此快捷方式允許您直接切換到特定的監視器。 " # " 代表指定給每個監視器的號碼。 例如，Ctrl+Alt+1 會切換到第一個監視器，Ctrl+Alt+2 切換到第二個監視器等。 這是在多顯示器設置中快速專注於特定屏幕的有效方法。
Ctrl+Alt+ 右箭頭和 Ctrl+Alt+ 左箭頭：這些快捷方式可讓您在監視器中旋轉。 右箭頭鍵將您移到下一個監視器，而左箭頭鍵將您帶到上一個顯示器。 這對於無縫瀏覽多個屏幕特別有用。
這些鍵盤快速鍵是 Splashtop 致力於創造更直覺、更有效率的遠端桌面體驗的一部分。透過實現快速簡便的監視器控制，它們大大提高生產力，尤其是在涉及不同螢幕或應用程式之間不斷切換的工作流程中。
對於那些經常在遠端桌面環境中使用多顯示器設定的人來說，掌握這些快捷方式可以顯著簡化他們的工作流程。熟悉這些捷徑並練習使用它們，以便更輕鬆地瀏覽多個顯示器，始終是一個好主意。
雙顯示器在遠程工作中的好處
雙顯示器設置，尤其是在 Splashtop 等遠端桌面解決方案的幫助下，為遠端工作環境提供了多種優勢：
1.提升生產力和效率：
擴展工作區：
雙顯示器有效地將視覺工作區增加，使用者可以同時開啟和查看更多應用程式。 這種擴展視圖對於需要引用多個資訊來源或同時使用不同軟體的任務特別有益。
減少窗口切換：
透過擁有更多的螢幕空間，使用者可以避免在Windows或選項卡之間頻繁切換。這不僅加快工作流程，還可以減少認知負載，使任務減少精神壓力。
二.無縫的遠端工作體驗：
複製辦公室設定：
對於許多專業人士來說，使用多台顯示器是他們辦公室設置的標準部分。 Splashtop 的雙顯示器支援使他們能夠在家中或任何遠端位置複製此環境，確保一致且熟悉的工作體驗。
各種任務的多功能性：
無論是用於數據分析、軟體開發、圖形設計或財務建模，雙顯示器都提供了一個更通用的平台，可以有效地處理各種任務。
三.靈活性和行動性：
隨時隨地工作：
遠端存取雙顯示器設定的能力意味著專業人士不僅限於單一位置。 無論在家中、在共享辦公空間或旅行，他們都可以保持相同的生產力水平。
適應各種角色：
不同的角色需要不同的工作流程。 雙監視器設置可遠端存取，可以靈活地適應這些不同需求，使其成為具有不同角色和職責的團隊的理想解決方案。
4.工作環境的一致性：
維護工作流程：
遠程工作有時會破壞常規的工作日常。 使用雙顯示器，專業人士可以維持工作流程和組織，從而減少適應不同工作環境所需的時間。
可自定義設置：
用戶可以根據自己的喜好安排和組織工作區，就像在實體辦公室一樣。 這種定制可以提高舒適度和生產力。
總而言之，雙顯示器將在遠端工作設置中融入時，會顯著提高生產力、靈活性和整體工作滿意度。 這些優點不僅限於特定行業，而且擴展到各種領域，使雙顯示器成為現代遠程工作環境中的寶貴資產。
渴望探索雙顯示器遠端桌面設定的好處？註冊 Splashtop免費試用來親身體驗。