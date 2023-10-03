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我們的技術整合合作夥伴

我們的技術整合合作夥伴

Acronis Logo

Acronis

使用者可以從 Acronis 的平台啟動 Splashtop 遠端控制連線，隨時隨地提供使用者即時技術支援。

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Addigy Logo

ADDIGY

使用者可以從 Addigy 的 Apple 裝置管理平台啟動 Splashtop 遠端控制連線，隨時隨地提供使用者即時技術支援。

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AppTec360 logo

APPTEC360

Splashtop On-Demand Support (SOS) 與 AppTec360 MDM/MAM 整合，支援 iOS 遠端檢視和 Android 遠端控制。

Atera logo

Atera

Atera RMM 解決方案的遠端控制技術，能協助技術人員遠端存取電腦。新增其他 Splashtop 解決方案，即可發揮臨機快速支援的優勢。

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Bitdefender Logo

BITDEFENDER

Bitdefender 屢獲殊榮的反惡意軟體技術已整合進 Splashtop 控制台，IT 人員和 MSP 可以透過端點安全技術保護託管電腦。

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Canopy logo in blue

遮陽台

Canopy 的 RMM 與 Splashtop 整合可讓使用者從 Canopy 平台無縫執行遠端故障排除。Canopy 也支援 Splashtop 零售產品的輕量級整合。

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The image shows the CrowdStrike logo with the word CROWDSTRIKE in bold red uppercase letters and three red wing-like streaks to the left. The background is light gray.

CrowdStrike

Splashtop 幫助 IT 團隊更快速地查看和處理 CrowdStrike 的檢測，將終端點可視性、管理和遠端支援整合到單一控制台中。

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Datto Logo

Datto

我們為 Datto RMM 提供遠端控制技術。輕鬆新增其他 Splashtop 解決方案，即可執行臨機快速支援。

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e-Jan logo

E-JAN（日本）

適用於 Cachatto 的 Splashtop — 適用於 eJan 的內部部署安全遠端存取解決方案，提供了企業專屬的高度安全防護。

Freshdesk Logo

FRESHDESK

與 Splashtop SOS 整合後，直接從 Freshdesk 內部啟用遠端支援，即可快速存取和遠端控制使用者裝置。無需事先在使用者裝置上進行安裝。

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FreshService Logo

FRESHSERVICE

從 Freshservice 需求單啟動遠端存取連線，透過 Splashtop SOS 和 Freshservice 的技術整合供能提供即時支援。所有連線均經過加密並登錄在需求單上。

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The image shows the word HALO in bold, blue capital letters on a white background. The letter O contains a chat bubble icon within it.

HaloITSM/HaloPSA

Splashtop 的遠端存取整合提供了一個與 HaloISTM 和 Halo PSA 整合的全方位票務和支援解決方案。

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The image shows the InvGate logo with a stylized circular icon on the left and the word invgate in lowercase blue letters on the right.

入侵門

使用 InvGate 和 Splashtop 簡化 IT 資產管理並啟用遠端支援，讓 IT 團隊能夠從單一平台排除故障並維護裝置。

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Ivanti Logo

Ivanti

Splashtop 內含於 Ivanti Avalanche Smart Device Remote Control，您還可以將 Ivanti ITSM 與Splashtop 產品整合在一起以增強遠端支援功能。

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Jamf Logo

JAMF

Jamf中管理員可以為其團隊成員提供對 PC 和 Mac 的遠端存取，並遠端支援其使用者的 iOS 設備。

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Jira Logo

Jira

技術人員能夠從 Jira 中啟動 Splashtop 遠端連接，遠端存取和支援使用者的電腦。

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JumpCloud logo

JUMPCLOUD

使用 JumpCloud 的雲端型 SSO 解決方案，進行驗證並登入 Splashtop。可透過我們的 Enterprise 產品取得。

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KACE by Quest logo featuring a large orange circle with a white letter K formed by connected dots, next to the words KACE by Quest in black and orange text.

KACE cloud

透過cloud Quest 和 KACESplashtop 簡化遠端存取和支持，幫助 IT 團隊從單一平台快速解決問題。

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Maas360 Logo

MAAS360

在 IBM MaaS360 Marketplace 中搜尋 Splashtop，將我們的遠端存取解決方案與 MaaS360 的 MDM/MAM 安全控制進行整合。Splashtop 還補強了 MaaS360 的不足之處，支援 iOS 遠端檢視和 Android 遠端控制。

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Microsoft Active Directory Logo

Microsoft Entra ID

Splashtop On-Prem 與 Active Directory 技術整合，可驗證/授權每個使用者連線要求。

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Logo with the text Member of Microsoft Intelligent Security Association and Microsoft Security next to the Microsoft logo of four colored squares.

Microsoft Intune

安全的雲端型 RADIUS，實現以憑證為基礎的 Wi-Fi 存取。與 Microsoft 雲端 PKI 相容。

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Microsoft Teams Logo

Microsoft Teams

直接從 Microsoft Teams 聊天視窗連接到使用者的電腦，並提供即時遠端支援。無需預先安裝。

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Naverisk logo

Naverisk

我們為 Naverisk 的 RMM 解決方案提供遠端控制技術。新增其他 Splashtop 解決方案，即可執行臨機快速支援。

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Logo of NinjaOne

忍者

使用 Splashtop 附加組件獲取忍者，以為您的託管電腦提供遠端支持。 要執行有效的快速支持，請添加其他 Splashtop 解決方案。

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OneLogin logo

ONELOGIN

使用您的 OneLogin 認證進行驗證。透過 OneLogin 執行單一登入 (SSO)，實現了簡單、安全的集中式驗證機制。

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The Salesforce logo, featuring the word salesforce in white lowercase letters inside a blue cloud shape on a white background.

銷售部隊

從 Salesforce 對象中直接遠端存取和支援終端使用者的電腦，提升 IT 效率和客戶服務。

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SentinelOne

Splashtop 透過將代理部署、覆蓋範圍可見性、端點管理及遠端支援整合到單一控制台，幫助 IT 團隊更有效地管理 SentinelOne 保護。

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ServiceNow Logo

SERVICENOW

善用 ServiceNow 與我們 Enterprise 產品的技術整合，從 ServiceNow 事件內部連接使用者電腦。

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Soliton Logo

SOLITON（日本）

Splashtop On-Prem 與 Soliton the SecureDesktop Appliance 整合，為政府和企業以及 Android 遠端控制提供高水準的安全防護。

Spiceworks Logo

SPICEWORKS

Splashtop SOS 與 Spiceworks 服務台整合，讓您可以對使用者的電腦輕鬆啟動按需支援連線。

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The Splunk logo, featuring the word splunk in bold lowercase black letters followed by a large right-facing angle bracket (greater-than sign) and a registered trademark symbol.

Splunk

Splashtop與 Splunk 的技術整合，透過匯出連線和事件記錄檔進行更深入的分析，實現了進階安全監控，協助組織提升洞察力、簡化法規遵循並加強安全性。

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Super Ops AI Logo

SuperOps

直接從 SuperOps 的平台啟動 Splashtop 遠端控制連線。只要發生問題，都會向使用者提供技術援助。

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SWIF logo

斯威夫

Splashtop的高效能遠端控制解決方案整合到Swif.ai平台中，可實現對Windows和Mac裝置的一鍵遠端存取。

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Syncro Logo

SYNCRO

從 Syncro 和 SyncroMSP 整合中啟動對託管電腦的遠端存取連線。即便使用者不在現場，依然可以隨時存取您的託管裝置。

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tiflux logo

TiFlux

TiFlux Service Desk 與 Splashtop 完全整合，IT 支援技術人員能夠即時遠端存取和控制電腦。

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Tokai Group Logo

TOKAI（日本）

Splashtop On-Prem 由 Tokai Cable and Telecom 管理，是適用於中小型企業的遠端存取雲端解決方案。

The image displays the word Yamaha in bold, black, sans-serif font on a white background.

YAMAHA

適用於 IoT 的 Splashtop 整合 Yamaha 的機器人解決方案，可實現遠端監控、管理和支援。

Zebra Integration validated

Zebra

臨機和主動遠端支援 Zebra 裝置

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zendesk logo

ZENDESK

從 Zendesk Support 需求單中發起遠端存取工作階段以提供即時支援。無需在用戶端裝置上進行事先安裝，只要按幾下即可連接。

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RMM 合作夥伴

如果您使用的是尚未內建 Splashtop 的 RMM 套件，請閱讀我們的支援文章，了解輕量型技術整合的詳細資訊。

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其他 RMM

  • 您或許可以自己部署部分項目
  • 其他項目可能必須變更 RMM 軟體

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