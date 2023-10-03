我們的技術整合合作夥伴
我們的技術整合合作夥伴
Acronis
使用者可以從 Acronis 的平台啟動 Splashtop 遠端控制連線，隨時隨地提供使用者即時技術支援。
ADDIGY
使用者可以從 Addigy 的 Apple 裝置管理平台啟動 Splashtop 遠端控制連線，隨時隨地提供使用者即時技術支援。
APPTEC360
Splashtop On-Demand Support (SOS) 與 AppTec360 MDM/MAM 整合，支援 iOS 遠端檢視和 Android 遠端控制。
Atera
Atera RMM 解決方案的遠端控制技術，能協助技術人員遠端存取電腦。新增其他 Splashtop 解決方案，即可發揮臨機快速支援的優勢。
BITDEFENDER
Bitdefender 屢獲殊榮的反惡意軟體技術已整合進 Splashtop 控制台，IT 人員和 MSP 可以透過端�點安全技術保護託管電腦。
遮陽台
Canopy 的 RMM 與 Splashtop 整合可讓使用者從 Canopy 平台無縫執行遠端故障排除。Canopy 也支援 Splashtop 零售產品的輕量級整合。
CrowdStrike
Splashtop 幫助 IT 團隊更快速地查看和處理 CrowdStrike 的檢測，將終端點可視性、管理和遠端支援整合到單一控制台中。
Datto
我們為 Datto RMM 提供遠端控制技術。輕鬆新增其他 Splashtop 解決方案，即可執行臨機快速支援。
E-JAN（日本）
適用於 Cachatto 的 Splashtop — 適用於 eJan 的內部部署安全遠端存取解決方案，提供了企業專屬的高度安全防護。
FRESHDESK
與 Splashtop SOS 整合後，直接從 Freshdesk 內部啟用遠端支援，即可快速存取和遠端控制使用者裝置。無需事先在使用者裝置上進行安裝。
FRESHSERVICE
從 Freshservice 需求單啟動遠端存取連線，透過 Splashtop SOS 和 Freshservice 的技術整合供能提供即時支援。所有連線均經過加密並登錄在需求單上。
HaloITSM/HaloPSA
Splashtop 的遠端存取整合提供了一個與 HaloISTM 和 Halo PSA 整合的全方位票務和支援解決方案。
入侵門
使用 InvGate 和 Splashtop 簡化 IT 資產管理並啟用遠端支援，讓 IT 團隊能夠從單一平台排除故障並維護裝置。
Ivanti
Splashtop 內含於 Ivanti Avalanche Smart Device Remote Control，您還可以將 Ivanti ITSM 與Splashtop 產品整合在一起以增強遠端支援功能。
JAMF
Jamf中管理員可以為其團隊成員提供對 PC 和 Mac 的遠端存取，並遠端支援其使用者的 iOS 設備。
Jira
技術人員能夠從 Jira 中啟動 Splashtop 遠端連接，遠端存取和支援使用者的電腦。
JUMPCLOUD
使用 JumpCloud 的雲端型 SSO 解決方案，進行驗證並登入 Splashtop。可透過我們的 Enterprise 產品取得。
KACE cloud
透過cloud Quest 和 KACESplashtop 簡化遠端存取和支持，幫助 IT 團隊從單一平台快速解決問題。
MAAS360
在 IBM MaaS360 Marketplace 中搜尋 Splashtop，將我們的遠端存取解決方案與 MaaS360 的 MDM/MAM 安全控制進行整合。Splashtop 還補強了 MaaS360 的不足之處，支援 iOS 遠端檢視和 Android 遠端控制。
Microsoft Entra ID
Splashtop On-Prem 與 Active Directory 技術整合，可驗證/授權每個使用者連線要求。
Microsoft Intune
安全的雲端型 RADIUS，實現以憑證為基礎的 Wi-Fi 存取。與 Microsoft 雲端 PKI 相容。
Microsoft Teams
直接從 Microsoft Teams 聊天視窗連接到使用者的電腦，並提供即時遠端支援。無需預先安裝。
Naverisk
我們為 Naverisk 的 RMM 解決方案提供遠端控制技術。新增其他 Splashtop 解決方案，即可執行臨機快速支援。
忍者
使用 Splashtop 附加組件獲取忍者，以為您的託管電腦提供遠端支持。 要執行有效的快速支持，請添加其他 Splashtop 解決方案。
ONELOGIN
使用您的 OneLogin 認證進行驗證。透過 OneLogin 執行單一登入 (SSO)，實現了簡單、安全的集中式驗證機制。
銷售部隊
從 Salesforce 對象中直接遠端存取和支援終端使用者的電腦，提升 IT 效率和客戶服務。
SentinelOne
Splashtop 透過將代理部署、覆蓋範圍可見性、端點管理及遠端支援整合到單一控制台，幫助 IT 團隊更有效地管理 SentinelOne 保護。
SERVICENOW
善用 ServiceNow 與我們 Enterprise 產品的技術整合，從 ServiceNow 事件內部連接使用者電腦。
SOLITON（日本）
Splashtop On-Prem 與 Soliton the SecureDesktop Appliance 整合，為政府和企業以及 Android 遠端控制提供高水準的安全防護。
SPICEWORKS
Splashtop SOS 與 Spiceworks 服務台整合，讓您可以對使用者的電腦輕鬆啟動按需支援連線。
Splunk
Splashtop與 Splunk 的技術整合，透過匯出連線和事件記錄檔進行更深入的分析，實現了進階安全監控，協助組織提升洞察力、簡化法規遵循並加強安全性。
SuperOps
直接從 SuperOps 的平台啟動 Splashtop 遠端控制連線。只要發生問題，都會向使用者提供技術援助。
斯威夫
Splashtop的高效能遠端控制解決方案整合到Swif.ai平台中，可實現對Windows和Mac裝置的一鍵遠端存取。
SYNCRO
從 Syncro 和 SyncroMSP 整合中啟動對託管電腦的遠端存取連線。即便使用者不在現場，依然可以隨時存取您的託管裝置。
TiFlux
TiFlux Service Desk 與 Splashtop 完全整合，IT 支援技術人員能夠即時遠端存取和控制電腦。
TOKAI（日本）
Splashtop On-Prem 由 Tokai Cable and Telecom 管理，是適用於中小型企業的遠端存取雲端解決方案。
YAMAHA
適用於 IoT 的 Splashtop 整合 Yamaha 的機器人解決方案，可實現遠端監控、管理和支援。
Zebra
臨機和主動遠端支援 Zebra 裝置
ZENDESK
從 Zendesk Support 需求單中發起遠端存取工作階段以提供即時支援。無需在用戶端裝置上進行事先安裝，只要按幾下即可連接。
RMM 合作夥伴
如果您使用的是尚未內建 Splashtop 的 RMM 套件，請閱讀我們的支援文章，了解輕量型技術整合的詳細資訊。
其他 RMM
- 您或許可以自己部署部分項目
- 其他項目可能必須變更 RMM 軟體
Splashtop PartnerConnect – 技術整合夥伴
Splashtop 合作夥伴為雙方的重點產業共同客戶提供最佳、最完整的解決方案，上述重點產業包括教育、醫療保健、媒體娛樂、建築和設計、會計、IoT 和政府機構。