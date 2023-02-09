我們的集成合作夥伴
BITDEFENDER
Bitdefender 屢獲殊榮的反惡意軟件技術已集成到 Splashtop 控制台中，從而MSPs使 IT 人員能夠使用端點安全技術保護其託管電腦。
安克諾斯
使用者可以從 Acronis 平台內啟動 Splashtop 遠端控制工作階段，隨時隨地為最終使用者提供及時的技術説明。
Datto
我們提供Datto RMM的遠端控制技術。 輕鬆添加其他Splashtop解決方案以執行有人值守的快速支援。
光環ITSM
Splashtop 的遠端存取整合透過 HaloISTM 整合提供了一體化的票務和支援解決方案。
Ivanti
Splashtop 內含於 Ivanti Avalanche Smart Device Remote Control，您還可以將 Ivanti ITSM 與Splashtop 產品整合在一起以增強遠端支援功能。
忍者
使用 Splashtop 附加組件獲取忍者，以為您的託管電腦提供遠端支持。 要執行有效的快速支持，請添加其他 Splashtop 解決方案。
Naverisk
我們在Naverisk的RMM解決方案中提供遠端控制技術。 添加其他Splashtop解決方案以執行有人值守的快速支援。
Zebra
Zebra 設備的有人值守和無人值守遠端支援
Atera
Atera RMM 解決方案中的遠端控制技術，使技術人員能夠遠端存取電腦。 添加其他Splashtop解決方案以利用有人值守的快速支援。
SYNCRO
從 Syncro 和 SyncroMSP 集成中啟動對託管電腦的遠端訪問工作階段。 隨時訪問您的託管設備，即使沒有最終用戶在場。
ADDIGY
使用者可以從 Addigy 的 Apple 裝置管理平台啟動 Splashtop 遠端控制連線，隨時隨地提供使用者即時技術支援。
SuperOps.ai
從超級操作.ai中啟動 Splashtop 遠端控制工作階段 平臺。 每當出現問題時，這都會提示最終使用者提供技術援助。
TiFlux
TiFlux 服務台與 Splashtop 完全整合，使 IT 支援技術人員能夠即時遠端訪問和控制他們的電腦。
JAMF
Jamf中管理員可以為其團隊成員提供對 PC 和 Mac 的遠端存取，並遠端支援其使用者的 iOS 設備。
SERVICENOW
利用使用者與我們的企業產品之間的集成，從 ServiceNow 事件中連接到用戶的電腦。
FRESHDESK
從 Freshdesk 內部啟用遠端支援，以便在與 Splashtop SOS 整合時快速存取和遠端控制使用者的設備。 無需在最終使用者設備上進行事先安裝。
FRESHSERVICE
從 Freshservice 工單中啟動遠端訪問工作階段，通過 Splashtop SOS 和 Freshservice 集成提供即時支援。 所有工作階段都經過加密並記錄在票證中。
ZENDESK
從 Zendesk Support 需求單中發起遠端存取工作階段以提供即時支援。無需在用戶端裝置上進行事先安裝，只要按幾下即可連接。
吉拉
通過從 Jira 中啟動 Splashtop 遠端連接，使您的技術人員能夠遠端存取和支援最終用戶的電腦。
SPICEWORKS
Splashtop SOS 與 Spiceworks 説明台集成，因此您可以輕鬆地在使用者的電腦上啟動按需支持會話。
Microsoft 團隊
直接從 Microsoft 團隊聊天中連接到使用者的電腦，並提供即時遠端支援。 無需事先安裝。
MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY
Splashtop On-Prem 與Active Directory集成以驗證/授權每個用戶會話請求。
JUMPCLOUD
使用JumpCloud基於cloud的SSO解決方案進行身份驗證並登錄到Splashtop。隨我們的企業產品一起提供。
ONELOGIN
使用您的 OneLogin 憑據進行身份驗證。 通過 OneLogin 實現的單點登錄 （SSO） 可提供簡單、集中和安全的身份驗證。
RSA
Splashtop On-Prem 與 RSA SecurID 多重身份驗證解決方案整合，可實現安全的本地遠端訪問。
Good Technology / BlackBerry
通過適用於 BlackBerry 設備的 Splashtop Business 和本地應用程式或適用於 iOS 的 Splashtop for Good 應用程式獲得快速、安全的遠端存取。
NOTIFYMDM
Splashtop 嵌入在 NotifyMDM 解決方案中，可實現 iOS 和 Android 遠端查看和控制。
MAAS360
在 IBM MaaS360 市場中搜尋 Splashtop，將我們的遠端存取解決方案與 MaaS360 的 MDM/MAM 安全控制整合。 Splashtop 還補充了 MaaS360，以支援 iOS 遠端檢視和 Android 遠端控制。
mobile iron
從 MobileIron MarketPlace 取得 Splashtop Business 及 On-Prem，執行強大、安全且快速的內部部署遠端存取，並透過 SOS 支援 iOS 遠端檢視及 Android 遠端控制。
APPTEC360
Splashtop 按需支援 （SOS） 與 AppTec360 MDM/MAM 集成，支援 iOS 遠端檢視和 Android 遠端控制。
YAMAHA
SplashtopIoT與雅馬哈的機器人解決方案集成，可實現遠端監控、管理和支援。
SOLITON（日本）
Splashtop On-Prem 與 Soliton the SecureDesktop Appliance 整合，為政府和企業以及 Android 遠端控制提供高水準的安全防護。
E-JAN（日本）
適用於 Cachatto 的 Splashtop — 適用於 eJan 的本地安全遠端存取解決方案 — 提供特定於企業的高級安全性。
TOKAI（日本）
Splashtop On-Prem 由東海電纜和電信託管，作為中小型企業的遠端訪問 cloud 解決方案。
RMM合作夥伴
如果您使用的是尚未內置 Splashtop 的 RMM 包，請閱讀我們的支援文章，瞭解輕量級集成詳細資訊。
其他 RMM
- 您也許可以自己實現某些專案
- 其他專案可能需要在 RMM 軟體中進行更改