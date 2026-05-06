IT 團隊–使您的團隊可以通過遠端存取居家辦公

使您的團隊可以從自己的設備遠端存取其公司電腦。為託管電腦和伺服器提供遠端存取。將您的遠端存取軟體與Active Directory 和單一登錄（Single sign-on, SSO）整合。使用 Splashtop 獲得所需的一切。
啟用遠端工作。準備組織的業務連續性計劃
新冠肺炎 (COVID-19) 的爆發已經迫使許多公司要求其員工居家辦公。IT 團隊需要做好萬全準備，以確保正常運轉，好讓需要在家工作的員工維持生產力。
因此，遠端存取應該成為災後重建和業務連續性計劃的一部分。
值得信賴的 Splashtop 遠端存取軟體讓使用者透過安全的遠端連接，從任何其他電腦、平板或行動裝置存取其工作電腦。
此外，Splashtop還提供了遠端支援解決方案，使 IT 團隊能夠為其託管端點提供遠端支援。
無論您是需要簡單的遠端存取工具來進行居家辦公，遠端支援軟體，還是使用 Active Directory 和 SSO 的本地解決方案，Splashtop 都能滿足您的要求。請查看以下三個選項，為您的團隊找到最合適的解決方案。您可以免費開始試用以進行設置。
我想從家庭功能擴展至簡單的工作
取得Splashtop Remote Access ，讓您的團隊能夠從家中遠端存取他們的工作電腦。 一旦開始，您就可以輕鬆邀請您的團隊建立他們的 Splashtop 帳戶並設定自己的裝置 - 所有這些都在您的主帳戶下，以便於管理。
團隊可享受折扣。 開始免費試用 。或了解更多有關在家中啟用工作的信息 。
我想要使用 SSO 的企業遠端存取解決方案
Splashtop On-Prem是託管在防火牆後面的本地解決方案，可通過Active Directory集成提高安全性。Splashtop 企業 版 是一種值得信賴的遠端訪問解決方案，具有可用的 SSO 集成，適用於提供遠端支援的 IT 團隊以及希望訪問其電腦以遠端工作的使用者。
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我想為我的託管端點提供遠端支援
Splashtop 遠端支援 是 IT 團隊最有價值的遠端解決方案。 有了它，您可以隨時為任何託管計算機和伺服器提供遠端支援。 還提供其他 監視和管理功能 。
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