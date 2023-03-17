跳至主內容
Splashtop
免費試用
IT 及服務台遠端支援遠端工作

IT 團隊–使您的團隊可以通過遠端存取居家辦公

通過 Splashtop Team
已更新

訂閱

最新消息RSS 摘要

分享

使您的團隊可以從自己的設備遠端存取其公司電腦。為託管電腦和伺服器提供遠端存取。將您的遠端存取軟體與Active Directory 和單一登錄（Single sign-on, SSO）整合。使用 Splashtop 獲得所需的一切。

啟用遠端工作。準備組織的業務連續性計劃

新冠肺炎 (COVID-19) 的爆發已經迫使許多公司要求其員工居家辦公。IT 團隊需要做好萬全準備，以確保正常運轉，好讓需要在家工作的員工維持生產力。

因此，遠端存取應該成為災後重建和業務連續性計劃的一部分。

值得信賴的 Splashtop 遠端存取軟體讓使用者透過安全的遠端連接，從任何其他電腦、平板或行動裝置存取其工作電腦。

此外，Splashtop還提供了遠端支援解決方案，使 IT 團隊能夠為其託管端點提供遠端支援。

無論您是需要簡單的遠端存取工具來進行居家辦公，遠端支援軟體，還是使用 Active Directory 和 SSO 的本地解決方案，Splashtop 都能滿足您的要求。請查看以下三個選項，為您的團隊找到最合適的解決方案。您可以免費開始試用以進行設置。

我想從家庭功能擴展至簡單的工作

獲取 Splashtop Business Access ，使您的團隊能夠在家中遠端訪問其工作電腦。 開始使用后，您可以輕鬆邀請您的團隊創建他們的 Splashtop 帳戶並設置他們自己的設備 - 所有這些都在您的主帳戶下以便於管理。

團隊可享受折扣。 開始免費試用 。或了解更多有關在家中啟用工作的信息

我想要使用 SSO 的企業遠端存取解決方案

Splashtop On-Prem是託管在防火牆後面的本地解決方案，可通過Active Directory集成提高安全性。Splashtop 企業 版 是一種值得信賴的遠端訪問解決方案，具有可用的 SSO 集成，適用於提供遠端支援的 IT 團隊以及希望訪問其電腦以遠端工作的使用者。

聯繫我們以了解有關 Splashtop Enterprise 的更多訊息

我想為我的託管端點提供遠端支援

Splashtop 遠端支援 是 IT 團隊最有價值的遠端解決方案。 有了它，您可以隨時為任何託管計算機和伺服器提供遠端支援。 還提供其他 監視和管理功能

開始免費試用或深入了解更多有關專為 IT 設計的遠端存取解決方案

Splashtop
免費試用

相關內容

公告內容

Splashtop Business Access和遠端支援中的新功能

深入了解
客戶聚焦

評價和審查Splashtop遠端存取

深入了解
公告內容

Splashtop 認可沖繩十字頭 （OCH） 為支援供應商

深入了解
探索遠端存取

企業中遠端存取的風險和回報

深入了解
查看所有部落格

我們很樂意聽到您的來信

聯繫我們

獲取最新的 Splashtop 新聞和特價

立即訂閱
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2023 Splashtop Inc. 保留所有權利。 $ 所示價格均為美元