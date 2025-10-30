跳至主內容
A woman working remotely by using a laptop.

遠端工作策略 2026：IT 領導者如何引領變革

Robert Pleasant
閱讀時間：9 分鐘
更新
雖然遠端和混合工作自從電信技術出現以來就成為現代商業的一部分，但在 2020 年 COVID-19 大流行期間，遠端工作從選擇變成了一種必須。從那時起，遠端工作技術不斷進步，雖然許多員工已經返回辦公室，但仍有許多人喜歡遠端和混合工作。

可以肯定地說，遠端工作不會很快結束。相反，企業領導者需要為遠端工作的未來做好準備，採用策略和技術使隨時隨地工作變得簡單。

鑒於此，讓我們來探索遠端和混合工作的未來，包括對數位工具日益增長的依賴、員工期望的變化，以及靈活性和安全性的重要性不斷增加。

遠端和混合工作團隊的生產力：IT 領導者的關鍵挑戰

隨著遠端和混合工作在使用和效率上的不斷增長，組織仍需努力實施遠端工作策略和政策。對於那些未準備好或無法投資支持遠端員工的人來說，這可能是一項挑戰。

希望實施遠端和混合工作的決策者應該注意一些關鍵挑戰：

  • 缺乏明確的政策：首先，組織需要制定完善的遠端工作政策。這些政策應該為所有員工設置期望值，包括幫助遠端工作的工具、安全政策、專案管理軟體等等。這將有助於確保每個人都知道他們需要做什麼以及有哪些資源可用。

  • 溝通障礙：溝通是有效率遠端工作的最重要部分；如果沒有良好的方式與同事和經理溝通，員工將會感到困惑和孤立無援。確保你利用團隊溝通平台，讓員工可以保持連接，無論是需要建立團隊聊天、參加視訊通話，還是向同事發訊息詢問問題。

  • 安全網路安全對所有企業都是至關重要的，而遠端工作則帶來了一套新的風險。組織必須投資於具有強大安全功能的解決方案，包括端到端加密零信任安全多因素驗證等，以確保其裝置、帳戶和網路始終受到保護。

  • 職業倦怠：雖然能夠隨處工作對效率有幫助，但它也可能導致員工感覺他們總是隨時待命，從而增加倦怠感。這種情況加上由獨自工作帶來的孤立感和脫離感，可能會損害員工的心理健康。組織需要設定界限，鼓勵良好的工作生活平衡，並提供心理健康資源，以確保員工不會燃燒殆盡。

  • 協作困難：員工經常需要在專案上協作，這在遠端工作時可能很困難。良好的協作工具是必須的，它能讓員工存取相同的專案、分享檔案和資訊，並實時溝通以有效協作。

IT 領導者在 2026 年準備應對不斷變化的遠端環境的 8 種方法

隨著遠端環境和技術的不斷變化，使得遠端和混合工作成為可能，IT 領導者和部門可能難以跟上。然而，通過專注於數據驅動的決策制定、明確的政策、強大的網路安全以及新工具的採用，組織可以使他們的遠端和混合工作模式面向未來。

跟上遠端工作演變的一些重要步驟包括：

1. 利用工作力分析做出更明智的決策

工作力分析工具可以分析有關工作模式、工作流程、員工表現、生產力等方面的數據，從而幫助領導者做出明智的決策。這有助於組織優化時間安排和工作負荷，確保員工的參與並獲得他們所需的支援，改善培訓，及有效分配資源，讓員工無論是在家中還是辦公室環境中都能有效工作。

2. 為混合和遠端工作制定清晰的政策

制定明確的政策是確保遠端和混合工作高效的最重要步驟之一。這為員工和管理者設置了期望，讓他們了解自己的通訊協議、工作時間、績效目標以及時間安排的靈活性，確保每個人都在同一頁面。當然，定期檢查和更新政策也有助於確保其有效性，並使公司能夠制定最適合其員工的政策。

3. 加強網路安全和保護數據

當員工開始遠端工作時，網路安全是公司及其 IT 團隊最關心的問題之一。至關重要的是使用網路安全工具和協議來保護員工、裝置和數據，例如多因素驗證和防火牆。員工培訓也很重要，以便他們知道如何防止網絡釣魚攻擊以及遵循的安全最佳實踐。

定期的補丁更新也有助於確保安全性，因為補丁可以修復漏洞並提供其他安全更新。如果您需要管理多個遠端端點，使用像 Splashtop AEM 這樣的解決方案可以通過自動補丁來幫助保持裝置更新並安全。

4. 使用人工智慧和自動化來簡化工作流程

人工智慧和自動化是協助員工並提高生產力的有價值工具。人工智慧驅動的技術可以幫助資源管理和優化，而自動化工具可以管理重複的手動任務，讓員工可以專注於更重要的工作。雖然這需要培訓以確保員工理解這些工具並正確利用它們，但這可以提高效率並提供更大的員工靈活性。

5. 裝備經理以成功領導遠端團隊

優秀的經理可以為團隊帶來巨大的不同，因此，如果您訓練並裝備您的經理去成功領導，他們將能夠帶領遠端團隊走向成功。這包括溝通策略、協作工具、績效管理等工具，以便他們可以與其團隊溝通，建立強大的團隊環境並給予員工反饋和指導。

6. 重新設計混合模式的員工體驗

在混合工作環境中，您會有在辦公室工作、遠端工作或兩者結合的員工。您需要創造一個能適合以上所有的員工體驗。這包括靈活的工作政策、員工健康計畫以及適合面對面和遠端員工的團隊活動。

採用數位優先的方法也很有幫助，以便員工無論在哪裡工作或使用何種裝置（特別是在BYOD工作環境中）都能存取所需的工具和軟體。

7. 不斷完善和發展遠端工作策略

如果您希望跟上遠端工作的變化和發展，保持靈活性和適應變化是必須的。定期檢查和完善您的遠端工作策略，包括聆聽員工反饋，以確保員工擁有高效工作的所需條件。這種響應能力有助於組織快速適應員工需求和新技術，以便保持其遠端工作策略和政策的最新性。

8. 透過有意識的虛擬連接促進文化

遠端工作最大的挑戰或許是建立一個對在辦公室、遠端和混合工作者都友善的工作文化。然而，這是非常重要的，以確保所有員工，無論他們在哪裡工作，都能感受到連結、被重視並能夠發揮最佳工作能力。這包括包容性的團隊構建活動、賦能所有員工最佳工作的公司政策，以及確保適當的工作與生活平衡和良好心理健康的資源。

IT 領導者如何利用先進的軟體工具來建立高效能的遠端團隊

話雖如此，IT 領導者可以怎麼做來打造成功的遠端團隊？最好的起點是選擇合適的工具，包括遠端存取和支援、遠端協作以及溝通。

投資於遠端存取軟體，使員工能夠從任何地方使用他們偏好的裝置來存取工作裝置（包括桌上型電腦和物聯網設備）。這有助於支持自帶設備 (BYOD) 政策，同時仍能輕鬆存取項目、軟體和員工工作所需的專業工具。

類似地，遠端支援軟體 使 IT 團隊能夠從任何裝置、任何地方支援員工，透過遠端存取需要故障排除和支援的裝置。這支持遠端員工和遠端 IT 團隊，因為它確保員工無論走到哪裡都能獲得支援，而 IT 代理則可以從任何地方工作而無需旅行。

擁有合適的技術，您可以改善團隊合作、精簡工作流程、提升生產力並加強您的團隊。然而，這需要適當的培訓和建立一個溝通和合作的環境。一旦員工能夠存取幫助他們隨時隨地工作的軟體並充分使用它，遠端工作就可以與辦公室工作一樣有效率。

How Splashtop Powers the Future of Secure Remote Work

當您希望投資於無縫支援高效且 安全遠端存取 的技術時，Splashtop 擁有您所需的一切。Splashtop 透過提供跨裝置和操作系統的遠端存取來支援現代遠端和混合工作模式，從而賦予遠端工作者和 IT 團隊能力，不論他們身在何處。

使用 Splashtop Remote Access，員工可以使用任何裝置從任何有網路連接的地方存取其工作電腦。這提供了對他們的檔案、專案、工具等的安全存取，並允許遠端工作者協作專案。有了 遠端列印、USB 重新導向和檔案傳輸等功能，員工可以無論身在何處都能高效工作。

Splashtop Remote Support，同樣地，使 IT 人員能夠從任何地方存取遠端端點以進行故障排除、支援和維護。這使得 IT 團隊能夠隨時隨地在任何裝置上工作，同時仍然提供頂級支援，因為他們可以檢視和控制連接的裝置，如同該裝置就在眼前。

同時，Splashtop 的安全性確保了電腦、網路和數據的安全。Splashtop 包括先進的安全功能，包括多因素驗證、端到端加密、遠端連接 通知等，從而讓每個裝置都得到了全面保護。

常見問題

IT 領導者如何為組織選擇合適的遠端存取工具？
為什麼在遠端和混合工作模式中，網路安全對 IT 團隊來說很重要？
Splashtop 如何幫助 IT 領導者在遠端工作策略中平衡成本效益？
勞動力分析如何提升 IT 領導者的遠端工作生產力？
IT 團隊可以採取哪些措施來支持遠端和混合環境中的合規性？

