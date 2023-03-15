影片：使用遠端桌面存取 Photoshop

是否曾經需要使用 Photoshop，但面前的電腦不能用？

感謝上天，Splashtop 讓您永遠不會再遇到這類問題。

Using Remote Desktop to Access Photoshop

Splashtop 業務訪問使您可以從任何個人設備輕鬆訪問和使用遠端電腦上的 Photoshop。

只要您需要，隨時可以存取 Photoshop，無論是用辦公室電腦還是其他桌上型電腦，都可以透過自己的筆記型電腦、平板電腦或智慧型手機啟動遠端電腦上的 Splashtop Remote Desktop 連線。建立連接後，您便能即時查看遠端電腦的螢幕，並且可以像坐在電腦前面一樣操控電腦。

這樣一來，您可以順暢使用 Photoshop 並輕鬆完成任務。

即刻開始

透過 Splashtop 快速的遠端連接，您可以非常方便地在家中存取工作電腦，並像坐在工作電腦前一樣使用電腦上的任何應用程式。Splashtop Business Access 讓您隨時隨地可以連接到工作電腦，在家工作變得輕鬆自如。

從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦。

立即開始免費試用，親身體驗驚人的速度和便利！