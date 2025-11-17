影片：使用遠端桌面存取 Photoshop

是否曾經需要使用 Photoshop，但面前的電腦不能用？
感謝上天，Splashtop 讓您永遠不會再遇到這類問題。
Using Remote Desktop to Access Photoshop
Splashtop Remote Access可讓您輕鬆從任何個人裝置存取和使用遠端電腦上的 Photoshop。
只要您需要，隨時可以存取 Photoshop，無論是用辦公室電腦還是其他桌上型電腦，都可以透過自己的筆記型電腦、平板電腦或智慧型手機啟動遠端電腦上的 Splashtop Remote Desktop 連線。建立連接後，您便能即時查看遠端電腦的螢幕，並且可以像坐在電腦前面一樣操控電腦。
這樣一來，您可以順暢使用 Photoshop 並輕鬆完成任務。
透過 Splashtop 的快速遠端連接，您可以輕鬆地從家裡存取您的工作電腦，並使用工作電腦上的任何應用程式，就像坐在電腦前一樣。Splashtop 讓您隨時隨地保持與工作電腦的連接，使在家工作變得輕鬆簡單。
從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦。
立即開始免費試用，親自了解它有多快速和簡單！
現在就開始吧！
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