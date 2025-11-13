當你遠端工作時，你應該能夠存取工作所需的一切。對於許多行業來說，音訊是日常工作中不可或缺的一部分，然而一些遠端桌面解決方案在設計時並未考慮到音訊品質。
遠端桌面軟體有音訊支援對於許多企業來說是實現高效且 安全遠端工作 的關鍵，尤其在遠端工作成為各類型與規模企業的常態之時。因此，我們來探討一下帶音訊支援的 遠端桌面，為什麼它如此重要，以及 Splashtop 的音訊支援如何保持音質清晰。
為什麼遠端存取軟體應該串流音訊
當考慮到遠端存取軟體是為了讓員工能從任何地方、任何裝置存取他們的工作電腦，人們會認為音訊應該預設包含在內。然而，並非所有遠端存取解決方案都支援音訊，或即便支援，在傳輸過程中音訊品質可能會受損。
許多角色和職務需要清晰、高畫質的音訊。從事影片編輯、廣播、音樂、電台和類似領域的工作者必須能夠清楚地聽到他們的工作內容。即便在這些領域之外，音訊在日常任務中也是不可或缺的，如參加電話會議和觀看簡報。
使用者在遠端工作時不應該犧牲音訊品質。由於有些遠端存取解決方案要麼不串流音訊，要麼串流的音訊品質降低，企業應確保找到具有高保真音訊的軟體。
例如，當 Warner Bros. International Television Production (WBITVP) 新西蘭在 COVID-19 大流行期間需要遠端工作時，他們需要一個遠端存取解決方案，讓剪輯師能夠存取遠端端點及其專業的編輯軟體。後期製作活動，包括音效編輯、配音和唇同步，需要高效能解決方案來提供清晰的音訊，而 WBITVP 新西蘭可以使用 Splashtop 達成。Splashtop 的遠端存取解決方案利用高保真音訊串流，讓剪輯師能在沒有延遲或品質損失的情況下管理音訊和影片。
遠端桌面軟體帶音訊支援的特色
鑑於遠端桌面軟體中的音訊支援的重要性，決策者在選擇遠端存取解決方案時應該知道需要考慮什麼。在選擇遠端桌面軟體時考慮以下事項：
音訊品質：如果音訊品質在傳輸中丟失，項目將會受損。找到一個具有高保真音訊的解決方案是至關重要的，因此用戶可以在遠端裝置上獲得與工作電腦相同的音訊品質。
使用便利性：使用者友好的解決方案有助於在遠端和混合環境中保持速度和效率。員工應能輕鬆將遠端存取軟體安裝在他們的裝置上，並能從任何地方連接，而不需費力地存取裝置。
安全性：遠端存取必須保持安全，防止資料被窺探。尋找具有安全功能的平台，如端到端加密、多因素驗證和零信任安全性，以確保帳戶和網路的安全。
裝置相容性：遠端存取軟體需要跨裝置相容性；如果使用者只能從相同的裝置和作業系統存取他們的工作裝置，那就失去了初衷。一個好的遠端存取解決方案可以跨裝置運作，允許使用者從他們在家使用的裝置存取工作電腦和專用軟體，支持無障礙和自攜裝置 (BYOD) 環境。
可擴充性：當你增加新員工及裝置時，你需要一個能擴展以滿足你成長的平台。確保你選擇的遠端存取解決方案具備可擴充、靈活的特性，能夠輕鬆增加新用戶和裝置，不讓任何人被排除在外或在連接時耗費心力。
Splashtop 如何通過音訊支援增強遠端存取
若你需要一個高畫質音訊、高速、強大且易於使用的可擴充遠端存取解決方案，那麼 Splashtop 擁有你所需要的一切。Splashtop 讓員工可以隨時隨地在任何裝置上，透過遠端存取他們的工作電腦，並具備以下功能：
1. 高清音訊和視頻串流實現清晰的通訊
Splashtop的設計旨在提供高品質、低延遲的影音串流，針對創意和媒體工作流進行優化。這包括支援高達4K 60 fps的串流、4:4:4色彩模式和高保真音訊，適合聲音編輯、影音同步和後期製作，是理想的選擇。
2. 多平台相容性提供無縫的存取
遠端存取應該賦予員工使用他們喜愛的設備工作的能力，無論他們在辦公室使用什麼。Splashtop 跨裝置和作業系統運作，支持員工和BYOD環境，讓用戶可以從他們最喜歡的設備工作，例如使用PC 連接到 Mac 電腦，而不用擔心兼容性或音訊/視頻品質的損失。
3. 低延遲性能給予即時協作
當你進行與音訊相關的工作時，尤其是影片、後期製作和其他影音媒體，延遲可能是致命的，特別是在團隊協作中。Splashtop 的低延遲性能可以確保無卡頓，無論是完美同步音訊提示還是實時團隊專案協作。
4. 企業級安全保障音訊會話的安全
Splashtop 內建有強大的安全控制，包括加密串流、MFA、裝置驗證、連線記錄和連線啟動通知。Splashtop 不會記錄或存儲任何遠端連線的內容。這確保每個遠端連線在不犧牲質量或速度的情況下保持安全。
5. 靈活的整合與使用者友好的設定
用戶不應該必須掙扎於遠端存取其裝置和工具，這也是為什麼 Splashtop 被設計得非常易於使用，並包含靈活的整合功能。連接 Splashtop 只需安全登入和快速點擊，且 Splashtop 無縫整合了包括 OneLogin、Microsoft Entra ID、Zendesk 等各種應用程式和工具。
使用 Splashtop 在遠端連線中獲得高清音訊：開始您的免費試用！
如果你需要處理音訊，你不能妥協於音訊品質減弱的遠端存取解決方案。Splashtop 提供快速且安全的跨裝置和作業系統的遠端存取，確保高保真的音訊，讓你可以使用所有聲音相關的解決方案和工具，不會錯過任何內容。
Splashtop 是跨行業企業的首選遠端存取解決方案，從政府到媒體。這包含了需要隨時隨地提供高品質廣播的電台公司，比如 ClassX Radio 和 Holy Spirit Radio，以及需要遠端工作的影片製作團隊，如 khara, Inc.不論需求如何，Splashtop 讓你能輕鬆從任何地方連接到你的工作工具並管理音訊。
Splashtop 是一個靈活可擴充的平台，可以輕鬆增加新用戶和裝置，讓新員工快速上手。透過其用戶友好的介面，遠端存取只需幾個簡單點擊，用戶的工作裝置永遠不會遙不可及。同時，Splashtop 透過端到端加密和多重驗證來保護所有數據，包括多媒體。
如果 Splashtop 聽起來像是你心中的音樂，不妨親自試試！今天就可以免費試用！