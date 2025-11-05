隨著企業和員工採用遠端和混合工作模式，IT 團隊面臨一個持續的問題：如何維持安全，同時允許員工隨時隨地工作呢？
幸運的是，遠端工作不需要犧牲安全性。使用正確的工具、策略和技術，採行自攜裝置 (BYOD) 政策的遠端團隊和公司可以在任何地方、任何裝置上工作，並同時保持安全性和 IT 合規。
為了協助達成這一目標，我們為各種規模的企業整理了一份在家工作的安全檢查清單。按照這十個簡單的步驟，將有助於確保各裝置的安全遠端工作。
遠端工作環境中的網絡風險：關鍵趨勢與見解
首先，了解遠端和分散團隊面臨的威脅非常重要。雖然許多網路威脅無論員工是在辦公室還是遠端工作都可能對其造成影響，但有些威脅是獨特的或對遠端工作者構成更大威脅。
遠端團隊常見的網路風險包括：
個人裝置漏洞：BYOD 政策給予員工使用他們喜好的裝置的自由，但這同樣帶來一系列風險。個人裝置可能沒有所需的網路安全工具和保護，或者可能錯過了重要的修補更新，使得裝置更易受到攻擊，並危及其中的敏感數據。
不安全的網絡：公司使用防火牆、裝置驗證等保護的安全 Wi-Fi 網絡。反之，遠端工作的員工經常連接不安全的公共 Wi-Fi 網絡，這帶來了安全風險。如果沒有適當的安全措施和工具，連接這些網絡可能會產生安全風險。
缺乏加密：端到端加密對於數據和文件傳輸至關重要，但並非所有個人裝置和通訊應用程式都使用加密。企業必須確保員工使用安全的加密通訊工具，以保護在傳輸中的數據。
網路釣魚攻擊：雖然網路釣魚攻擊對所有企業都是常見的，但對於遠端工作者來說威脅可能會更大。如果遠端員工中招，他們的個人和工作帳戶可能會處於風險之中，修復裝置將是更大的挑戰。因此，對員工進行網路釣魚預防訓練並告訴他們如被攻擊時該做什麼是至關重要的。
10 步驟清單：在家工作安全
幸運的是，儘管存在這些風險，仍然可以確保遠端工作環境的安全，並幫助員工在任何地方安全地工作。遵循此在家工作安全清單可幫助支持安全的遠端工作：
1. 保持數據安全：消除本地存儲以降低風險
考慮數據儲存的位置。如果員工將所有工作數據存放在個人裝置上，數據更容易被竊取或損壞。然而，如果數據存放在公司伺服器上，遠端員工能從裝置中安全存取而不需下載，那麼裝置一旦遭到入侵，數據也能保持安全。
2. 加密遠端連線
端到端加密對於確保數據的安全傳輸和通訊至關重要。遠端連接是遠端存取和支援的重要部分，因為它們在辦公室和遠端裝置之間共享螢幕和控制，但數據必須加密以確保不被窺窺。加密的遠端連線有助於確保數據在傳輸時保持安全，因此這是遠端工作的重要部分。
3. 啟用安全的 BYOD
BYOD 政策對於遠端員工來說是很棒的，因為它使他們能在自己喜愛和覺得最舒服的裝置上工作（正如任何在「Mac vs PC」上有立場的人會告訴你，這具有很大的差異）。然而，沒有適當的安全措施，BYOD 可能會帶來新的風險和漏洞。企業必須實施包含強大安全措施和工具的 BYOD 政策，以確保數據和裝置的安全。
4. 應用精細的政策
管理權限和存取是安全遠端工作的另一個重要方面。精細的政策控制使企業能夠仔細管理誰可以訪問哪些系統、工具、網絡片段或數據。這確保了重要信息不被入侵者或受到威脅的賬戶所竊取。
5. 確保完整的端點能見度
當員工遠端工作時，IT 團隊和管理者應該有充分的能見度和控制權限在遠端端點上。完整的端點能見度有助於確保 IT 團隊能識別可疑行為和數據洩漏或其他網絡攻擊的警告信號，以便能在問題出現後及時解決，並在其它裝置或網絡受到感染之前加以控制。
6. 集中化管理
即使您的端點是分散的，管理也不應如此。集中化管理使 IT 團隊和管理員能夠從單一位置監控和支援所有端點，使一切的管理變得容易。
7. 自動化合規性
IT 合規是強制性的，尤其是在具有嚴格法規要求的行業，例如 GDPR 或 HIPAA 合規。法規合規性應該內建於您的遠端存取和遠端管理工具中，以確保您能滿足所有要求並在遠端工作時保持安全。
8. 強制為所有存取啟用多重驗證 (MFA)
多因素驗證（MFA）是增強網路安全性和驗證使用者的最簡單方法之一。通過 MFA，試圖登入的用戶使用次�要來源（如驗證應用程式或電子郵件）確認其身份並登錄。這確保即使用戶的登入憑證被竊取，還有另一層保護確保只有他們才能登入他們的帳戶。
9. 定期修補和更新所有系統
讓端點保持更新對於安全至關重要。無論何時發現新的漏洞，即時修補有助於確保其被快速修復，這對於網路安全和 IT 合規性是必要的。定期檢查更新和修補，或者使用具有自動修補管理的解決方案，可以確保裝置在釋出新更新時亦保持更新和安全。
10. 定期進行安全意識培訓
網路安全是一項共同責任。應對員工進行有關公司安全政策、最佳實踐、安全事件反應等方面的培訓。這通常還包括測試以確保員工知道如何識別和避免釣魚郵件，這有助於展示他們的意識及準備狀態。
構建可擴展且安全的遠端工作環境的策略
如果您想建立一個可擴展的安全遠端工作環境，您可以採用一些關鍵策略。這些包括：
利用靈活且可適應的解決方案，以滿足您多樣的遠端工作需求。
找到一個平衡了安全、可擴展性和使用便利性的平臺。
維持具強大安全功能和工具的安全工作空間。
將數據加密並儲存在公司伺服器上，而不是個人裝置上。
選用支持各種裝置和作業系統的解決方案。
雖然這些具體形式會因公司及其個別需求而異，但它們對於希望建立安全和高效遠端工作環境的任何組織來說都是至關重要的。
通過 Splashtop 的安全遠端工作解決方案來強化安全的遠端工作流程
遠端存取和支援對於安全遠端工作至關重要，如果您想要帶�有進階安全性且具有強大和可擴展的解決方案，Splashtop 擁有您所需的。
Splashtop Remote Access 使遠端工作變得輕鬆，員工無需將任何資料儲存在個人裝置上，便可存取工作裝置，包括檔案、專案和專業工具。這賦予用戶在任何地方、任何裝置、任何時間工作，就像他們在辦公桌前一樣的輕鬆。
此外，Splashtop 是為安全而設計的。其先進的安全功能包括多因素驗證、多層密碼安全、遠端連接通知、連線記錄檔等。Splashtop 不存取或儲存資訊，而是使用端到端加密將螢幕串流在不同裝置間。
對於希望實時修補、自動合規性能見度和全面端點監控的 IT 團隊來說，Splashtop AEM（自主端點管理）將這些安全原則延展到所有裝置—確保您遠端設備中的每一個端點都保持更新和保護。
由於其安全功能，Splashtop 符合多種行業和政府標準，包括 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、PCI、HIPAA 等。這使得 Splashtop 成為跨行業企業的安全選擇。
準備好從任何地方、任何裝置上工作，並不影響網路安全嗎？試用 Splashtop 的免費試用版，看看為什麼企業信賴它以實現安全的遠端工作：