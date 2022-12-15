ClassX無線電–遠端存取無線電塔電腦

自從 TeamViewer 開始針對免費使用者，試圖逼迫他們購買昂貴的商業授權，ClassX Radio 便改用 Splashtop Business Access 來進行遠端存取。Splashtop Business Access 不僅速度較快，重要功能也完全相同，而且費用比 TeamViewer 低了將近 90%。

挑戰

ClassX Radio每天24小時向遍布大辛辛那提地區的聽眾廣播。為了吸引他們的聽眾，ClassX Radio依靠多個無線電塔來擴大其信號的覆蓋範圍。每個塔樓站點都有用於維護和控制塔樓的本地電腦。由於每個塔樓站點之間相隔一定距離，因此ClassX Radio需要遠端存取軟體，以便他們可以快速訪問每個塔樓站點上的電腦。

ClassX Radio的老闆比爾·斯普里（Bill Spry）說：“如果沒有遠端存取，我們的電台可能會停播，需要我們開車去塔樓來解決問題。”諸如此類的問題需要立即採取行動，因此必須有可靠的遠端存取解決方案。

在切換到Splashtop之前，ClassX Radio使用了TeamViewer的免費遠端存取軟體包。但是，在過去的幾個月中，TeamViewer一直在嚴厲打擊免費用戶，以促使他們購買其昂貴的商業許可證之一。

Spry 向我們解釋 TeamViewer 使他失望不已。

“ TeamViewer會在我們的移動應用程式中不斷彈出窗口，說明他們懷疑我們是商業公司。儘管我們不是商業企業，而是一個非營利性慈善組織，但我們已經收到了同樣的消息，為期數月。大約一周前，他們會將我們的移動應用時間限制在60秒左右，此後他們將中斷我們的連接，並讓我們等待10分鐘，然後他們才能允許我們重新連接一分鐘。”

僅60秒的遠端存取時間，然後不得不等待10分鐘，使得TeamViewer的免費版本對ClassX Radio毫無用處。從TeamViewer購買商業計劃也不可行，因為眾所周知TeamViewer具有業內最高的價格。

Spry 說：「對我們這麼一個非營利組織來說，他們的最低費率方案依舊高得嚇人，真的是天價。」

CLASSX Radio 選擇以 Splashtop 來取代 TeamViewer

隨著TeamViewer不再適合，Spry開始研究新的遠端存取產品，從而使他找到了Splashtop。 “我們碰巧遇到了Splashtop Business Access，並下載了它進行試用，” Spry說。

Splashtop Business Access 是適合商務專業人士與團隊使用的高效能遠端存取解決方案。有了它，就可以從任何電腦、平板電腦或行動裝置，輕鬆存取遠端的 Windows 和 Mac 電腦。Splashtop 提供最快速穩定的遠端連接。此外，Splashtop 每月最低價格僅 $5 ，也使 Spry 迫不及待地想免費試用。

試用後，Spry將ClassX Radio訂閱了Splashtop Business Access。他能夠立即啟動Splashtop並使其運行。 Spry說：“實施很容易，即插即用，易於理解。不需要太多思考，特別是對於已經習慣使用遠端桌面解決方案的人。”

成果

使用 Splashtop 後，ClassX Radio 立刻享受到了兩大優勢。

首先，他們使用Splashtop Business Access提供了可靠的遠端存取解決方案。他們能夠從行動設備遠端存取塔樓站點中的電腦，並輕鬆執行任何任務。

其次，他們省下了大筆資金，這對於非營利組織來說尤為重要。相較於 TeamViewer 費用 $42.41 /月 ( $508.92 /年) 起，而 Splashtop Business Access 最低僅 $5 /月 ( $60 /年)。所以，只要捨棄 TeamViewer 並改用 Splashtop，就相當於省了將近 90%。

(請見 Splashtop 與 TeamViewer 比較表)

從 TeamViewer 換到 Splashtop 後，Spry 讚不絕口：「我們從來就不排斥付費購買遠端解決方案：很久以前買過 Remote Admin，但他們沒有行動應用程式；後來使用了 TeamViewer，費率卻高得離譜，我們這樣的非營利組織根本不考慮。Splashtop 到目前為止帶給我們的體驗，與 TeamViewer 或 Remote Admin 同樣簡單易用，不僅提供方便的行動應用程式，年費也相當低廉且合理。根本無可挑剔！謝謝 Splashtop！」