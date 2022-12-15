ClassX無線電–遠端存取無線電塔電腦
相較於 TeamViewer，選擇 Splashtop 可享更強大的功能和更實惠的價格
摘要
在 TeamViewer 開始打擊免費用戶並試圖讓他們購買昂貴的商業授權後，ClassX Radio 轉向使用 Splashtop Remote Access 來滿足他們的遠端存取需求。Splashtop Remote Access 速度更快，具有相同的頂級功能，但價格比 TeamViewer 低近 90%。
挑戰
ClassX Radio每天24小時向遍布大辛辛那提地區的聽眾廣播。為了吸引他們的聽眾，ClassX Radio依靠多個無線電塔來擴大其信號的覆蓋範圍。每個塔樓站點都有用於維護和控制塔樓的本地電腦。由於每個塔樓站點之間相隔一定距離，因此ClassX Radio需要遠端存取軟體，以便他們可以快速訪問每個塔樓站點上的電腦。
ClassX Radio的老闆比爾·斯普里（Bill Spry）說：“如果沒有遠端存取，我們的電台可能會停播，需要我們開車去塔樓來解決問題。”諸如此類的問題需要立即採取行動，因此必須有可靠的遠端存取解決方案。
在切換到Splashtop之前，ClassX Radio使用了TeamViewer的免費遠端存取軟體包。但是，在過去的幾個月中，TeamViewer一直在嚴厲打擊免費用戶，以促使他們購買其昂貴的商業許可證之一。
Spry 向我們解釋 TeamViewer 使他失望不已。
“ TeamViewer會在我們的移動應用程式中不斷彈出窗口，說明他們懷疑我們是商業公司。儘管我們不是商業企業，而是一個非營利性慈善組織，但我們已經收到了同樣的消息，為期數月。大約一周前，他們會將我們的移動應用時間限制在60秒左右，此後他們將中斷我們的連接，並讓我們等待10分鐘，然後他們才能允許我們重新連接一分鐘。”
僅60秒的遠端存取時間，然後不得不等待10分鐘，使得TeamViewer的免費版本對ClassX Radio毫無用處。從TeamViewer購買商業計劃也不可行，因為眾所周知TeamViewer具有業內最高的價格。
Spry 說：「對我們這麼一個非營利組織來說，他們的最低費率方案依舊高得嚇人，真的是天價。」
CLASSX Radio 選擇以 Splashtop 來取代 TeamViewer
由於 TeamViewer 不再適用，Spry 開始研究新的遠端存取產品，這讓他發現了 Splashtop。「我們偶然發現了 Splashtop Remote Access 並下載了它來嘗試，」Spry 說。
Splashtop Remote Access是商業專業人士和團隊的高效能遠端存取解決方案。有了它，您可以從任何其他電腦、平板電腦或行動裝置輕鬆存取遠端 Windows 和 Mac 電腦。Splashtop 提供最快、最可靠的遠端連線。此外，Spry 的價格僅為 NT$192 /月，很渴望開始免費試用。
嘗試之後，Spry 將 ClassX Radio 訂閱到了 Splashtop Remote Access。他很快就能讓 Splashtop 啟動並運行。Spry 說：「實施很容易，易於理解，這種類似隨插即用。不需要太多思考，特別是對於已經習慣使用遠端桌面解決方案的人來說。 」
成果
使用 Splashtop 後，ClassX Radio 立刻享受到了兩大優勢。
首先，他們擁有一個可靠的遠端存取解決方案：Splashtop Remote Access。他們能夠從移動設備遠程進入塔站點的計算機，並輕鬆執行任何任務。
其次，他們節省了大量資金，這對非營利組織來說尤其重要。TeamViewer 起價為NT$1,490 /月（ NT$17,880 /年），而 Splashtop Remote Access 起價為NT$192 /月（ NT$2,300 /年）。當您選擇 Splashtop 而不是 TeamViewer 時，幾乎可以節省 90%。
(請見 Splashtop 與 TeamViewer 比較表)
從 TeamViewer 換到 Splashtop 後，Spry 讚不絕口：「我們從來就不排斥付費購買遠端解決方案：很久以前買過 Remote Admin，但他們沒有行動應用程式；後來使用了 TeamViewer，費率卻高得離譜，我們這樣的非營利組織根本不考慮。Splashtop 到目前為止帶給我們的體驗，與 TeamViewer 或 Remote Admin 同樣簡單易用，不僅提供方便的行動應用程式，年費也相當低廉且合理。根本無可挑剔！謝謝 Splashtop！」
細節
關於 ClassX Radio
ClassX Radio (即 WMWX，為 Spryex Communications, Inc. 所有) 是一家位於俄亥俄州辛辛那提地區的經典搖滾非營利電台，旗下擁有三個廣播電台和一個為其他廣播電台提供節目的網路。
Splashtop 遠端存取
適用於業務專業人員和團隊。Splashtop Remote Access讓遠端存取變得簡單。 從任何其他 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置遠端存取您的 Windows 或 Mac 電腦。
高效能：Splashtop 由我們屢獲殊榮的遠端存取引擎提供支持，可提供高清品質和聲音的快速連接。
主要功能：Splashtop 具有遠端存取工具所需的主要功能，包括檔案傳輸、遠端列印、遠端喚醒、使用者管理和強大的安全基礎設施。
價格低廉：Splashtop 不會向您收取高昂的費用，也不會像其他遠端存取產品那樣每年提高價格。Splashtop 起價僅為每月NT$192 ！
客戶經驗分享
Splashtop 到目前為止帶給我們的體驗，與 TeamViewer 或 Remote Admin 同樣簡單易用，不僅提供方便的行動應用程式，年費也相當低廉且合理。根本無可挑剔！謝謝 Splashtop！
Bill Spry