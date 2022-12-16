使用Splashtop進行遠端視頻製作和計劃
khara, Inc. 使用高效能遠端電腦存取功能，實現任何地點均可工作的目標
摘要
經過數月的尋找實現安全和高效的遠端工作的方式，並嘗試了許多不同的解決方案之後，khara，Inc. 選擇了 Splashtop。員工可以使用 Splashtop 從家中或其他工作場所登入公司的電腦，並執行影片編輯、建立動畫、平面設計、影音同步等一般項目。他們的資訊系統部門也使用 Splashtop 為員工提供遠端支援。
khara, Inc. 資訊系統部門主管 Shinnosuke Suzuki 先生分享了他們的經驗。
挑戰：想要尋找效能出眾且具有多使用者管理功能的安全遠端存取解決方案
khara, Inc. 近年不斷努力，想要實現一種「嶄新工作型態」，讓創作者可以靈活地在任何地方工作。Suzuki 先生說：「早在疫情之前，我們就想打造一個安全的遠端工作環境。正當我們還在思考該如何進行，COVID19 就出現了，改善遠端環境成了必要之舉。」
但是他們在過程中卻面臨了種種問題，包括如何確保機密資訊的安全、維持工作效率等等。Suzuki 先生說：「我們的工作性質使得遠端工作更顯困難。由於我們處理的都是未釋出的影片，因此嚴禁員工將機密資訊帶出公司，而且原本的辦公環境也不適合遠端工作，所以我們都必須來到辦公室。」
他們面臨的另一個挑戰是找到一種解決方案，使他們能夠遠端管理組織結構中的用戶。項目所涉及的員工因生產現場的工作而異。在許多情況下，他們會暫時參與項目並在項目完成後離開。對於公司來說，重要的是能夠管理所有員工的賬目，以防止在家工作時信息洩漏。
在 COVID19 之前，khara, Inc. 偶爾需要遠端存取時，都是使用 VPN。直到遠端存取的需求大增，他們才意識�到原有的系統根本不適合遠端辦公，也不能為員工個別核發 VPN 帳戶供其使用，因為那會導致核心基礎設施過載。他們決定要找到可供居家辦公的遠端存取解決方案。Suzuki 先生後來評論：「我們有時還是需要 VPN，所以我們同時採用了 VPN 和 Splashtop。
khara, Inc. 找到了 Splashtop，享受到高速遠端存取、強大安全性、單一登入和強大功能
khara, Inc. 嘗試採用 Splashtop 後，終於找到了夢寐以求的遠端存取解決方案。他們所需的特質，Splashtop 無一不有：
高效能
khara, Inc. 覺得遠端連線期間的高速螢幕傳輸功能極具吸引力。「Splashtop 效能優異，讓我們能毫無壓力地工作，操作起來就彷彿親自坐在辦公室的電腦前一般。」Suzuki 先生表示。
使用者管理
在辦公室的常規工作方式中，可以在內部管理帳戶和訪問特權，但是在遠端工作中情況並非如此。由於大流行，去工作人員的工作場所或家中刪除訪問權限變得既困難又耗時。 Splashtop的管理功能使團隊可以遠端管理用戶的帳戶和訪問權限。
整合單一登入 (SSO) 以執行集中式驗證
khara, Inc. 也決定整合 SSO 身分識別供應商的技術來執行集中式驗證。Suzuki 先生表示：「每次引進一種工具，都要核發帳戶並逐一記錄，整個程序既繁瑣又耗費成本。若能統一驗證機制，就可以降低系統營運成本，而 Splashtop 正好與我們使用的 SAML 驗證系統相容，我們都很滿意！」
能夠提供遠端支援
在員工遇到技術問題時，資訊系統部門也會使用 Splashtop 提供遠端支援。技術人員在徵得工作人員的同意後，可以遠端存取電腦，也能透過聊天提供支援。Suzuki 先生說：「自從我們引進 Splashtop，即使不同部門的人員無法碰面，也可以��透過遠端控制即時解決問題。」
易於部署和使用
團隊可以利用大規模部署功能，將 Splashtop 輕鬆部署至所有電腦。談及員工對於使用 Splashtop 的適應情況，Suzuki 先生說道：「現在多數員工都習慣新流程了，而且越來越喜歡 Splashtop。」
Khara，Inc.遠端工作的未來
關於 5G 的未來發展及實務應用，Suzuki 先生表示：「對影片製作公司來說，我們需要以低延遲傳輸大量資料。在我看來，如果能用 5G 技術進行傳輸，那就太吸引人了。我也期待藉此創造相關環境條件，讓我們無論身在何處，都能創造美好事物。」
通過Splashtop，khara，Inc.能夠引入遠端工作，並響應員工的各種工作偏好。但是，他們不希望完全轉向遠端工作。
Suzuki 先生解釋：「只要創作者能保持專注並達到出色的工作表現，他們的工作地點並不重要。我們希望能提供遠端工作環境，讓創作者自行選擇選擇適合的方法。」
「但另一方面，我也覺得讓創作者共聚一堂，合作投入一個專案，進行起來比較輕鬆，而且，好點子有時是來自面對面的交流和閒聊。總之，發展混合式工作環境是大勢所趨；即使 COVID19 疫情過後，我們還是會繼續使用 Splashtop 為員工提供在家工作的選擇。」
關於 5G 的未來發展及實務應用，Suzuki 先生表示：「對影片製作公司來說，我們需要以低延遲傳輸大量資料。在我看來，如果能用 5G 技術進行傳輸，那就太吸引人了。我也期待藉此創造相關環境條件，讓我們無論身在何處，都能創造美好事物。」
細節
關於 khara, Inc.
khara, Inc. 是由庵野秀明創辦的影片策劃和製作公司，負責影片策劃、原創作品、劇本、設計等，還有製作、宣傳和發行相關事務。他們曾製作《新世紀福音戰士》系列和《龍的牙醫》等作品，也參與了 NPO「動漫特攝圖鑑分享社」(Anime Tokusatsu Archive Organization，ATAC) 的成立。這個組織旨在儲存並管理動畫和特效電影相關的資料和技術。Studio khara 是其主要的動畫製作工作室。
關於Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Access是針對個人和團隊的高效能遠端存取解決方案。使用者可以控制他們的電腦並存取所有應用程式、檔案和數據，同時享受 4K 串流體驗，具有最小的延遲和超過 40 fps 的效能。享受多項遠端存取功能，並在家中有效地工作。
關於 Splashtop Enterprise
如果需要 SSO、遠端電腦管理功能、按需遠端支援以及更多提升遠端存取體驗的功能，歡迎升級到 Splashtop Enterprise。
客戶經驗分享
發展混合式工作環境是大勢所趨；即使 COVID19 疫情過後，我們還是會繼續使用 Splashtop 為員工提供在家工作的選擇。
Shinnosuke Suzuki, an Executive at khara, Inc.