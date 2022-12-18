聖靈電臺如何利用 Splashtop 創造無縫的遠端廣播體驗

Holy Spirit Radio 如何利用 Splashtop 打造流暢無間的遠端廣播體驗
Holy Spirit Radio 大量使用遠端存取軟體 20 年後，才迷上了 Splashtop。
摘要
由於 COVID-19，許多廣播電台和媒體都選擇了遠端模型以確保業務連續性。在本案例研究中，聖靈廣播電台營運總監 Frank Eliason 分享了聖靈廣播電台如何利用Splashtop Remote Access應對新世界的挑戰。
挑戰：在不負擔高額成本的前提下，提供優質且安全的遠端廣播節目
由於疫情，Holy Spirit Radio 不得不全面採取遠端模式，當時他們最擔憂的是無法使用必要工具來為聽眾提供高水準的廣播節目。
既然多數員工無法取得高階工作電腦和強大的本機電台設備，他們要如何繼續為觀眾提供內容？遠端工作時，還有可能維持相同的內容品質嗎？屬非營利組織的 Holy Spirit Radio 該如何保持低成本，同時應對上述種種挑戰？
員工遠端存取資料也有安全方面的疑慮。
Frank 展開了一項任務，就是要尋找能化解上述所有疑慮的遠端存取解決方案。他和 Holy Spirit Radio 對遠端存取軟體並不陌生。Frank 表示：「電台長期採用遠端存取的模式，因為電台本身就須隨時保持連線，提供一年 365 天、每天 24 小時的服務。」
在過去的20年中，Holy Spirit Radio在遠端存取軟體中佔有相當大的份額。其中包括非常過時的PCAnywhere。在得知使用過時的軟體如何導致災難性的安全問題後，Frank切換到LogMeIn。但是，價格上漲使Holy Spirit Radio難以繼續使用它。到那時，Frank將Holy Spirit Radio遷移到了具有所有適當功能和適當價格的遠端存取解決方案。
解決方案：Splashtop Remote Access — 具有合適功能且價格合適的遠端存取解決方案
Splashtop Remote Access 提供 4K 串流媒體、低延遲，並允許用戶同時連接到�同一台機器而不會出現連接延遲，非常適合需要在任何地方遠端存取高端工作室軟體並提供高品質廣播的用戶，無論物理位置如何。
Frank 表示：「在 Splashtop Business Access 的輔助之下，我們能夠管理電腦、在員工記錄或故障排除時提供協助，並隨時隨地透過任何裝置即時解決問題。我最近安裝了一款軟體，可以存取我們錄音室的混音器材，只要有網際網路連接，就能在任何地點進行線上直播，而我們之所以能夠存取錄音室器材，其中關鍵就是 Splashtop。」
Splashtop 的遠端存取功能與多種作業系統相容，這項特色也幫了大忙，因為 Frank 的團隊需要存取七台 Windows 10 裝置和一台 Mac 裝置：「因此，我們必須能夠透過 Windows、Mac、iOS 和 Android 存取這些電腦，而 Splashtop 就做到了這點！」
不只如此，在 Splashtop 的眾多實用功能之中，有一項特別突出：能夠在遠端連線時查看和觸控滑鼠游標，也就是說，使用者可以用手指代替滑鼠。Frank 說，這在使用錄音室的數位混音器材時尤其重要：「我只要用一隻手指，上下滑動並輕點一下，就能開啟或關閉！」
但最重要的是，Splashtop 的遠端存取功能使用起來毫不費力。「對我來說，重點就在於能否輕鬆快速地存取電腦。如果廣播電台的設備半夜當機，我希望能立刻透過電腦或手機就解決！」有了 Splashtop，這完全不是問題。「通常幾分鐘內就能搞定，我可以安心地回去睡覺。最棒的是，我們通常很快就掌握問題並修復完畢，聽眾甚至都還沒想到要切換其他電台。」Frank 說道。
比起先前用過的 LogMeIn 等解決方案，Splashtop 也讓 Holy Spirit Radio 每年省下約 1,300 美元。但根據 Frank 的說法，這並不是 Splashtop 最大的優勢。他解釋自己因擔任顧問而必須同時管理多個電台，多虧有 Splashtop，凡是出現問題，只要有手機就能在短短幾分鐘內解決。
因此，Frank 認為 Splashtop 不僅僅是針對 COVID19 而臨時採用的解決方案，而是在可能永久採取遠端模式的後疫情時代，能讓我們保有生產力並締造成功的解決方案。Frank 表示：「我們都很忙碌，無線電台的相關工程又是一刻也不得歇的工作。一旦發生問題，我就會有接不完的電話，直到問題解決為止。所以 Splashtop 真是我的貴人！」
結果：在 COVID-19 時代及以後的時代無縫且經濟實惠的廣播解決方案
在嘗試了不同的遠端存取解決方案後，Frank 和 Holy Spirit Radio 發現一切擔憂和挑戰都隨著採用 Splashtop 而煙消雲散。Frank 說：「Splashtop 堪稱我們的業務核心；它讓我們從任何地方都能進行存取，對裝置也幾乎沒有限制。這項優勢無論對大小企業來說，都是一項了不起的資產。」
Holy Spirit Radio 往後將繼續使用 Splashtop 來遠端執行廣播電台的日常營運工作。
細節
關於 Holy Spirit Radio
Holy Spirit Radio Foundation 是在費城地區經營多個廣播電台的非營利宗教電台業者，目標是運用科技傳播天主教相關的正面新聞。
關於Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Access是一款遠端存取軟體，可為個人和團隊提供快速、簡單、安全的電腦存取。Splashtop Remote Access與 iOS、 Windows 、Linux 甚至 Chromebook 相容，這使其用途極其廣泛，因為用戶不必擔心他們的裝置在哪個作業系統上運行。 使用者可以控制他們的電腦並存取所有應用程式、檔案和數據，同時享受 4K 串流體驗，具有最小的延遲和超過 40 fps 的效能。
Splashtop Remote Access 具有多種遠端存取功能，可協助您在控制另一台電腦時提高工作效率。
客戶經驗分享
COVID-19 讓眾人重新思考處理事務的各個方面，並更加著重居家辦公。如果您是公司裡的工程師，那麼解決整個組織機構中存取電腦的問題是首要之務。Splashtop 不僅解決了這個問題，而且還容易上手。
Frank Eliason, Director of Operations at Holy Spirit Radio