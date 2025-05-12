網路效能管理：流程、好處和最佳實踐

如果你公司的網路效能不佳，那麼你的員工也無法發揮最佳表現。Network 效能 management (NPM) 對於確保網路順利運行並達到最佳效能至關重要，但它也常常被忽視。
考慮到任何給定網路的複雜性以及所有可能影響其效能的因素，網路效能管理必須給予適當的時間、考量和資源。那麼，讓我們來看看網路效能管理、它為什麼重要以及網路效能管理工具能為您做什麼。
什麼是網路效能管理？
網路效能管理是對網路進行優化、安全保護和監督。這包括監控網路、分析其效能，並尋找方法改善其功能，以便依賴網路效能的工作能順利且高效地進行。
網路效能管理對於健康的商業基礎設施至關重要，因為它提高了生產力並有助於保護網路免受潛在問題或威脅。如果沒有良好的效能管理，組織的網路可能會絆倒並慢到爬行，或者容易受到網路攻擊的威脅。
理解網路效能的影響
有些人可能會想，網路效能有什麼重要的；幾秒鐘的載入時間不會對企業造成太大影響，對吧？那麼，讓我們考慮一下網路效能的影響。
首先，考慮公司及其員工每天使用多少裝置來工作。在電腦、智慧型手機、專用裝置、公司自帶設備（BYOD）政策的個人裝置、物聯網（IoT）裝置等之間，有大量裝置連接到單一網路，產生大量的網路數據。
當網路效能開始下降時會發生什麼？緩慢的網路不僅僅讓單個員工每天損失幾分鐘—�—它影響整個組織，導致數小時的生產力損失。
然後考慮如果網路完全崩潰會發生什麼。除了時間和生產力的損失外，這可能會導致公司失去寶貴的數據或工作，這需要一段時間才能恢復。
此外，網路效能管理有助於監控連接到網路的裝置。這對於確保每個端點都得到支援，以及識別和防止入侵非常有價值。
簡而言之，網路效能管理對於公司網路的無縫和高效運作至關重要。
網路效能管理 vs. 網路效能監控：有什麼不同？
也許你已經聽說過網路效能監控，並想知道它是否與網路效能管理相同。雖然兩者有許多相似之處，但它們並不相同。
網路效能管理專注於提高網路效率並確保長期效能。其目標是確保網路在長時間內平穩高效運行，並能支援連接到它的每個裝置。
另一方面，網路效能監控主要是即時追蹤效能並提醒使用者潛在問題。這更專注於當下，監控需要在短期內解決的任何問題。
網路效能管理中的關鍵流程
網路效能管理軟體使用多個流程來監控和支援網路，每一個都是網路整體健康和效率的重要組成部分。這些流程包括：
流量分析： 數位流量就像現實世界的交通一樣，當它減速到爬行時會讓人感到沮喪。流量分析監控網路流量的速度並優化路由以防止擁塞，從而提高整個網路的效能。
網路監控： 網路監控對於了解您的網路效能至關重要。這會從各種裝置收集資料，以識別模式、異常和潛在問題，以便能夠妥善處理。
效能 最佳化: 網路效能管理的目標不僅僅是監控網路以確保不出問題，還要尋找方法來最佳化效能。這包括識別潛在問題、改善網路流量的方法、提升服務品質、解決問題等等。
故障排除：故障排除是任何網路效能管理過程中的重要部分。如果發生錯誤或問題，故障排除不僅可以解決問題，還可以找出原因，以便解決並防止未來的問題。
故障管理：故障管理檢測並解決網路問題。快速識別和修復問題有助於確保穩定性和可靠性，讓您能夠維持效率並避免網路故障。
設定 management: 設定 management 確保你的裝置設定是最新的，並符合公司的需求。這包括安全修補程式、韌體更新等，同時保持所有裝置和端點符合您的業務標準。
網路效能管理如何幫助您的企業？
話雖如此，網路效能管理的好處是什麼？適當的管理為企業帶來許多好處，包括：
1. 改善網路正常運行時間
沒有什麼比停機時間更能拖慢生產力了。良好的 NPM 可以確保您的網路順利運行，並在問題出現時解決問題，確保更多的正常運行時間和更少的中斷。
2. 更快的問題解決
解決問題的最佳時機是在問題發生之前。網路效能管理可以在異常和潛在問題出現時立即識別，從而在問題成為問題之前進行處理和修復。
3. 節省成本
當您的網路運行得更有效率、停機時間減少且網路運行速度更快時會發生什麼？您可以從網路及其所有投資中獲得更多價值。良好的效能管理可以節省成本，因為它減少了因網路不佳而造成的損失。
4. 改善用戶體驗
沒有人喜歡慢速連接、經常崩潰或頻繁的網路問題。Network 效能 management 幫助網路快速且順暢地執行，為員工和客戶創��造更好的使用者體驗。
企業在網路效能管理中面臨的挑戰
儘管有很多好處，網路效能管理也面臨挑戰。幾個常見的障礙可能使管理成為一項困難的任務，但通過適當的準備，可以減輕這些障礙。
常見的網路效能管理挑戰包括：
資源有限：
公司只有有限的資源可供使用，而 IT 團隊可能已經達到極限。雖然網路效能管理工具可以監控網路、檢測問題和分析流量，但IT團隊仍然需要代理和資源來進行改進和修復。
可擴展性問題： 隨著公司成長，通過其網路收集和處理的數據量也在增加。網路效能管理軟體需要具備足夠的擴展性以跟上公司的成長，否則將開始出現問題。
缺乏熟練人員： 雖然網路效能管理工具可以包含自動化功能，但許多任務仍然需要熟練的 IT 團隊。如果公司沒有管理網路所需的熟練代理，那麼管理軟體將無法完成他們的工作。
整合 issues: Most business networks have a large number of tools and systems integrated into them, which can be a challenge for monitoring tools to 連接 with. 例如，如果系統使用遺留或專有協議，則可能很難正確連接所有內容並收集監控工具所需的所有數據。
優化您的網路效能管理策略的最佳實踐
如果您正在制定網路效能管理策略，您不必盲目進行。以下是優化策略的一些最佳實踐：
進行定期評估
定期監控和分析您的網路將幫助您識別需要注意的模式或潛在問題。確保追蹤您的裝置狀態、封包流量統計、吞吐量等，以確保流量順暢。
利用自動化工具
許多例行且耗時的任務可以自動化。這樣可以節省時間，讓您的代理更輕鬆，因為這給了他們時間專注於更緊迫的問題。Automating tasks like 設定 updates, 效能 checks, patches, and so on can keep your network up to date and reduce the risk of human error.
優先考慮關鍵網路區域
確保設定您的優先事項，包括您想要追蹤的指標和關鍵績效指標 (KPI)。這將幫助您的團隊專注於最重要的領域，而不會被不相關的數據拖累。
訓練您的團隊
網路效能管理軟體無法自行運作。您的員工應接受您使用的效能管理工具的培訓，了解如何有效使用它們，以及如何應對他們檢測到的問題。這將有助於確保您的團隊充分利用軟體，並保持網路效能在最佳狀態。
使用 Splashtop 遠端解決方案增強您的網路效能管理策略
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Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) 讓組織能夠簡化 IT 操作，自動化 IT 任務，同時在其網路上設定原則，並深入了解所有連接的裝置。
使用 Splashtop AEM，您可以監控端點健康狀況、修補狀態、合規性等。此外，主動警報和智能操作幫助您識別和解決網路中的潛在問題，自動更新確保您始終擁有最新的安全補丁和更新。
使用 Splashtop AEM，您可以：
在分散的環境中自動化 IT 任務。
自訂並在您的端點中強制執行原則，以確保安全性和 IT 合規性。
自動更新作業系統和軟體
從集中式儀錶板監控您的端點。
透過即時警報快速識別和修復潛在問題。
在您的網路中自動化例行任務。
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