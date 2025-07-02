Zoho Assist: 概述、挑戰與安全風險

當企業想要支援遠端和混合工作團隊時，他們需要遠端存取支援工具，讓員工可以從任何裝置工作，並允許 IT 人員從任何地方協助使用者。一個安全、可靠且高效的解決方案對於安全遠端工作至關重要。許多組織選擇 Zoho Assist 來滿足他們的遠端存取需求，但這是他們業務的最佳選擇嗎？
如果你曾經想知道“Zoho Assist 到底是用來做什麼的？”或者想知道 Zoho Assist 軟體是否適合你，我們在這裡為你提供幫助。是時候看看 Zoho Assist 的挑戰，以及一些你可能想了解的可行 Zoho 替代方案。
什麼是 Zoho Assist？
Zoho Assist 是一個遠端支援解決方案，用於遠端存取和 IT 疑難排解。它包含多項功能，旨在幫助使用者和 IT 團隊存取遠端裝置，包括螢幕共享、檔案傳輸以及與其他 Zoho 解決方案的整合。
Zoho Assist 適用於行動和桌面應用程式，並且可以執行在多種平台和作業系統上，包括 Windows、Mac、Linux、iOS、Android 和 Chrome OS。
Zoho Assist 挑戰：主要缺點是什麼？
Zoho Assist 並非沒有缺點。常見的問題包括：
高級功能的高價格 使其成為對預算敏感的企業來說意外昂貴的選擇。
遠端連線和螢幕共享期間的延遲或連接問題可能會降低生產力。
缺乏自訂選項，這意味著具有特定需求或工作流程的企業無法調整 Zoho Assist 以滿足其需求。
Zoho Assist 的安全性如何？安全協議和風險的探討
網路安全仍然是遠端存取和支援中最重要的方面之一。幫助使用者和 IT 團隊存取遠端裝置固然很好，但你也必須確保未經授權的使用者無法進入。
Zoho 作為一家公司，過去曾遇到安全問題，例如在 2021 年，當駭客利用其解決方案中的漏洞 來攻擊多家公司。
為什麼 Splashtop 的安全功能使其成為比 Zoho Assist 更好的選擇
如果你想要一個真正強大、可靠且安全的遠端存取和支援解決方案，那就選擇 Splashtop 吧。Splashtop 提供強大、使用者友好且功能豐富的遠端存取技術，價格比 Zoho Assist 更低。
Splashtop 是以安全性為重點構建的，並包括多種旨在保護使用者、帳戶和數據的功能。Splashtop 的安全功能包括：
因此，Splashtop 完全符合多個行業和政府標準及法規，包括 ISO/IEC 27001、SOC 2 和 GDPR。Splashtop 也可以支持必須符合 PCI、FERPA 和HIPAA 合規的企業。
安全性絕不應該是事後考慮，Splashtop 努力確保每個遠端連線都是安全的，並受到保護，不受窺探或惡意行為者的侵害。因此，當你想要安全且強大的遠端存取時，Splashtop 擁有你所需的一切。
發現 Splashtop 的安全、可靠遠端存取的力量：開始你的免費試用
雖然 Splashtop 的安全性是一流的，但這只是讓它成為一個出色的遠端存取和支援解決方案的開始。Splashtop 讓員工可以輕鬆地從任何地方存取他們的裝置，並讓 IT 人員能夠從任何裝置、任何地方支援使用者。
使用 Splashtop，你的團隊可以從任何裝置、任何地方��連接到他們的工作裝置，因此他們的項目、軟體和工具永遠不會遙不可及。這解鎖了前所未有的行動性和存取便利性，幫助遠端和混合辦公的員工能夠高效地在任何地方工作。
Splashtop 為企業帶來了多種強大的功能，包括：
高效能遠端存取
跨平台遠端存取，讓您可以從任何裝置連接到任何裝置。
拖放檔案傳輸。
多螢幕遠端桌面，讓使用者可以在一個螢幕上查看多個螢幕。
遠端重啟和LAN 喚醒。
遠端列印、USB 裝置重新導向、遠端觸控筆和麥克風直入。
螢幕分享和聊天。
還有更多更多。
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