受管服務供應商（MSPs）通常擁有各式各樣的客戶，而每位客戶的環境與需求都不盡相同。有些可能仰賴 Windows 桌上型電腦，有些偏好 macOS，還有一些則需要管理行動裝置、自助服務機台與 BYOD 裝置的組合。若沒有合適的工具與工作流程，要從單一地點支援所有這些環境可能會是一大挑戰。
MSPs 可透過跨平台遠端支援平台，在不同作業系統間提供遠端支援，並定義清楚的存取工作流程、保護技術人員權限、將遠端連線連結至工單，以及運用端點可視性更快排解問題。妥善支援跨作業系統環境，不只是能連接到不同裝置而已。還需要一致的工作流程，協助技術人員有效率地支援客戶，同時避免工具過於分散或出現安全漏洞。
有鑑於此，讓我們來探討 MSPs 如何在各作業系統之間標準化遠端支援、哪些功能最為重要，以及 Splashtop 如何協助各種規模的 MSPs。
為什麼跨平台遠端支援對 MSPs 很重要
MSPs 通常擁有各式各樣的客戶，每個客戶在裝置、作業系統、使用者和安全需求上的組合都不相同。MSP 需要以同樣的品質與效率支援每一位客戶，但這也可能帶來不少挑戰。
例如，疑難排解步驟往往會因作業系統而異；技術人員在 Mac 和 PC 上需要採取的疑難排解步驟可能大不相同。同時，針對不同作業系統使用不同工具，會讓支援更難標準化，也會增加複雜度與成本。
此外，這些裝�置的需求也會不同；MSPs 必須能以同樣高的效率支援受管理、未受管理及 BYOD 裝置。有些問題可能需要終端使用者在場，另一些則可能需要技術人員在非上班時間也能存取。
面對這些多樣化的需求與要求，跨平台遠端支援至關重要，才能確保各類端點都能維持一致的存取體驗。
MSPs 遠端支援不同作業系統所需具備的能力
幸運的是，MSPs 只要有合適的工具，就能隨時隨地支援各種作業系統。不過，這不只是基本的螢幕分享而已；MSPs 需要一套工作流程，能從單一支援平台處理各種不同的裝置類型、存取情境與服務責任。
優質的遠端支援平台應包含：
涵蓋多種作業系統，包括 Windows、macOS、Linux、iOS、Android 和 Chromebook 環境。
為需要當下立即獲得實際協助的使用者提供臨機支援。
可對伺服器、工作站和資訊站進行主動存取，也適用於非上班時間的疑難排解。
支援受管理與未受管理的裝置。
提供易於使用且不犧牲安全性的安全技術人員存取控制。
集中掌握跨客戶與端點的可視性，讓技術人員可從單一位置管理所有事項。
連線記錄與報告功能可提升可歸責性。
PSA、ITSM 或工單系統整合。
端點管理功能，包括修補程式管理、詳細目錄、警示和修復。
如何建立跨 OS 的遠端支援工作流程
要支援多種作業系統，第一步是建立跨作業系統的遠端支援工作流程。這套流程應以適用於各種作業系統的方式，訂出遠端支援的規則與指引，讓技術人員無論管理哪種裝置，都有清楚的工作流程可遵循。
只要遵循幾個關鍵步驟，就能建立跨作業系統的遠端支援工作流程：
將遠端支援工具組標準化：針對每種作業系統或用戶端環境使用不同工具，可能會變得複雜、混亂且成本高昂。改用一套標準化的遠端支援工具，可跨各種端點運作，讓技術人員不必學習並在多種工具之間來回切換。
依存取類型區分支援：不同裝置與問題會需要不同類型的支援與存取。請務必建立可區分臨機支援、主動存取，以及行動裝置或 BYOD 支援的區段，讓每個端點都能獲得所需支援。
依角色與客戶建立技術人員權限：並非所有技術人員都應擁有相同層級的存取權限。根據職責、客戶指派與支援需求限制權限，有助於提升安全性，並降低未經授權存取的風險。
記錄支援的作業系統與裝置類型：文件對於確保支援一致性至關重要。清楚定義支援哪些平台、適用哪些支援等級，以及有哪些限制，會很有幫助。
將遠端連線連結至工單：將遠端支援與 PSA 或工單系統整合，可協助 MSPs 將支援活動連結至客戶記錄，並透過直接從工單啟動支援連線來提升速度與效率。
在連接前先利用端點可視性做好準備：可視性能確保每台裝置都已納入涵蓋並完整套用修補程式，且能在潛在問題出現時及早識別。優質平台應包含自動化詳細目錄追蹤、裝置與修補程式狀態，以及警示功能，協助技術人員在問題擴大前先行發現。
追蹤連線活動與結果：記錄連線對於 IT 合規、責任歸屬與溝通至關重要。遠端支援工作流程應包含每次連線的自動記錄，讓誰在何時存取了哪些項�目，以及執行了哪些操作都能清楚掌握。
何時使用臨機支援或主動遠端支援
臨機支援與主動遠端支援功能，對於跨作業系統的遠端支援都同樣重要。不過，兩者不能互相替代使用。在某些情境下，臨機支援較為合適；而在另一些情況下，則必須使用主動遠端支援。
針對使用者驅動問題的臨機支援
臨機遠端支援是由終端使用者在場授予存取權限，最適合需要協助處理當前問題的使用者，例如應用程式錯誤、存取問題、設定問題或使用者訓練。透過臨機存取，技術人員可以提出連接請求，由終端使用者核准後開始遠端連線；在使用者在場的情況下，且可隨時結束連線。
用於受管端點與非上班時間支援的主動存取
當 MSPs 需要連接到伺服器、資訊站、實驗室電腦或其他無人值守裝置等設備，且無需等待可核准連線的終端使用者時，就會使用主動存取。這類存取會預先設定並授權，因此技術人員可憑藉既有權限進行連接。這對下班後維護或偏遠地點特別有幫助，因為它能隨時隨地提供遠端支援。
不過，由於主動支援不需要使用者核准，因此應透過強化的權限、驗證與記錄機制來加以管理。這有助於限制未經授權的存取，並在技術人員連接時提供可追溯性。
行動裝置與 Chromebook 支援注意事項
請記住，行動裝置和 Chromebook 在技術限制上通常與桌面支援不同。例如，iOS 和 Chromebook 支援通常僅限於臨機、僅檢視的存取，這需要終端使用者依照技術人員指示，手動操作裝置。
MSPs 在多 OS 遠端支援方面常見的挑戰
建立多作業系統遠端支援工作流程時，可能會有幾個障礙讓流程變得更複雜。了解這些挑戰很重要，MSPs 才能預先做好準備並加以因應。
常見挑戰包括：
針對不同作業系統在不同工具之間切換，可能會拖慢遠端支援流程，並增加不必要的複雜性。
對 macOS、Linux、行動裝置或 Chromebook 環境的支援有限，讓 MSPs 難以支援使用這些裝置的客戶。
難以支援未受管理或 BYOD 裝置，會導致作業中斷，並限制遠端支援能力。
當終端使用者無法配合時，回應時間變慢會拖累使用者與技術人員雙方的支援流程。
各客戶之間不一致的技術人員工作流程，可能讓所有客戶都獲得同等品質的服務變得更加困難。
在連線前缺乏可視性，意味著技術人員是在資訊不足的情況下進行支援，難以提供使用者真正需要的完整協助。
稽核軌跡有限或支援記錄不完整，可能導致責任歸屬不清，並在稽核期間造成挑戰。
將遠端存取、修補程式管理、端點詳細目錄和工單管理分別使用不同工具，會導致支援人員必須不斷在工具間切換，並造成緩慢且不一致的支援環境。
依環境而異的客戶安全需求，會導致支援、資安與 IT 合規表現不一致。
端點管理如何強化跨平台遠端支援
雖然跨平台遠端支援在沒有合適工具的情況下可能很困難，但若搭配有效的端點管理，就會輕鬆許多。當遠端支援與端點可視性及管理整合後，技術人員便能在掌握充分資訊並做好準備的情況下開始每次連線，提供盡可能最佳的支援。
端點管理可為遠端支援加入多項強大功能，包括：
可提供硬體、軟體及系統詳細資料的裝置詳細目錄。
透過修補程式可視性找出遺漏的作業系統或第三方更新，進而提升安全性與 IT 合規性。
可在使用者回報前偵測問題的自動警示，讓團隊能主動處理。
遠端修復常見問題，無須進行完整的支援連線。
可顯示跨客戶環境已完成工作的報告工具。
使用自動化工具，例如自動化修補程式管理，以減少重複性的維護工作。
MSP 跨作業系統遠端支援的安全性需求
然而，遠端支援需要強大的網路安全防護。MSPs 應具備一致的安全控制機制，且能在所有客戶環境中運作，尤其是在透過單一平台支援多個客戶時。
因此，有幾項關鍵安全功能是任何遠端支援解決方案都不可或缺的。這些包括：
用於在登入時驗證使用者身分的多重要素驗證（MFA）。
單一登入（SSO），在適用情況下提升安全登入的速度與便利性。
用於管理哪些技術人員可存取特定客戶、裝置與支援功能的角色型存取控制。
用戶端層級的存取區隔，以確保客戶環境安全並管理存取。
可用於稽核與責任追蹤的連線記錄。
連線錄製（在需要時），以精確顯示遠端連線期間實際發生的情況。
安全檔案傳輸控制。
集中式原則強制執行，確保每個客戶環境都能獲得一致品質的支援與安全性。
有了這些功能，MSPs 就能更充分地為稽核做好準備，並具備管理各個客戶環境所需的可視性與控制能力。
Splashtop 如何協助 MSPs 支援多種作業系統
Splashtop Remote Support 透過在單一平台整合遠端支援、主動存取、端點可視性、安全控制與整合功能，協助 MSPs 支援混合式客戶環境。搭配 Splashtop AEM，MSPs 還可加入端點管理功能，例如修補程式管理、詳細目錄、警示和修復工作流程。
Splashtop 是一套遠端支援解決方案，可在不同作業系統、裝置類型與客戶環境間順暢運作，無需增加不必要的複雜性。它提供多元功能與能力，協助 MSPs 支援客戶，包括：
支援 Windows、macOS、Linux、iOS、Android 等平台的遠端支援。
用於按需疑難排解的臨機支援。
適用於受管電腦、伺服器、資訊站和非上班時間支援的主動存取。
支援受管理與未受管理的裝置。
高效能的遠端連線，協助技術人員從任何地方有效率地支援並排除裝置問題。
技術人員權限與安全控制，可完整掌握誰可以存取哪些資源。
連線記錄與報告可支援可歸責性、疑難排解記錄，以及稽核準備。
PSA 與工單系統整合，提升效率。
此外，Splashtop AEM 還提供自動修補、詳細目錄管理、警示、修復工作流程與端點可視性，協助 MSPs 管理客戶環��境中的受支援端點。Splashtop Antivirus 和 EDR 選項也能協助 MSPs 透過 Splashtop 主控台延伸端點防護。
在不同客戶環境中提供一致支援的最佳實務
如果想為所有客戶提供出色的支援服務，不論其使用何種作業系統，都可以遵循幾項關鍵最佳實務。請記住以下幾點，協助在各種端點上提供盡可能最佳的服務：
明確定義支援的作業系統與支援層級，以避免混淆或溝通不良。
盡可能在各客戶之間使用單一遠端支援工作流程，為所有客戶提供更一致的體驗。
依角色、客戶和職責區分技術人員的存取權限，以提升安全性並防止未經授權的存取。
僅在適當且經核准的情況下使用主動存取。
將支援連線與工單記錄連結，以提升效率與管理可視性。
定期檢視記錄檔與報表，以利責任追蹤與稽核。
利用端點可視性識別重複發生的問題，以便加以處理並記錄。
在各個客戶之間標準化修補與維護工作流程，提供一致的體驗。
針對支援能力有限的裝置記錄例外情況，以便個別處理。
使用 Splashtop 在各種客戶環境中提供遠端支援
支援使用不同作業系統的客戶，不必成為一場苦戰。MSPs 可藉由標準化遠端存取、安全性、端點可視性與支援工作流程，來支援各種作業系統與端點，進而為所有客戶提供一致的高品質服務。
透過 Splashtop，MSPs 可簡化跨平台支援，並從單一平台提供技術人員所需的存取能力與可視性，支援各種類型的客戶。Splashtop 順暢的遠端存取與遠端支援功能，讓連接及管理臨機和主動存取裝置都變得輕鬆，提供安全且可靠的遠端支援。
此外，透過 Splashtop AEM，MSPs 還可加入自動化修補程式管理、詳細目錄、警示、修復工作流程與端點可視性，協助讓受支援端點更清楚可見、更即時更新，也更易於管理。
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