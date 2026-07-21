當 MSPs 管理多個客戶環境時，要讓每個端點都正確完成修補可能是一項挑戰。雖然修補原則有助於擴大修補管理規模並將例行部署自動化，但像是磁碟空間不足、服務停止或裝置離線等障礙，仍可能讓流程變得更複雜。
自動化指令碼可協助 MSPs 在這些情況導致部署失敗之前，先行偵測並處理許多問題。透過自動化指令碼，MSPs 可以更輕鬆地管理修補程式部署，包括準備端點、驗證結果、補救失敗情況，以及在必要時升級處理問題。這可補強修補原則並改善修補管理流程，協助確保更新能正確推出。
考量到這點，接著來看看自動化指令碼如何改善修補管理，以及在部署前、部署中與部署後，哪些環節最能發揮價值。
自動化指令碼在修補程式部署中扮演什麼角色？
自動化指令碼不同於修補程式自動化原則；後者用於管理核准、排程和重新開機規則等例行活動。自動化指令碼可處理更複雜的問題，例如端點專屬的檢查、驗證、修復，以及可能不屬於一般修補程式原則範圍的例外情況。
指令碼可管理多項工作，包括：
檢查端點是否已準備好安裝修補程式。
在部署修補程式之前先做好裝置準備。
確認更新已成功安裝。
修正常見且可能導致修補程式失敗的情況。
在既定限制內重新嘗試失敗的動作�。
收集診斷資訊。
將未解決的問題升級交由技術人員處理。
使用指令碼進行目標式就緒檢查、驗證與例外處理，有助於讓修補程式原則聚焦於例行部署。
MSPs 可以如何在修補程式部署前使用指令碼？
在此前提確立後，我們可以看看 MSPs 如何運用指令碼來改善修補程式管理與部署。部署前指令碼非常適合協助 MSPs 識別可能影響修補程式部署的條件並加以處理，包括：
1. 檢查可用磁碟空間
有時候，阻礙修補程式部署的唯一原因，就只是空間不足。指令碼可在部署修補程式前，將可用儲存空間與設定的門檻值進行比較，以確認有足夠的磁碟空間供修補程式使用。如果可用空間低於門檻值，該端點可先不納入部署、導入核准的清理工作流程，或標示供技術人員檢查。
請記住，指令碼不應為了釋出空間而不加區分地刪除檔案。若缺乏適當的監督與核准，始終有可能刪除重要內容。
2. 偵測待重新啟動狀態
端點在更新、應用程式安裝或系統變更後，可能會維持在等待重新開機的狀態。指令碼有助於找出在安裝更新或進行系統變更後需要重新啟動的端點。
MSPs 可在核准的維護時段內排程執行重新啟動動作，或在定義好的條件下執行會啟動重新開機的指令碼。這樣一來，更新就能正確安裝，不會中斷日常工作流程。
3. 驗證必要服務
指令碼也可用來確認作業系統更新服務及其他必要工具是否正常執行。例如，如果某項服務已停止或傳回錯誤訊息，指令碼可嘗試重新啟動該服務，或將問題升級給技術人員，以便在更新推出前先行處理。
4. 確認修補程式先決條件
修補程式有時在安裝前必須先符合先決條件��，例如特定的作業系統版本、相依架構、必要程序，或可連線至核准的更新來源。指令碼可檢查這些先決條件並回傳清楚的結果，讓不符合這些先決條件的端點得以處理或排除。
5. 關閉或停止衝突的應用程式
有時候，已開啟的應用程式或正在執行的處理程序，可能會阻止更新啟動或完成。在這些情況下，指令碼可以偵測這些問題、通知使用者，或在維護期間停止它們，讓更新得以完成。
請記住，在未先讓使用者儲存其工作內容之前，不應關閉應用程式。幾乎沒有什麼事比因為意外重新開機而失去數小時的工作成果更令人挫折。
MSPs 如何跨用戶端端點群組執行指令碼？
如果 MSPs 想在各種用戶端端點上執行指令碼，就需要集中式控制，才能在無須手動連接每個端點的情況下執行指令碼。可重複使用的指令碼可在不同用戶端之間標準化，同時仍能依個別需求自訂，包括變數、臨界值、排程和排除項目。
指令碼可針對各種群組與需求使用，包括：
用戶端
站點或位置
作業系統
裝置角色
部門
維護時段
事實上，能夠執行自訂且具針對性的指令碼，對於確保每個客戶和裝置都獲得所需支援至關重要。如果某個指令碼適用於標準員工筆記型電腦，並不代表它在伺服器、自助服務機或其他業務關鍵裝置上也能有相同效果，因此正確鎖定指令碼的目標很重要。
指令碼如何驗證修補程式已成功安裝？
修補程式管理中一個至關重要卻常被忽略的環節，就是驗證安裝是否完成。自動化��部署命令可以啟動安裝，但無法驗證端點是否已達到預期的修補程式狀態。如果沒有適當的安裝證明，修補程式很容易在未被察覺的情況下安裝失敗。
透過自動化指令碼，可以用多種方式驗證修補程式安裝情況，包括：
1. 確認作業系統修補程式狀態
使用指令碼時，您可以驗證關鍵詳細資料，例如已安裝的更新識別碼、更新記錄、作業系統組建編號、上次成功安裝日期，以及重新開機狀態。這是一項簡單的檢查，會將端點目前的狀態與修補程式正確安裝後應有的狀態進行比較，讓安裝驗證變得更容易。
2. 驗證應用程式版本
指令碼也可在應用程式更新後驗證已安裝的軟體，以確保其執行的是最新版本。這可協助 MSPs 找出那些可能顯示安裝成功、但實際上未更新到預期版本的安裝，讓他們能進一步檢查並完成更新。
3. 傳回結構化結果
指令碼可檢查修補程式狀態，並提供標準化輸出，例如「成功」、「需要重新開機」、「需要人工審查」，或附上原因的失敗結果。這是一種快速且清楚的修補程式驗證方式，因為其中包含裝置、時間戳記，以及精簡的錯誤訊息，讓問題能夠及時處理。
4. 重新檢查重新啟動後的狀態
許多修補程式在端點重新開機之前，無法完全驗證。在這些情況下，端點重新啟動後，MSPs 可以執行或排程驗證指令碼，以確認最終的作業系統版本或應用程式版本，並回報任何剩餘錯誤。
指令碼如何修復常見的修補程式安裝失敗問題？
如果修補程式失敗，指令碼也可以加以處理，並嘗試正確重新安裝該修補程式。這種方式最適合可預測、低風險的情況，但指令碼也能將異常或高影響性的失敗情況傳送給技術人員，以便在需要時進行人工調查。
1. 重新啟動更新失敗的服務
如果某項服務需要重新啟動才能完成更新，自動化指令碼可以處理這項工作。可將指令碼設定為檢查與更新相關的服務狀態，並在安全的情況下重新啟動這些服務，讓安裝程序在服務停止為故障原因時得以繼續進行。如果服務反覆失敗，應加以記錄並升級處理，因此指令碼也應包含在升級處理前的最大重新啟動次數。
2. 修復暫時性更新條件
自動化指令碼可納入核准的修復動作，以因應更新失敗的情況，例如重設卡住的更新元件、清除暫存的更新資料，或修復已知的必要先決條件。這有助於將更新的疑難排解與重試流程自動化。修復指令碼應聚焦於有限範圍、經過測試、取得核准，並僅限用於已知情況。具破壞性的動作應要求技術人員審核。
3. 重試安裝失敗的修補程式
如果安裝失敗，可將指令碼設定為在問題解決後重新嘗試安裝。這有助於自動回應可預期的失敗情況，並減少需要技術人員介入的端點數量。不過，重新嘗試應設定最大嘗試次數、每次嘗試之間的延遲，並記錄每次失敗的原因，以便在需要時升級交由技術人員處理。
4. 觸發必要的重新開機
當更新需要重新開機後才能完整安裝時，指令碼可依據用戶端原則排程並啟動重新啟動。這有助於透過在規劃好的維護時段安排重新啟動，確保更新正確安裝且不中斷日常工作，並搭配友善的使用者通知，避免任何重要工作因重新開機而遺失。
5. 收集記錄檔供技術人員檢視
指令碼也可用來蒐集資訊，例如記錄檔、更新歷程、系統資訊和失敗代碼。接著，當更新問題需要升級交由技術人員處理時，他們所需的資訊就會事先準備好。這可減少技術人員蒐集基本診斷資訊所花費的時間，並透過在單一位置提供所需的一切來提升效率。
修補程式自動化應在何時停止並升級交由技術人員處理？
雖然修補程式自動化是讓端點維持更新與安全的寶貴工具，但有時技術人員仍需要介入。在許多情況下，自動化應該先退一步，讓技術人員介入，尤其是當問題需要技術人員的專業知識與調查時。
這些情況包括：
修補程式在達到允許的重試次數後仍然失敗
無法還原必要服務
端點一再回傳不一致的結果
某個業務關鍵應用程式受到影響
伺服器或特殊裝置需要進一步檢查
修補程式導致應用程式或系統出現非預期行為
指令碼遇到未知錯誤
端點不符合核准的設定
修復將需要進行破壞性或高風險的變更
在上述任何情況下，都應提醒 IT 團隊，以便及時介入。請確保警示包含用戶端、端點、指令碼版本、修補程式、已嘗試的動作、結果，以及建議的後續步驟，幫助技術人員有效率地診斷並解決問題。
請記住：自動化的目標是減少重複性工作，而不是把尚未解決的問題掩蓋過去。如果出現指令碼無法解決的問題，IT 團隊應做好準備加以處理。
MSPs 應如何安全地將修補自動化指令碼標準化？
修補程式自動化指令碼是功能強大且靈活的工具，可用於修補程式部署與疑難排解。不過，這些指令碼仍然必須妥善設計。以下是建立修補程式自動化指令碼時應遵循的幾個重要步驟：
為每個指令碼定義單一用途： 沒有理由用一個指令碼處理所有事情。像是就緒檢查、修復、驗證和報告等工作，只要可能且實際可行，就應盡量分開處理。
在受控環境中測試：在於各裝置全面部署前，務必先測試指令碼，並確認其執行結果符合預期。在正式環境的端點全面使用前，請務必先在具代表性的一組裝置上驗證指令碼。
使用 Pilot Endpoint Groups：推出指令碼時，不應一次將其部署到所有裝置。先從有限的部署群組開始，再擴展至整個用戶端環境，這樣任何未預期的問題都能及早發現並處理。
維持版本控制：務必妥善控管您的指令碼，以及對其所做的任何變更。請務必記錄每個指令碼的變更、擁有者、核准日期，以及回復版本。
使用清楚的輸入與變數： 指令碼應簡單明瞭，且易於針對特定客戶進行修改。將客戶專屬的設定、門檻值與維護時段與主要指令碼邏輯分開，才能在需要時加以調整。
保護認證與敏感資料：確保敏感資料在各處都受到妥善保護很重要，這也包括指令碼。切勿在指令碼中嵌入純文字密碼、存取權杖或敏感的用戶端資訊，否則會有資料外洩風險。
設定逾時與重試次數限制：雖然指令碼可以重新嘗試失敗的更新，但也不希望它們卡在無限迴圈中。請務必設定限制，避免指令碼無限期執行或反覆觸發修復迴圈。
擷取記錄檔與結束代碼：每次執行都應可追蹤且易於理解。這有助於提升監督與責任歸屬，同時在需要調查或還原任何變更時，提供清楚的記錄。
控制指令碼權限：務必限制可建立、編輯、核准及執行指令碼的人員，以避免未經授權的存取或未核准的指令碼。
定期檢視指令碼程式庫：指令碼通常需要定期檢查、更新，或在不再如預期運作時移除。請務必檢視程式庫、汰除過時的指令碼，並在作業系統、應用程式或用戶端需求變更時更新工作流程。
MSPs 如何衡量指令碼輔助修補的成效？
MSPs 應衡量指令碼是否有助於提高修補完成率、減少重複失敗，並降低不必要的技術人員介入。您可以透過反映成功與效率的營運成果，來衡量指令碼輔助修補的成效，而不只是看執行了多少指令碼。
請務必追蹤這些指標：
修補成功率
首次安裝成功率
自動修正的失敗百分比
需要技術人員介入的端點數量
解決修補失敗的平均時間
等待重新開機的端點
反覆錯過維護時段的裝置
指令碼失敗率與逾時率
依客戶或端點群組劃分的修補完成情況
從核准修補程式到確認安裝完成的時間
MSPs 使用修補程式自動化指令碼時應避免的常見錯誤
撰寫指令碼可能是個複雜的過程，因此 MSPs 在建立和使用自動化指令碼時，常會犯下幾種錯誤。務必留意這些錯誤，確保指令碼能如預期執行。
常見錯誤包括：
將指令碼用來取代集中式修補程式原則，而不是作為補充與支援這些原則的工具。
在所有用戶端上執行未經測試的指令碼，而不是先測試指令碼，並針對每個用戶端進行調整。
將相同的指令碼套用至所有端點類型，這可能導致指令碼在不相容的裝置或作業系統上執行。
允許無限制重試，可能會讓指令碼陷入失敗與重試的無限迴圈，卻沒有進行補救。
把指令碼執�行視為修補程式成功的證明，而不是驗證是否已完成安裝。
未將離線裝置納入考量，可能導致裝置錯過重要更新。
在指令碼中嵌入認證，這會帶來網路安全風險。
抑制錯誤，而不是將其升級處理。
未經核准就進行高風險變更。
未記錄指令碼的負責人與變更內容，因而降低了可歸責性與控制力。
建立龐大的指令碼庫且功能彼此重疊，可能會變得難以管理且造成冗餘。
忽略用戶端特定的排程與重新開機需求。
Splashtop AEM 如何支援以指令碼輔助的修補程式部署
編寫指令碼和部署修補程式不必是挑戰，更不用說是無法克服的挑戰。透過 Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management），MSPs 可以管理修補程式部署、在受管端點群組中執行指令碼、檢視端點狀態，並從 Splashtop 主控台遠端處理例外情況。
使用 Splashtop AEM，可以：
1. 自動化作業系統與第三方修補程式更新
Splashtop AEM 以修補程式自動化功能賦能 MSPs。有了它，便可設定原則，自動在受管裝置上執行例行更新，包括作業系統和第三方應用程式。這些原則構成修補流程的基礎，而指令碼則可支援例外情況與額外檢查，進一步改善修補程式管理。
2. 在多個端點上執行指令碼
Splashtop AEM 讓 MSPs 能夠跨選定的端點群組排程並執行指令碼。這可同時支援多台裝置，而不需要逐一個別連接，從而節省時間並提升效率。指令碼也可在背景執行，讓例行維護得以進行而不打斷使用者。
3. 檢查執行與修補結果
透過將裝置與修補程式狀態資訊集中在同一處，Splashtop AEM 可協助技術人員找出哪些修補程式已成功安裝、哪些地方發生失敗，以及哪些裝置需要額外關注。這有助於確保端點都已正確完成修補，因為 MSPs 可以驗證結果，並判斷何時需要處理失敗情況。
4. 遠端解決其餘的例外情況
如果端點需要進一步處理，MSP 技術人員可以使用 Splashtop 的遠端支援功能，遠端存取並疑難排解裝置。
改善修補程式部署，而不增加更多手動工作
自動化指令碼是改善修補程式部署的強大工具，但必須正確使用。當指令碼用於受控的修補流程中特定角色時，例如確認準備狀態、驗證結果，以及修正基本問題，就能發揮最大效果。
指令碼在修補程式部署中扮演關鍵角色，與修補程式自動化和原則搭配運作，讓端點保持在最新狀態。當 MSPs 建立明確的重試與升級規則、維持客戶專屬控制，並將未解決的問題交由技術人員處理時，修補程式部署就會變得更一致、更可追蹤，也更容易管理。
有了 Splashtop AEM，修補程式自動化會更加有效率。MSPs 可使用 Splashtop AEM 設定修補程式原則、跨受管理的端點群組排程或執行指令碼、監控部署結果，並處理例外狀況。
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