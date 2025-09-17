當你有一個龐大的端點生態系統需要管理時，讓每個裝置和應用程式保持最新可能是一個挑戰。更新多個端點，特別是遠端裝置和使用自帶設備（BYOD）的環境，可能是個挑戰，而且一次失敗的更新就能影響業務，並讓漏洞暴露。
這是環狀部署發揮作用的地方。這些部署以受控制的階段引入修補程式，從少數裝置開始，然後逐漸擴大，以監控意外問題並在推出更新時將停機時間降到最低。
所以，讓我們來探索環狀部署的價值，為什麼 IT 團隊會使用它們，以及 Splashtop AEM 如何讓修補程式的環狀部署變得簡單。
什麼是環狀部署？
環狀部署是對端點群組修補程式或更新的分階段推出。這讓 IT 團隊能在部署時測試和監控更新，因此如果修補有問題或兼容性問題，他們可以在影響到太多設備前識別出來並回滾更新。
一般來說，環狀部署遵循幾個簡單的階段。首先是試點群組，僅更新少量設備以識別立即問題。之後，更新裝置的“範圍”擴大到部門部署，更多的裝置將在選取的部門中更新。如果一切順利，它將擴展到完整的生產部署，修補程式就會被廣泛部署。
如果在更新過程中的任何步驟出現意外問題，可以在進行進一步的裝置更新之前分析和解決這些問題。因此，IT 團隊可以將任何更新導致意外問題的業務影響降到最低。
為什麼基於環的部署很重要
人們可能會注意到基於環的部署的第一件事是：這是一個緩慢的過程，需要測試和分批推出。然而，及時修補和頻繁更新也是主要的網絡安全要求，所以慢速更新似乎與這不一致。
然而，基於環的部署對確保有效且安全的推出至關重要。若同時部署太多更新，可能會導致重大問題和停機，特別是當更新產生意外問題時，因此徹底測試是關鍵。
環狀部署有多個好處，包括：
風險緩解： 在較小、隔離的群組中推出更新可防止一個錯誤的修補程式影響整個工作人員。
商業連續性：基於環的部署通過首先在非關鍵裝置上測試更新保持關鍵系統穩定。
操作信心： 不確定性和信任缺失可能導致延遲更新，使設備易受攻擊。您可以通過展示仔細控制能力並能夠管理不可預見的更新問題來建立對 IT 流程的信任。
合規： IT 合規審核通常需要證明終端和應用程式已全面修補，且補丁是經過謹慎推出的。使用基於環的部署向稽核員展示一個有文件記錄的分階段推出過程。
環狀部署的最佳實踐
然而，基於環的部署不僅僅是更新幾個裝置、檢查是否出現問題，然後更新其餘。這是一個需要監視、測試和謹慎測量部署的過程。遵循這些修補部署的最佳實踐將有助於確保有效和無縫的基於環的部署：
1. 從試點群組開始
第一個測試環是最重要的，因為它是您的第一時間機會來發現和解決潛在問題。因此，選擇一��組小而多樣的測試設備進行最大程度的測試至關重要。這應包括不同的操作系統、硬體和應用程式，以識別潛在的兼容性問題或導致問題的其他互動。
一旦你驗證了每個裝置的修補程式相容性，就可以移動到更大的部署環。
2. 擴展到中階群組
在您的試點群組確定補丁在各種硬體和軟體中運行良好之後，您可以擴展範圍以涵蓋特定部門或地區。這是在活躍使用裝置上的更大測試環境，因此需要密切監測日誌以查看失敗修補、應用問題或效能下降。
如果中級群組順利進行，這是一個好兆頭，表示補丁準備好進行更廣泛的部署。
3. 監控和驗證再擴展
當然，如果您不監控每個環，環狀部署是毫無意義的。每次將修補程式推出到每個環時，您需要密切注意任何問題並確認修補成功率。使用具有儀錶板，能夠提供補丁狀態見解的解決方案，例如 Splashtop AEM，將在這裡有所幫助，因為它讓監控端點和其補丁變得簡單。
如果你發現任何問題，應立即處理它們，然後才能將修補進行到下一環。這包括識別問題原因，尋找解決方法，必要時回滾更新。這可能還需要根據問題原因推遲某些裝置的修補。
4. 完成全組織範圍的部署
一旦您徹底測試並監控了每個環以確認穩定性並確保修補可以毫無問題地安裝，即可進行全面部署。您可以開始將修補程式部署到所有剩餘設備，包括遠端端點。
但是，這並不意味著您可以停止監控。留意每個裝置的修補狀態，並確保為稽核記錄你的成功與失敗之處。這將有助於確保每個裝置被正確修補，並在需要驗證 IT 合規性時保留記錄。
Splashtop AEM 如何支援環狀部署
當你想要在多個端點和分散環境中部署和管理修補時，你需要一個功能強大且穩健的端點管理解決方案，提供所有修補的控制和洞察。Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）就是這樣的解決方案。
Splashtop AEM 為您的所有端點提供安全和控制，包括自動化例行任務的能力，並自動部署修補到分佈的環境中。Its single-pane 儀錶板 gives you oversight of and insight into all your endpoints, including patch statuses, 詳細目錄 reporting, and customizable 原則 frameworks.
此外，Splashtop AEM 透過主動警報和補救來保護遠端裝置安全，迅速識別問題並通過智能行動解決。它提供使用 CVSS 和 CISA KEV 數據的 CVE 見解，幫助您優先考慮風險和指南修復，保護您的終端和網絡安全。
當你需要部署修補時，Splashtop AEM 支援自動化修補管理和基於環的部署，具有以下功能：
Policy-Based Controls: 群組 devices by department, region, or environment type, then customize phased rollout policies for each 群組.
實時可視性：跟踪環中的修補成功與失敗，以確保每個裝置都得到妥善更新。
修復與回滾：如果修補失敗，可觸發智能行動，如重啟或回滾。
跨平台支援： 套用分階段推出，涵蓋操作系統（包括 Windows 和 macOS）及第三方應用程式。
合規報告： 匯出適合審核的數據和記錄，以展示分階段推出過程。
修補程式部署應確保每台裝置皆為安全且最新，因此更新您的裝置不應該是一場賭博。使用環狀策略，IT 團隊可以最大程度減少風險並提高穩定性，確保修補程式在部署到端點之前正常運作。使用 Splashtop AEM，您可以結合修補程式自動化、詳細目錄能見度和原則式推送，確保每次更新順利進行。
今天就使用 Splashtop AEM 採用環狀部署並降低 IT 風險，享用免費試用。