保持裝置更新對於網路安全至關重要，這意味著不僅要修補作業系統，還要修補應用程式。雖然 IT 團隊通常對於作業系統更新有結構化的流程，但第三方應用程式可能更具挑戰性。
現代的終端設備有豐富的應用程式，包括瀏覽器、協作工具、PDF 閱讀器等。任何這些一旦過時，都可能造成可避免的安全漏洞，同時也會導致生產力問題和支援票單。再加上管理分布於多個地點和混合工作環境中的裝置的難度，IT 團隊面臨真正的挑戰。
那麼，組織和 IT 團隊該如何自動化第三方應用程式的更新？讓我們來探討如何有效地加入自動化，以及一個可靠的工作流程應包含什麼，還有 Splashtop AEM 如何簡化管理裝置的修補程序。
何謂受管理裝置上的第三方應用程式？
第三方應用程式是指安裝在終端使用裝置上的軟體，其維護工作不屬於作業系統核心更新工作流程的一部分。這可以包括網頁瀏覽器、PDF 閱讀器、訊息應用程式、協作工具、設計軟體、實用程式和特定業務應用程式。
受管理裝置是註冊在 IT 管理平台上的端點，例如端點管理軟體、遠端監控和管理、行動設備管理，或具有管理功能的遠端支援平台。當 IT 可以從一個集中工具套用原則、部署軟體、監控狀態並執行維護動作時，裝置即被管理。
為什麼第三方應用程式更新難以管理
第三方應用程式難以��大規模更新，因為它們來自各種不同的製造商，每個都有自己的更新流程、安裝程式格式、發布節奏和部署要求。即使應用程式包含更新提示，IT 團隊也無法依賴每位使用者能一致或在正確的時間安裝更新。
這會造成補丁過程的碎片化。一個應用程式可能會在背景中靜默更新，另一個可能需要重新打包，而另一些可能需要在廣泛部署前進行測試。在分散和混合工作環境中，這種複雜性使得確認哪些裝置是最新的，以及哪些仍需關注變得更加困難。
IT 團隊需要一個可重複的過程，以識別過期應用程式，部署更新到正確的裝置，確認成功安裝，並標記失敗進行後續跟進。
常見挑戰包括：
製造商間不一致的更新機制
安裝應用程式版本的可見性有限
手動包裝及重新包裝工作
確認哪些裝置成功安裝更新有困難
需要後續補救的安裝失敗
具有不同更新需求的混合作業系統環境
當更新在營業時間運行時造成使用者中斷
如何建立可靠的第三方應用程式更新工作流程
考慮到部署第三方應用程式的不同方法，如何可靠地測試並推出更新到所有端點？我們將流程分解成幾個簡單的步驟，以便您輕鬆保持應用程式始終最新：
清單已安裝的應用程式： 首先，確保您對於已安裝的應用程式、其版本以及它們所在的裝置有明確的可見性。
識別過時或有漏洞的應用程式： 獲得詳細目錄後，下一步是識別哪些應用程式需要修補。IT 團隊應根據安全風險、業務影響以及應用程式和裝置的重要性來優先處理更新。
定義更新原則： 確保您的更新原則清晰明確。這應包括排程、自動核准規則、維護時窗、重新啟動行為和目標裝置群組。
在廣泛部署之前測試更新： 當您開始推出更新時，先從一小群但多元化的裝置組成的試驗圈開始。這將有助於及早識別潛在問題，降低擴展到更大群體時的中斷風險。
將更新部署到正確的裝置： 確保最需要更新的裝置優先獲取。更新應該以裝置群組、部門、地點、作業系統或業務需求為目標，確保它們到達需要的端點。
追蹤成功和失敗狀態： 了解補丁何時正確安裝以及何時失敗是很重要的。確保您使用具備強大報告功能、修補狀態、裝置級可見性以及了解修補失敗原因的修補程式管理解決方案。
修復失敗的更新： 應跟進失敗的更新以確保它們被正確安裝。這可能包括重試部署、運行腳本、重新啟動裝置或在必要時啟動遠端支援連線。
檢視並改善修補原則： 隨著應用程式覆蓋率、裝置群組和商業需求隨時間演變，您的自動化程序和修補原則應該定期檢視。這有助於確保一切如期順利有效運作。
自動第三方應用程式修補工具的選擇要點
考量市場上各種補丁管理解決方案，您該如何找到最適合您業務的選擇？我們整理了一份清單，列出任何修補管理工具應具備的最重要功能，以確保您保持所有端點和應用程式的最新狀態。
務必注意：
軟體清單，顯示已安裝的應用程式及受管理裝置上的版本。
第三方應用程式涵蓋範圍 用於支援整個環�境中常用的應用程式（不僅僅是作業系統）。
以原則為基礎的自動化，讓IT可以定義何時、如何及在哪裡套用更新。
裝置分組 以支持依團隊、位置、作業系統或風險等級進行分階段推出。
修補狀態可視性，顯示哪些更新已成功、失敗或仍在等待中。
故障報告 讓 IT 團隊擁有足夠的細節來解決問題，而不必猜測。
遠端問題排解 以協助 IT 人員從任何地方解決更新問題。
跨平台支援 以支援組織管理的所有作業系統。
自訂應用程式的部署或打包支援 用於專有或不支援的應用程式，若支援的話
符合稽核要求的報告，其中包括支持運營審查的記錄和支持IT 合規工作的記錄。
Splashtop AEM 如何協助自動化第三方應用程式更新
有效的第三方應用程式更新需要穩健且可自訂的端點管理解決方案。使用Splashtop AEM（自主終端管理），IT 團隊可以從集中式控制台管理受支持裝置的終端更新。這提供了所需的可見性、自動化和控制，以便在分佈式和混合操作系統環境中管理更新。
Splashtop AEM 支援操作系統和第三方應用程式的修補，以及基於原則的自動化、目錄的能見度、修補狀態追蹤和修復工作流程。這幫助 IT 團隊減少手動修補工作，讓他們能更有效地從任何地方保持端點更新。
使用 Splashtop AEM，IT 團隊可以：
追蹤和管理已過時的軟體和應用程式在托管的端點中。
使用原則控制自動化��作業系統和第三方應用程式的更新。
根據裝置群組、排程或發佈需求來套用更新。
查看各裝置的修補狀態以確認更新是否已安裝或識別失敗。
調查並跟進失敗的更新。
需要實際排除故障時，使用遠端存取和遠端支援。
支持可重複的修補程序，無需依賴用戶手動管理更新。
讓受控裝置自動更新，免去手動修補工作
第三方應用程式更新需要的不僅僅是每次推出新版本時點擊“安裝”。這需要自動化、詳細目錄追蹤、原則基礎的部署、可見度和修復，確保每個應用程式正確更新。
使用 Splashtop AEM，IT 團隊可以管理並部署更新到所支援的受管端點。這包括自動化、可視性、修復和報告，幫助從中央儀錶板簡化補丁和端點管理。因此，IT 團隊可以更一致地更新端點，同時保持更清晰的操作審查和稽核準備紀錄。
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