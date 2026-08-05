MSP的Remote Support工具

諸如遠端支援解決方案之類的工具將幫助您為客戶提供最優質的服務，提高工作效率並降低成本。
您的客戶要求您提供最好的服務。畢竟作為MSP，他們希望您保持您的IT基礎架構穩定運轉。如果出現問題，他們也希望能立即解決。
MSP可使用多種工具和服務來幫助滿足這些客戶期望。已經顯示出許多幫助MSP技術人員更有效地工作並保持很高的客戶滿意度的方法。
儘管MSP可以使用多種解決方案，但在本文中，我們將介紹我們認為對MSP最重要的兩個Remote Support工具：
遠端存取
端點監控和管理
MSPs的遠程存儲
遠端存取使您可以遠端連接到客戶的電腦。連接後，您可以查看該設備的屏幕並進行控制。Remote Support解決方案是一種遠端存取產品，其中包括旨在幫助IT技術人員遠端執行支援的功能。這些功能包括檔案傳輸，更新管理，活動日誌等。
如果您仍然親自為電腦提供支援，那麼您將落後於競爭對手。大多數MSP都提供Remote Support，而從中可以看到好處，不難理解原因。
Remote Support功能意味著在對他們的設備進行故障排除時，您不必去客戶的站點。無論身在何處，都可以遠端存取。這樣可以減少差旅成本，同時消除解決問題所需的時間。
市面上有許多適合 MSPs 的遠端支援解決方案，因此找到具備所需功能、效能符合期待，且價格不會高得離譜的方案非常重要。
基於此，我們堅信SplashtopRemote Support是最好的Remote Support解決方案，並且是所有MSP的必備工具。
Splashtop Remote為什麼支援MSP的基本工具？
高效能遠端存取
Splashtop 的引擎是最快的引擎之一，具有實時連接、高清質量和聲音。
提供無人值守的
即使沒有最終用戶在場，也可以遠端存取和支援客戶的裝置。
提供Ad-HOC/參加支持
Splashtop 遠程支持可讓您在收到請求後的幾秒鐘內提供按需支持和連接到客戶的計算機。
容易部署
創建一個部屬套裝並將其發送到您想要支持的所有設備。安裝完成後，您就可以隨時訪問這些設備。
最好的價格
其他遠程支持選項成本很高，有些還逐年大幅提高價格。Splashtop 為您提供最優惠的價格，且無需每年漲價。
簡化遠端支援的工具和功能
您可以從任何其他安裝遠程訪問客戶的計算機。連接後，您可以傳輸文件、遠程打印、遠程喚醒和聊天。您也可以將所有使用者和電腦組織成群組，並管理其存取權限。
Splashtop Remote Support 已被數百個MSP選擇。許多人指出與其它產品相比，遠端連接的質量以及低成本。
端點監控和管理
對於託管服務供應商來說，維持對每個端點的可見性和控制是至關重要的。這就是Splashtop 的自主端點管理 (AEM) 的用武之地。
Splashtop AEM 為MSPs提供了所有託管設備的集中即時視圖。 您可以監控系統健康狀況、安排和自動執行修補程式部署、執行遠端腳本，並在問題影響使用者之前做出回應。AEM 同時支援Windows和MacOS ，可輕鬆管理大型裝置群，而無需在工具或控制台之間切換。
主要功能包括：
自動化作業系統和第三方應用程式修補
遠端命令執行和腳本
即時裝置詳細目錄和健康監測
以原則為基礎的任務自動化
透過與 Splashtop Remote Support 和 Enterprise 無縫集成，AEM 簡化了端點管理並增強了您提供主動服務的能力。
結論
您的客戶信任其IT基礎架構。您需要確保擁有適當的工具，以：1）保持客戶設備和網路的平穩運行，以及2）出現問題時立即提供支援。
擁有 Splashtop 遠端支援之類的工具將確保您可以隨時隨地支持客戶的電腦和服務器。 您可以立即嘗試 Splashtop 遠端支援7的免費試用期。