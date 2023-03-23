MSP的Remote Support工具

諸如遠端支援解決方案之類的工具將幫助您為客戶提供最優質的服務，提高工作效率並降低成本。

您的客戶要求您提供最好的服務。畢竟作為MSP，他們希望您保持您的IT基礎架構穩定運轉。如果出現問題，他們也希望能立即解決。

MSP可使用多種工具和服務來幫助滿足這些客戶期望。已經顯示出許多幫助MSP技術人員更有效地工作並保持很高的客戶滿意度的方法。

儘管MSP可以使用多種解決方案，但在本文中，我們將介紹我們認為對MSP最重要的兩個Remote Support工具：

遠端存取

遠端管理和監視（ RMM ）

遠端存取

遠端存取使您可以遠端連接到客戶的電腦。連接後，您可以查看該設備的屏幕並進行控制。Remote Support解決方案是一種遠端存取產品，其中包括旨在幫助IT技術人員遠端執行支援的功能。這些功能包括檔案傳輸，更新管理，活動日誌等。

如果您仍然親自為電腦提供支援，那麼您將落後於競爭對手。大多數MSP都提供Remote Support，而從中可以看到好處，不難理解原因。

Remote Support功能意味著在對他們的設備進行故障排除時，您不必去客戶的站點。無論身在何處，都可以遠端存取。這樣可以減少差旅成本，同時消除解決問題所需的時間。

有許多Remote Support解決方案。作為MSP，您需要找到一個能夠提供所需功能，以預期水平執行並且不花大錢的產品。

基於此，我們堅信SplashtopRemote Support是最好的Remote Support解決方案，並且是所有MSP的必備工具。

Splashtop Remote為什麼支援MSP的基本工具？

高效能遠端存取 。Splashtop 的引擎是最快的引擎之一，具有實時連接以及高清質量和聲音。

提供無人值守的 。即使沒有最終用戶在場，也可以遠端存取和支援客戶的裝置。

提供Ad-HOC/參加支持 。Splashtop 遠端支援使您可以提供按需支持，並在收到請求後的幾秒鐘內連接到客戶的電腦。

容易部署 。建立部署套件，並將其傳送至您要支援的所有裝置。 安裝完成後，您就可以隨時訪問這些設備。

最好的價格 。其他遠端支援選項花費了很大的成本，有些還大幅上漲其價格逐年上漲。 Splashtop 為您提供最優惠的價格，而無需每年漲價。

簡化遠端支援的工具和功能 。您可以遠端存取客戶的電腦以存取任何其他裝置。 連接後，您可以傳輸文件，遠程打印，遠程喚醒和聊天。 您也可以將所有使用者和電腦組織成群組，並管理其存取權限。

端點監控和管理功能。 Splashtop 遠端支援包括 MSP 的其他工具和功能，包括可配置的警報，Windows 更新，事件日誌，遠端命令，系統清查等。 您還可以為多達 50 個客戶啟用最終用戶訪問權限，以便他們可以遠端存取在您帳戶下管理的自己的電腦。

Splashtop Remote Support 已被數百個MSP選擇。許多人指出與其它產品相比，遠端連接的質量以及低成本。

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RMM

除了遠端存取之外，MSP的另一個最重要的工具也許是遠端管理和監視（RMM）解決方案。

RMM可幫助您管理所支援的所有裝置和服務器。 RMM將監視您支援的裝置的活動和狀態。這有助於MSP主動支援客戶裝置。

有許多RMM解決方案可用，每種解決方案都提供廣泛的功能。有些甚至包括遠端存取功能。實際上， 一些RMM解決方案已與Splashtop合作，將我們強大的Remote Support工具納入其軟體包，其中包括：

Datto

Naverisk

Atera

忍者

Ivanti

除了遠端存取，RMM還非常適合跟踪網路和設備安全性，自動化任務，創建活動報告，自動化警報和故障單。

結論

您的客戶信任其IT基礎架構。您需要確保擁有適當的工具，以：1）保持客戶設備和網路的平穩運行，以及2）出現問題時立即提供支援。

擁有 Splashtop 遠端支援之類的工具將確保您可以隨時隨地支持客戶的電腦和服務器。 您可以立即嘗試 Splashtop 遠端支援 7 的免費試用期。

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