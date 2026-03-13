為什麼自動化腳本在日常 IT 作業中至關重要
大多數 IT 團隊已經捉襟見肘。每天都有重複的端點工作、工單積壓、不一致的結果、修補、設定漂移和例行故障排除。
許多這些任務可以透過腳本和正確的執行工作流程來自動化，但許多團隊仍然依賴手動工作，因為他們缺乏一種可靠的方法來大規模運行和驗證自動化。
然而，透過適當的自動化軟體與腳本，這些重複性的手動工作可以變得迅速且方便，幾乎不需要人員的操作。考量到這一點，讓我們看看自動化腳本，如何安全地建立它們，以及如何在商業和 IT 環境中使用它們。
什麼是 IT 中的自動化腳本？
自動化腳本是設計用來執行重複性任務的小程式，例如檔案管理、API 互動、更新、設定變更和基本故障排除，這些都需要最少的手動操作。在端點環境中，難處很少是在撰寫腳本。這是在數十或數千台裝置上安全運行，然後證明了變更的內容、地點和時間。
自動化腳本 vs. 完整自動化平台
自動化腳本是編碼在工具如 PowerShell、Python 或 Bash 中的可重複動作。它們非常適合用於例行任務和快速修復，因為它們輕便且易於調整。
另一方面，全自動化平台是一種更大型、更全面的工具，旨在處理更複雜的工作流程或程序。他們通常提供更複雜的功能，例如設定管理、報告、供應/撤銷等�。
腳本通常在現實世界中的位置
實務上，腳本要麼在端點上本地執行（手動運行、排程任務），要麼通過端點管理平台集中編排。中央編排讓我們能夠鎖定正確的裝置、持續執行腳本、捕獲記錄檔並報告結果，而不需依賴單一技術人員的筆電或隨意的程序。
然而，這種方法通常不適用於大規模。當您需要為多個裝置撰寫自動化腳本並需要管理變數，如權限、環境差異和離線裝置時，個別腳本可能並不那麼有幫助。
最高價值的自動化腳本用例，用於端點設備群
現在，讓我們看看自動化腳本的使用案例。雖然每個企業都有不同的需求，但有幾種常見的自動化用途可以為組織和 IT 團隊在日常任務上節省時間。
常見的自動化腳本用例包括：
軟體部署與移除：包括安裝核准的應用程式、移除禁止的應用程式，以及清理殘留物。
補救相鄰修補：這些是簡單問題的常見修正，例如重啟卡住的服務、清除更新快取，以及解決常見的更新失敗狀態。
設定強制執行: 這會檢查裝置以確保它們始終遵循設定的原則，例如電源設定、防火牆規則和必需的服務。
詳細目錄與證據蒐集：蒐集資訊例如已安裝的軟體版本、作業系統版本、磁碟加密狀態及本機管理群組成員。
健康檢查與自我修復：小錯誤檢測與故障排除，包括偵測偏差、重新套用所需設定，並透過驗證步驟確認成功。
使用者和存取衛生：包括更改本機管理員密碼、移除過時帳戶和標準化最低權限設定。
如何編寫不會引發新問題的自動化腳本
考慮到自動化腳本的用途，應該如何撰寫它們？腳本可能需要一些測試和微調以確保它們按預期運行，但您可以專注於這些要點以幫助確保腳本的可靠性：
1. 讓腳本可預測
沒必要把事情複雜化。一個簡單且可預測的腳本，若擁有明確的輸入和輸出（包括參數、返回代碼和一致的結果），將能產生一個實用的腳本，可以安全地多次執行。
2. 讓腳本可觀察
腳本也應該易於觀察和記錄，以保持對其影響的所有事務的紀錄。這些記錄應包括變更前後的狀態、時間戳記和裝置識別碼，以便於故障排除和稽核時有明確的記錄。
3. 確保腳本安全
網路安全 在你的腳本中不應被忽視。重要的是要包括防護措施，例如預檢查、超時、錯誤處理和回滾。此外，最好包含最低權限和範圍控制功能，並避免使用硬編碼的認證，以確保敏感資訊得到適當處理。
如何在多個端點執行腳本
自動化腳本可能很難在大量端點上進行擴展，但這並非不可能。透過適當的準備，可以創建可靠地在多個端點中運行的腳本，從而實現更廣泛的自動化。
從單一用例和單一成功指標開始：知道您想要達成什麼以及完成後的樣子，有助於您設置清晰的目標。
文件先決條件： 包括作業系統版本、所需權限、相依性和網路存取。擁有這些資訊將有助於您管理關鍵變數。
先在實驗室進行測試，然後在小型試點群組中進行： 確保你擁有多種具代表性的裝置，而不僅僅是��理想的裝置。這些測試對於確保腳本能夠在各種端點上運行至關重要。
添加驗證步驟： 確保您收到所需的更改確認同樣重要，不僅僅是腳本完成。驗證步驟將有助於確保每次都獲得您想要的結果。
分批推出： 就像測試一樣，你要從小規模開始，然後逐步擴大到更大群體。先從試點開始，然後再擴大範圍，最後進行全面部署。
為離線裝置和重試作出規劃： 瞭解如何處理第一次執行時錯過的裝置是很重要的。包含對於中斷或重新連接之裝置的驗證檢查，有助於確保廣泛涵蓋。
監控成果和例外狀況： 您將需要追蹤成功率、常見故障和修復時間，以確保腳本按預期運行。
升級為維護的腳本庫： 腳本庫是管理和分發腳本的好方法。資料庫應包含版本控制、所有權、變更歷史以及退役規則的記錄。
導致自動化腳本失效的常見故障模式
當然，也有可能在編寫腳本時會出錯。幾個常見的錯誤可能導致自動化腳本失敗或適得其反，因此在設計腳本時了解應避免的事項是很重要的。
常見故障包括：
缺乏驗證，因此無法確認腳本是否按預期工作，而且“已完成”被誤解為“已修復”。
此腳本假設權限或環境保持一致，因此無法因應變化或缺乏權限進行調整。
錯誤處理不佳或有限導致部分變更和不一致的狀態，因為沒有調整來應對意想不到的錯誤。
缺乏變更控制會導致腳本偏離或被複製到未管理的變體中。
執行腳本時缺乏分段，意味著即使是小錯誤也可能對所有端點造成重大影響。
沒有報告功能，因此團隊無法證明哪些內容發生了變化、在哪裡發生以及何時發生（此外，這也為審計帶來挑戰）。
Splashtop AEM 的定位：將腳本轉變為可重複的操作
當你需要管理多個分散的端點（包括遠端和自帶設備的環境）時，你需要一個能夠大規模執行操作並從單一位置顯示結果證明的解決方案。
Splashtop AEM（自主端點管理）是一個 AI 協助的端點管理解決方案，幫助 IT 團隊精簡修補流程，更快速地掌握風險（包括 CVE 洞察），並通過集中式自動化、報告和修復行動來減少手動工作量。
從一次性修復到託管自動化
Splashtop AEM 幫助將腳本從一次性修復轉變為可重複操作。團隊可以透過集中化執行，標準化成功驗證方式，並在分散的端點上保持一致的報告，而不是以臨機方式執行自動化。結果是減少偏移、更快的修正，以及對於執行及變更的事項有更清楚的負責任制。
實踐中的執行、可視性和控制
使用 Splashtop AEM，在多終端裝置執行指令碼並追蹤結果變得更加簡單，同時確保驗證和責任。您可以將執行範圍限定於特定的裝置群組，監控成功與失敗狀態，並保留您需要的證據以便疑難排解和審核。Splashtop AEM 也支援分階段推出模式，例如環狀補丁原則和目標部署，有助於降低風險同時提高完成率。
如何決定一個任務應該是一個腳本（或其他東西）
並非所有任務都可以或應該被編寫腳本。自動化對於減少重複工作和提升一致性非常優秀，但在許多情況下，仍然需要人為的觸碰。
考��慮一些因素，以決定任務是否可以腳本化。這是否是一個常見的任務以致於變成了一個重複的流程？如果出了問題，是否有可能造成嚴重的損害？如果出錯，“影響範圍”會有多大？這些變更可以逆轉嗎？
您對這些問題的回答將決定撰寫腳本是一個好主意，或是會引入不必要的脆弱性和風險。
開始使用 Splashtop AEM
自動化腳本是 IT 團隊減少重複工作和在端點設備隊列中實施一致性的最快方法之一。真正的價值在於腳本被安全設計並以可重複的方式運行，透過驗證和報告證明成果，而不僅僅是顯示任務已完成。
Splashtop AEM 結合集中管理的執行、修補工作流程、基於 CVE 的風險可見性和審核準備好的報告，幫助團隊構建自動化運作，以便您能夠自信地部署變更並更快地修復分散端點中的錯誤。
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