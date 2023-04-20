Splashtop Wins 2023 NAB Show Product of the Year Award

Splashtop 榮獲 2023 年美國國家銀行展年度產品獎
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該公司的高性能遠端製作解決方案可簡化工作流程，並為廣播&媒體專業人員提供新的生產力。
加利福尼亞州庫比蒂諾，2023 年 4 月 20 日 — Splashtop是簡化任何地方工作世界的遠端解決方案的領導者，今天宣布，其企業解決方案是 2023 年 NAB 年度產品獎的遠端生產贏家。 這項官方獎項計劃旨在表彰參展商在今年 NAB Show 上展示的一些最重要和最有前途的新產品和技術，該展覽會慶祝其成為廣播界第 100 週年的盛會。
Splashtop Enterprise 使廣播公司能夠 隨時隨地 以最高水平進行直播，包括 4:4:4 色彩、高保真音訊、可靠的 4K 高清質量和高達 60 fps 的幀速率。媒體專業人士可以虛擬地連接到功能強大的工作站和編輯室進行創作和協作，同時 享受可以跟上當今苛刻的製作和廣播需求步伐的遠程環境 。通過與 Wacom 的獨特合作夥伴關係及其創新的Project Mercury 解決方案，Splashtop 為圖形藝術家和設計師提供了一流的遠程工作體驗，這些藝術家和設計師需要使用Wacom 業界領先的交互式平板電腦和筆進行工作時需要極高的精度和控制力。
NAB 展年度產品獎獲獎者由 15 個類別的行業專家小組選出，並在 4 月 18 日在 NAB Show 上的現場頒獎典禮上宣布。 要獲得獎項，提名的產品必須來自參加 2023 年 NAB 展的公司，並在 2023 日曆年內交付。
"我們非常榮幸被 NAB 公認為遠端生產解決方案的領導者，」Splashtop 首席執行官 Mark Lee 說。「我們了解廣播和媒體專業人士面臨的巨大挑戰，他們需要能夠隨著事件的發展提供無縫直播分析的能力。 他們需要完美的數字顯示器以及與數據源和圖形的實時連接，以提供最佳的觀看者體驗。 在 Splashtop，我們以提供高性能的遠端生產解決方案而自豪，這些解決方案使世界各地的新聞和廣播工作室能夠適應，創新和在這個快節奏的行業中蓬勃發展。 我們致力於提供無與倫比的性能、用戶體驗和客戶支持，確保我們的解決方案仍然是全球媒體專業人士值得信賴的選擇。"
NAB 資深副總裁兼客戶成功長 Eric Trabb 表示：「在我們的百年期間，NAB 繼續認可這些產品正在改變整個廣播、媒體和娛樂行業內容創建、連接和資本化方式的方式。 「恭喜 Splashtop 贏得了 2023 年 NAB 展年度產品獎，以表彰 Splashtop Enterprise，該產品已證明其通過徹底改變內容生命週期的關鍵階段來幫助講故事人面對當前和未來的挑戰的能力。」
憑藉強大的安全性，易於使用的界面以及最佳的客戶支持，Splashtop cloud 和本地部署解決方案受到媒體和製作工作室，設計師，音頻/視頻同步工作室等的首選。 如果您想了解更多信息，請訪問 Splashtop+ 解決方案，媒體和娛樂。
關於 Splashtop
Splashtop 是解決方案的領導者，可簡化在任何地方工作的世界。 其針對混合工作和 IT /MSP 遠端支援的解決方案可提供快速、簡單且安全的體驗。 Splashtop 的獲得專利的高性能技術能夠實現 8K/60fps 和無延遲的體驗。 Splashtop 具有高級安全功能和合規性，廣泛的設備支持以及響應迅速的客戶服務。 超過 3000 萬用戶，25 萬企業，包括 85% 的財星 500 大企業，在全球享受 Splashtop 產品。 Splashtop.com
關於 NAB 展
2023 年 4 月 15 日至 19 日在拉斯維加斯舉行的 NAB Show 將慶祝其百年紀念，作為推動廣播、媒體和娛樂發展的卓越會議和展覽。 它是激發卓越音頻和視頻體驗的下一代技術的終極市場。 從創作到消費，跨多個平台，NAB Show 是全球有遠見的人聚集在一起，以新穎而令人興奮的方式將內容帶入生活的地方。 更多信息可以訪問 納布展官方網站。
關於國民銀行
全國廣播公司協會是美國廣播公司的首要倡導協會。 NAB 促進了廣播和電視在立法，監管和公共事務方面的利益。 通過倡導，教育和創新，NAB 使廣播公司能夠最好地為社區服務，增強他們的業務並抓住數字時代的新機會。 更多相關資訊請 瀏覽 www.nab.org。