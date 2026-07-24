遠端存取讓員工無論使用任何裝置、身在何處，都能連接到工作電腦，進而隨時隨地工作。不過，如果員工未使用安全工具，這類存取也會帶來安全風險。
員工需要能夠在家存取工作電腦，而不必依賴未受管理的工具、具風險的權宜作法，或會危及網路安全的廣泛網路存取。這可透過企業級遠端存取解決方案來實現，讓已授權使用者能安全存取其電腦，同時讓 IT 維持控制。
接下來，我們將深入探討安全遠端存取需要具備哪些條件、權宜作法可能帶來哪些風險，以及企業如何推動安全的遠端工作。
遠端連接工作電腦最安全的方式是什麼？
遠端存取工作電腦最安全的方式，是使用企業級的遠端存取解決方案，例如 Splashtop。優質的遠端存取程式會具備多項安全功能，例如端對端加密、多重要素驗證（MFA）、集中式存取管理、依使用者設定的權限，以及連線可視性，確保只有經過驗證且獲授權的使用者才能存取特定裝置，並讓遠端連線持續維持安全。
遠端存取不該是寬鬆且毫無限制的。相反地，關鍵在於特定且受控的遠端存取。員工應能存取自己的工作電腦及其他已獲授權的裝置，但不應超出這個範圍。同樣地，IT 團隊應能管理權限、強制執行驗證、檢視活動，並在需要時調整權限。
優質的遠端存取解決方案應讓員工能存取工作所需的裝置、檔案和應用程式，同時不會讓辦公室電腦或網路對所有人暴露在外。這需要結合帳戶安全性、存取控制和原則執行，但只要落實得當，就能讓遠距工作更快速且更有效率。
為什麼常見的遠端存取變通做法會帶來風險
但為什麼專門的遠端存取軟體對遠距工作如此重要？還有其他方式可以存取遠端裝置，但那些方式需要變通做法或工具，安全性可能沒那麼高。事實上，這些常見變通做法存在幾項已知風險：
1. 直接暴露 RDP 可能會擴大攻擊面
一種常見的權宜做法，是將桌面存取直接對外開放到網際網路。雖然這看起來像是提供遠端存取的快速簡單方式，但卻會為企業系統帶來不必要的安全風險與暴露面。防火牆規則和連接埠變更或許能增加一些安全性，但很難持續一致且安全地管理，因此並不是可靠的選擇。
簡單來說，直接暴露 RDP 是讓員工存取辦公室電腦風險最高的方式之一，通常應盡量避免。
2. VPN 存取範圍可能比使用者實際需要的更廣
Virtual Private Networks (VPNs) 常用來協助遠距工作的員工，但這類工具通常是為了網路存取而設計，而不是為了存取指定電腦。當員工只需要使用辦公室裝置時，提供廣泛的網路存取往往超出實際需求，還會增加額外的複雜性與風險。
3. 消費級遠端桌面工具缺乏企業控制功能
雖然市面上有多種供個人使用的遠端存取工具，但這些工具僅為個人用途而設計。企業的遠端存取需要更完善的�管理機制，包括集中式權限、驗證控制、記錄，以及在角色變動時移除或調整存取權限的能力。為個人用途設計的基本遠端存取工具，通常缺乏企業所需的集中式控制、記錄和原則執行功能。
4. 虛擬桌面專案可能超出此使用情境的需求
虛擬桌面和雲端 PC 看似很有吸引力，因為它們完全不需要考慮實體裝置。然而，這些方案通常需要額外的基礎架構、授權、移轉規劃與管理，才能正常運作，尤其是在組織規模擴大時更是如此。此外，對於已投入實體基礎架構的企業而言，全面移轉至虛擬桌面可能是一項成本高昂且耗時的工程。
當企業只是需要安全遠端存取現有的辦公室電腦時，專用的遠端存取解決方案會比虛擬桌面實際得多。
為什麼 Splashtop 更適合用於遠端辦公室電腦存取
如果直接暴露 RDP、VPN 存取、虛擬桌面，以及消費級遠端桌面工具都不足以支援安全的遠端工作，那麼什麼才行？當企業需要安全遠端存取時，Splashtop 提供所需的易用性、無縫連接能力與企業級安全性，讓員工和 IT 團隊在家工作或外出時，都能遠端存取裝置，同時防止未經授權的使用者趁虛而入。
1. 僅可存取指派的工作電腦
透過 Splashtop，IT 團隊可授予每位使用者其工作電腦的存取權限，而無須開放更大範圍的網路存取。這可實現順暢無礙的遠端連接，同時維持網路安全，讓員工能專注於工作。
2. 讓遠端桌面連接埠不要暴露在公用網際網路上
Splashtop 可讓員工安全連接，而不必將存取權限開放到更廣泛的環境。這可消除直接暴露 RDP 與連接埠轉送方式所帶來的風險，進而在提升安全�性的同時，實現隨時隨地的存取。
3. 讓 IT 集中管理
IT 團隊可使用 Splashtop，透過單一且易於使用的控制台來管理使用者、指派裝置，並強制執行驗證設定。這可將 IT 代理人員所需的一切集中於單一安全位置，進而提升控制力與管理便利性。
4. 支援安全且高效的居家工作
員工可以存取平常在辦公室電腦上使用的桌面環境、檔案、應用程式和設定。這讓使用者在家工作時也能享有熟悉的工作體驗，同時讓存取仍受企業控管。
什麼讓遠端存取更安全？
話說回來，與其他存取方式相比，像 Splashtop 這類解決方案所提供的遠端存取，究竟為什麼這麼安全？優秀的遠端存取軟體會包含多種安全功能，用來保護裝置和使用者帳戶，包括：
透過多重要素驗證來驗證使用者，降低僅以密碼作為帳戶安全唯一防線的依賴。
加密的遠端連線可協助在傳輸過程中保護活動與資料。
以使用者為基礎的權限設定，確保員工只能存取已核准的電腦。
當使用者角色變更時，可透過集中式管理控制來指派、變更及移除存取權限。
遠端桌面連接埠不對外公開。
連線記錄可提供活動可視性，並提升稽核準備度。
端點修補可降低過時軟體帶來的風險與弱點。
裝置安全控制可保護辦公室內與遠端裝置。
當員工職務異動或離職時，可快速移除存取權。
為擁有多位使用者與多台電腦的團隊提供可擴充的管理能力。
Splashtop 如何協助安全地遠端存取辦公室裝置
高效、可靠的遠端工作需要專為商務使用打造的安全遠端存取解決方案。Splashtop Remote Access 可協助員工從家中安全地連接到指派給自己的辦公室電腦，同時讓企業擁有管理存取所需的控制能力。
1. 安全遠端存取辦公室電腦
Splashtop 的遠端存取可讓員工在家中或外出時，安全地連接到辦公室電腦。有了它，員工就能輕鬆存取專案、檔案、應用程式和專業軟體，實現遠端工作，同時無須開放大範圍的網路存取。
2. 集中式存取管理
Splashtop 讓 IT 團隊能從集中式儀錶板管理使用者、權限、驗證設定和裝置指派。這可協助組織輕鬆管理遠端存取規則與權限，也能在員工加入、離職或職務異動時，輕鬆完成使用者上線和管理。
3. 掌握遠端存取活動的可視性
Splashtop 讓 IT 團隊可清楚掌握遠端連線和存取活動，因此能查看誰在何時存取了哪一台裝置。這有助於監督遠端工作、識別可疑行為，並提升稽核準備度與IT 合規性。
4. 使用 Splashtop AEM 進行端點管理
當 IT 團隊需要對受管理端點有更高的可視性與控制力時，Splashtop AEM 可提供修補程式管理、詳細目錄、警示與修復功能。這有助於團隊讓辦公室與遠端裝置持續保持更新、受到監控且易於管理，無論使用者在哪裡工作。
安全存取辦公室電腦檢查清單
那麼，使用遠端存��取時，該如何確保維持最佳安全性？我們整理出一份實用的遠端電腦存取設定檢查清單；只要依照這些步驟操作，就能安心又安全地隨時隨地工作。
請務必將存取權限限制於經核准的使用者，避免未經授權的使用者連接。
確保每位使用者只被指派到其實際需要的電腦。
設定所需的多重要素驗證。
使用具備加密遠端連線的遠端存取解決方案。
確保遠端桌面連接埠未暴露於公用網際網路。
由 IT 集中指派並管理存取權限。
設定連線記錄。
修補並監控辦公室裝置。
確保存取權限可快速撤銷。
避免授予使用者不必要的網路存取權限。
使用 Splashtop 安全遠端存取辦公室電腦
安全遠端存取應讓員工能連接到工作裝置，同時不暴露遠端桌面連接埠、不授予廣泛的網路存取權限，也不依賴未受管理的工具。有了合適的遠端存取解決方案，即可像在辦公室工作一樣輕鬆便利地從任何地方安全工作，同時確保帳戶和裝置受到保護。
Splashtop Remote Access 為企業提供安全且高效能的方式，讓員工能從家中存取辦公室電腦。它可在各種裝置與作業系統之間提供安全的遠端連接，具備加密的遠端連線與集中式 IT 控制。透過集中式 IT 控制，IT 團隊可輕鬆管理安全設定、使用者與活動，協助維持網路安全。
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